Sampdoria – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Sassuolo di Venerdì 26 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale.

GENOVA – Venerdì 26 maggio 2023, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Sampdoria – Sassuolo, gara di apertura della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Sarà la gara in cui blucerchiati, in attesa del futuro societario, si congederanno dal proprio pubblico e dalla massima categoria. Sono, infatti, già matematicamente retrocessi e, reduci dalla pesante sconfitta per 5-1 rimediata a San Siro contro il Milan, sono ultimi con 18 punti, Gli uomini di Stankovic hanno vinto cinque partite, ne hanno pareggiate dodici e perse diciannove; hanno segnato ventotto reti contro le sessantacinque incassate. I neroverdi non hanno più nulla da chiedere al campionato se non di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Dopo aver perso per 1-2 in casa contro il Monza, sono tredicesimi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e sedici sconfitte, quarantaquattro reti realizzate e cinquantasei incassate. Sono ventitré i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole al Sassuolo che ha raccolto otto vittorie contro i sei successi della Sampdoria, nove i pareggi con cinque clean sheet. All’andata, lo scorso 4 gennaio, la squadra di Stankovic si impose col risultato di 1-2.

Cronaca con tabellino della partita

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Berti di Prato e Scatragli di Arezzo e dal quarto ufficiale: Ferrieri Caputi di Livorno. AL VAR Di Martino di Teramo, assistito da Longo di Paola.

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Assenti gli indisponibili Audero, Conti e Pussetto e lo squalificato Gunter. Stankovic dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Ravaglia in porta e con una difesa a tre formata da Zanoli, Nuytink e Amione. In cabina di regia Rincon con Winks e Augello mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Leris e Djiruicic. Davanti Gabbiadini e Quagliarella.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare agli infortunati Laurentié e Alvarez e allo squalificato Tressoldi. Il tecnico neroverde dovrebbe affidarsi consueto modulo 4-3-3 con Consigli in porta e con Erlic e Ferrari al centro della difesa, mentre sulle fasce agiranno Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Attacco affidato a Pinamonti, affiancato da Berardi e Bajrami.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Sassuolo

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Dejan Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

