Milan – Verona: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Verona: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18.

MILANO – Sabato 5 maggio alle ore 18 scenderanno in campo Milan e Verona nell’incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i rossoneri che, dopo oltre un mese, sono tornati al successo in campionato battendo 2-1 il Bologna fuori casa. In classifica la squadra di Gattuso occupa il settimo posto con 57 punti, uno in meno dell’Atalanta. Dall’altra parte ci sono gli scaligeri che sono praticamente ad un passo dalla retrocessione dopo aver perso lo scontro diretto, in casa, contro la Spal. La squadra di Pecchia, infatti, occupa la penultima posizione con 25 punti, sette in meno proprio della Spal quando mancano tre giornate al termine del campionato. Dirigerà l’incontro di San Siro il signor Pasqua della sezione di Tivoli.

QUI MILAN – Idee chiare per Gattuso che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato composto da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre al centro Bonucci e Zapata. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Kessie e Bonaventura mezze ali mentre in attacco tridente composto da Suso e Calhanoglu a supporto di Cutrone.

QUI VERONA – Pecchia, che ha poco da chiedere a questo match, dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Nicolas in porta, reparto difensivo formato da Caracciolo e Vukovic centrali mentre sulle corsie esterne spazio a Ferrari e Fares. A centrocampo Calvano in regia con Romulo e Valoti mezze ali mentre in attacco Verde e Matos a supporto di Cerci.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, R.Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Gomez, Musacchio, Antonelli, J. Mauri, Montolivo, André Silva, Kalinic, Borini Allenatore: Gattuso

VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, A. Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Valoti; Verde, Cerci, Matos. A disposizione: Silvestri, Felicioli, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Fossati, F. Zuculini, Danzi, Aarons, Petkovic, Lee, Kean. Allenatore: Pecchia

Stadio: San Siro