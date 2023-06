La partita Napoli – Sampdoria di Domenica 4 giugno 2023 in diretta: chiude con un successo il campionato la squadra di Spalletti, tributo dello Stadio Maradona all’uscita di Quagliarella salutato da tutti

NAPOLI – Domenica 4 giugno, allo Stadio “Stadio Diego Maradona”, andrà in scena Napoli – Sampdoria, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30.

Si festeggia da un mese ma ora é arrivato il momento di cucire ufficialmente sulla maglia degli azzurri il Tricolore. Ma anche il momento dei saluti per Spalletti, che dopo aver guidato questa splendida cavalcata verso lo Scudetto, ha annunciato di voler stare lontano dai campi di calcio per un anno. E anche il giorno che segna il ritorno dei blucerchiati nel torneo cadetto, anche se in settimana é arrivata la lieta notizia che la società non rischia più il fallimento e il conseguente slittamento in Serie D. Tornando al campo, ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Napoli, dopo il 2-2 di Bologna, é primo con 90 punti e con un percorso di ventotto partite vinte, sei pareggiate e quattro perse, settantacinque reti realizzate e ventotto incassate. La Sampdoria, reduce dal 2-2 interno contro il Sassuolo, é ultima con 19 punti; ha vinto cinque partite, ne hanno pareggiate tredici e perse diciannove; hanno segnato trenta reti contro le sessantasette incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Spalletti ha collezionato otto punti contro i due di quella di Stankovic. All’andata, lo scorso 8 gennaio, il Napoli si impose per 0-2 con reti di Osihmen e Elmas dal dischetto.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: NAPOLI - SAMPDORIA 2-0 SECONDO TEMPO 47' è finita! Si chiude la partita con il 2-0 per il Napoli sulla Sampdoria con gol di Osimhen e Simeone. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 46' su cross dalla destra di Malagrida colpo di testa di Leris bloccato a terra da Meret 44' 2 minuti di recupero 41' lascia il campo Quagliarella, momento emozionale con gli applausi di tutto lo stadio a salutare questo grande campione. Ivanovic prende il suo posto mentre Segovia per Rincon. Bel momento con tutti i giocatori che lo applaudono, grande fair play in campo 40' SIMEONEEE!!! 2-0 NAPOLI E NONO CENTRO STAGIONALE! Palla in verticale per l'attaccante che dal limite dell'area con il destro lascia partire una conclusione indirizzata sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Turk 35' lascia il campo Anguissa, dentro Demme 32' Simeone per Osimhen mentre per Mario Rui c'è Bereszynski 25' chance subito per Gaetano ma deviazione in angolo, nulla di fatto sul corner 22' due cambi in casa Napoli con Gaetano per Zielinski e Raspadori per Elmas 21' ottimo intervento in tuffo di Turk su conclusione ravvicinata di Anguissa su sponda aerea di Ostigard 19' OSIMHEN! PERFETTA REALIZZAZIONE DEL DISCHETTO! Palla bassa alla sinistra di Turk che intuisce ma non ci arriva perchè traiettoria molto angolata 17' RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen in area in mezzo a due giocatori con Murru che in scivolata lo aggancia e giallo per il difensore 15' lob in area molto bello di Zielinski a smarcare Osimhen fermato in fuorigioco 11' inserimento in area di Malagrida su lancio in verticale, bravo Meret in uscita tempestiva 4' primo tentativo verso la porta di Elmas sugli sviluppi di un angolo ma mira alta si riparte con il calcio d'avvio battuto dalla Sampdoria Napoli e Sampdoria nuovamente in campo per il secondo tempo, nella Doria c'è Malagrida come novità, lascia il campo Gunter PRIMO TEMPO 45' senza recupero si chiude il primo tempo tra Napoli e Sampdoria. Agli spogliatoi sullo 0-0 di partenza. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 43' sponda di Osimhen in area per Elmas murato al momento del tiro 41' angolo dalla destra per i campani, libera la difesa 38' Napoli in costante proiezione offensiva, buona prova difensiva al momento degli ospiti 33' punizione dalla sinistra, vicino la bandierina per Zielinski, apertura su Elmas al limite dell'area ma trova un avversario e non è libero di calciare 28' buona chiusura al limite dell'area di Gunter su Osimhen 24' palla morbida di Gabbiadini dal vertice destro verso il secondo palo, colpo di testa a lato di Quagliarella 22' nuovo tiro dalla bandierina per la squadra di casa. Batte Zielinski sul primo palo dove stacca Osimhen fallendo il bersaglio 21' corner dalla sinistra per il Napoli, palla scaricata al limite per Kvaratskhelia. Collo esterno destro che prende il giro largo e palla alta 17' provano a dialogare Gabbiadini e Quagliarella che conclude a lato da posizione defilata in area 16' tentativo a giro su punizione ravvicinata da posizione defilata per Mario Rui e palla sopra la traversa 13' spunto personale di Kvaratskhelia che si accentra e calcia da posizione leggermente defilata al limite dell'area, rasoterra sul primo palo di poco sul fondo con leggera deviazione della difesa e nulla di fatto sul corner successivo 9' imbucata di Gabbiadini per Zanoli che si era inserito bene sul primo palo ma viene anticipato dall'uscita di Meret 8' verticalizzazione di Kvaratskhelia per Osimhen anticipato dall'uscita in area di Turk 6' su cross di Elmas colpo di testa in area di Osimhen (ostacolato da Amione) che non spaventa Turk 3' da Anguissa a Kvaratskhelia, inbucata per il taglio verso l'esterno in area di Zielinski ma conclusione imprecisa Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Napoli in maglia azzurra, Sampdoria in quella gialla Napoli e Sampdoria fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match 18.15 Premiato come miglior giocatore assoluto di Serie A Kvaratskhelia nel pre-partita, premi MVP anche per Osimhen e Kim Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Napoli-Sampdoria. Dalle ore 18.30 si gioca l'ultima gara della stagione per le due squadre. TABELLINO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigar, Mario Rui (dal 32' st Bereszynski); Anguissa (dal 35' st Demme), Lobotka, Zielinski (dal 22' st Gaetano); Elmas (dal 22' st Raspadori), Osimhen (dal 32' st Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Günter (dal 1' st Malagrida), Augello, Amione; Zanoli, Rincon (dal 41' st Segovia), Paolelli, Murru; Leris; Quagliarella (dal 41' st Ivanovic), Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, De Luca, Segovia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Lotjonen, Ntanda. Allenatore: Stankovic Reti: al 19' st Osimhen (rigore), al 40' st Simeone Ammonizioni: Murru Recupero: nessuno nel primo tempo, 2 minuti nella ripresa NOTA: Murru ha causato un rigore

