Champions League – Insigne stende il Liverpool: il Napoli vince 1-0

La compagine partenopea vince all’ultimo respiro contro il Liverpool grazie al gol di Insigne, campani in testa alla classifica del girone.

NAPOLI – Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League un grande Napoli batte 1-0 il Liverpool e sale in testa alla classifica con 4 punti. Successo meritato per la compagine di Ancelotti con Lorenzo Insigne a segnare il gol vittoria negli ultimi istanti di partita. Come detto poc’anzi, dunque, la squadra campana sale in prima posizione con 4 punti mentre il Liverpool viene agganciato dal PSG che, nel match delle 18.55, ha stritolato la Stella Rossa 6-1.

Il racconto del match

RISULTATO PARZIALE 0-0 90'+3' Triplice fischio! Tre punti d'oro per il Napoli! 90'+1' Vantaggio strameritato per i ragazzi di Ancelotti!! Callejon riceve sulla destra da Mertens, poi fa partire un cross rasoterra che pesca sul secondo palo Insigne, abile a segnare in spaccata! 90' INSIGNE!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!!! 89' Esce Mane, entra Sturridge. 86' Ospina salva il Napoli! Keita innesca la velocità di Salah, ma ancora una volta Ospina salva in uscita! 82' Traversa clamorosa di Mertens!! Traversone di Mario Rui per l'accorrente Mertens, che calcia al volo a botta sicura trovando la parte bassa della traversa! Clamoroso al San Paolo! 81' Dentro Zielinski per Hamsik. 78' Rischia grosso Hamsik perdendo due palloni sanguinosi nel giro di venti secondi, rumoreggia il pubblico del San Paolo. 76' Nel Liverpool Fabinho prende il posto di Milner. 75' Napoli ad un passo dal vantaggio! Sugli sviluppi di un corner Koulibaly riceve palla sulla corsia di sinistra e crossa dall'altra parte per Callejon, che calcia al volo trovando il salvataggio sulla linea di Gomez! 72' Imbucata di Firmino per Mané, ma è fenomenale Ospina in uscita! 68' È un doppio cambio quello di Ancelotti. Escono Fabian Ruiz e Milik, al loro posto Verdi e Mertens. 63' Rallentano i padroni di casa dopo un avvio infuocato. Pronto ad entrare Verdi nel Napoli. 59' Ancora Napoli in avanti. Insigne serve Milik che si gira e calcia, palla fuori di poco! 56' Cross di Mario Rui dalla corsia di sinistra, ma Van Dijk anticipa tutti. 53' Lancio di Milner per Alexander Arnold, ma il terzino inglese sbaglia il controllo. 50' Milik raccoglie palla al limite dell'area e scarica il mancino, salva Alisson! 46' Si riparte! Al via il secondo tempo di Napoli-Liverpool. PRIMO TEMPO 45'+4' Fine primo tempo. 45'+2' Ammonito Milner. 45' Assegnati quattro minuti di recupero. 42' Callejon vince il duello con Milner e si invola sulla fascia destra, poi fa partire il traversone ma libera la difesa ospite. 38' Conclusione dalla distanza di Salah, mura la difesa del Napoli. 35' Cross di Alexand Arnold dalla corsia di destra, esce Ospina che respinge la sfera e travolge Albiol. 32' Milik riceve palla in area di rigore, si gira e calcia ma Alisson non ha problemi a neutralizzare il tiro. 28' Imbucata per Mane che punta Maksimovic, ma il difensore del Napoli lo anticipa e con esperienza guadagna un fallo. 25' Cartellino giallo per Koulibaly. 23' Uno due tra Milik e Fabian Ruiz, che va al cross per Callejon, ma sbaglia le misure. 19' Non ce la fa Keita, che lascia il campo. Al suo posto entra Henderson, con Wijnaldum che molto probabilmente si sposterà più avanti. 18' Si accascia al suolo Naby Keita, forse per un problema al flessore. 16' Ci prova ancora Insigne! Tunnel a Keita e destro dalla distanza, ma senza inquadrare lo specchio della porta. 15' Allontana la difesa del Liverpool, buon avvio della squadra di Ancelotti. 14' Van Dijk sbaglia il disimpegno e regala un calcio d'angolo ai Partenopei. 11' Napoli vicino al goal! Insigne riceve al limite dell'area e calcia in diagonale, palla fuori di poco! 9' Callejon riceve da Albiol e serve Allan, ma il brasiliano cerca di fare tutto da solo e finisce per perdere il possesso. 6' Giro palla del Napoli, pressing altissimo degli uomini di Klopp. 3' Accusa qualche problema fisico Maksimovic, ma pare non essere nulla di grave. 2' Subito Liverpool in avanti con la verticalizzazione per Firmino, chiude Albiol. 1' Si parte! È iniziata Napoli-Liverpool! 20.50 Atmosfera già incandescente al San Paolo, manca poco al fischio d'inizio. 20.40 Per quanto concerne il capitolo formazioni, ennesima rivoluzione di Carlo Ancelotti che questa volta cambia anche modulo e passa al 3-5-2 con l'inserimento di Maksimovic. Inizialmente in panchina Mertens, spazio al tandem composto da Insigne e Milik, mentre a centrocampo Fabian Ruiz prende il posto di Zielinski. Nel Liverpool rimane fuori dai titolari Henderson, sostituto in cabina di regia da Wijnaldum. 20.30 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Liverpool, match valevole per il secondo turno del girone C di UEFA Champions League. Girone alquanto affascinante, che oltre alle due squadre sopracitate comprende anche Paris Saint-Germain e Stella Rossa. IL TABELLINO NAPOLI (3-5-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly; Callejon, Allan, Hamsik(81' Zielinski), Ruiz (68' Verdi), Mario Rui; Insigne, Milik (68' Mertens). LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner (76' Fabinho), Wijnaldum, Keita (19' Henderson); Salah, Firmino, Mané. Reti: 90' Insigne (N) Ammonizioni: Koulibaly (N) Milner (L) Espulsioni: Recupero: 4' pt, 3' st

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine partenopea che ha cominciato questa competizione pareggiando in casa della Stella Rossa. In campionato, invece, la formazione di Ancelotti viene dalla sconfitta contro la Juventus mentre in classifica occupa la seconda posizione con 15 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra inglese che nella prima giornata di Champions ha battuto nel finale il Paris Saint Germain. In Premier League la compagine di Klopp è reduce dal pareggio col Chelsea mentre in classifica occupa la prima posizione, insieme al Manchester City, con 19 punti.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe fare affidamento al classico 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Hysaj e Malcuit sulle fasce mentre nel mezzo Raul Albiol e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz ed Allan in cabina di regia con Zielinski e Callejon sulle corsie esterne. In attacco spazio al tandem composto da Milik e Insigne con il polacco in vantaggio su Mertens.

QUI LIVERPOOL – Pochi dubbi anche per Klopp che dovrebbe schierare il suo Liverpool col 4-3-3 con Alisson tra i pali, reparto arretrato formato da Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Van Dijk e Gomez. A centrocampo Wjinaldum in cabina di regia con Keita e Milner mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Manè, Firmino e Salah.

Dove vederla in TV e in streaming

Napoli – Liverpool, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League, sarà trasmessa da Sky Sport sui canali SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252). Gli abbonati potranno seguire il match anche grazie al servizio streaming SkyGo. La partita sarà visibile anche in chiaro su RAI 1.

Le probabili formazioni di Napoli – Liverpool

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Malcuti; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Firmino, Salah, Mané. Allenatore: Klopp

STADIO: San Paolo