Formazioni ufficiali di Napoli – Sampdoria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigar, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Günter, Augello, Amione; Zanoli, Rincon, Paolelli, Murru; Leris; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, De Luca, Segovia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Lotjonen, Ntanda. Allenatore: Stankovic

Convocati Sampdoria

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Günter, Lotjonen, Murru, Zanoli.

Centrocampisti: Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Segovia, Yepes.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Ivanovic, Ntanda, Quagliarella.

Le parole di Spalletti alla vigilia

“Mi piacerebbe avere cose da portare via. Ho detto alla squadra che se fosse accaduto di raggiungere questo successo incredibile, avrebbero visto la città esplodere di felicità. Ma quando abbiamo conquistato lo scudetto, ho capito che la realtà ha superato la fantasia, perchè nessuno di noi poteva immaginare la dimensione di questa gioia. Credo di essere stato sempre un po’ napoletano, ma adesso lo sono completamente. […]. L’importante è avere avuto la stessa mentalità sempre durante la stagione. Questo gruppo ha entusiasmo, qualità, forza mentale che ancora oggi mostra nonostante sia stato raggiunto il traguardo. Questa squadra avrà un grande futuro perchè ha valori importanti all’interno del gruppo. Ci sono margini affinchè il Napoli possa diventare ancora più competitivo. […] In questi giorni ho cominciato ad immaginarmi lontano da questa squadra e da questa città ed ho realizzato quanto sarà difficile riuscirci. Il cuore ti dice che dovresti continuare con questi ragazzi fortissimi, per l’amore che sento attorno e che mi avvolge in tutto quello che ho. Questi sentimenti mi daranno la capacità di accettare la mia decisone. Ma ripeto che non ho la forza di poter ricambiare questo amore immenso, in questo momento. […] L’idea di calcio per me è la più importante e l’obiettivo era quello di comunicare ai calciatori che anche da soli devono saper condurre un certo tipo di gioco. Noi abbiamo trovato una via di mezzo tra le marcature di inizio ciclo e il gioco a zona che abbiamo sviluppato dopo. […] Questo gruppo ci è riuscito alla grande, abbiamo fatto tanti punti, abbiamo un margine notevole di distanza, siamo miglior attacco e miglior difesa. Davanti a questi risultati è difficile dire che non sono stati bravi gli avversari. […] Lasciare Napoli per me è un autentico atto d’amore. Se lascio non è perchè ho smesso di amare, ma perchè ho speso tutto quello che avevo e tutte le energie per essere all’altezza di chi si ama. […] (Domani, ndr) vorrei dare spazio a tutti e soprattutto a chi ha giocato poco ma che ci ha accompagnato con grande entusiasmo per l’intero anno”. Poi un pensiero commosso a Giulia Tramontano: “Gli uomini che uccidono una donna confessano la loro vigliaccheria. Con la malvagità ha cancellato una storia che meritava di essere vissuta. Giulia era tifosa del Napoli e vogliamo immaginare la mamma e il figlio andare al Maradona, saranno con noi allo Stadio. Coloro che pensano di risolvere le relazioni con la violenza sono perdenti che non hanno futuro”.

L’arbitro

Sarà l’arbitro Feliciani di Teramo a dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Palermo e dal quarto Uomo. Maggioni. Al VAR Marini, assistito da Rapuano.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Assenti per infortunio Lozano, Mario Rui e Politano e lo squalificato Kim. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Juan Jesus e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI SAMPDORIA – Assenti Audero, Andrea Conti, Michaël Cuisance, Filip Djuricic, Sam Lammers, Jeison Murillo, Bram Nuytink, Marios Oikonomou, Ignacio Pussetto, Jesé Rodríguez, Abdelhamid Sabiri, Harry Winks. . Stankovic dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Ravaglia in porta e con una difesa a tre formata da Gunter, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Rincon con Winks e Augello mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zanoli e Augello. Davanti Gabbiadini e Quagliarella, supportati da Djuricic.

Le probabili formazioni di Napoli – Sampdoria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic

Dove vedere la partita in tv e streaming

