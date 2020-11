Novara – Juventus U23: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Novara – Juventus U23 dell’8 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la nona giornata del Girone A di Serie C

NOVARA – Nel pomeriggio di domenica 8 novembre, alle ore 15:00, si disputerà Novara – Juventus U23, incontro utile per la nona giornata del Girone A di Serie C. La gara del Silvio Piola di Novara, metterà di fronte due compagini che vorranno certamente prevalere per aggiudicarsi questo derby piemontese. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pesante k.o. in campionato subito all’ottava giornata, fra le mura di casa, con il risultato di 3-0 contro la Pro Sesto. La formazione calabrese occupa attualmente l’ottavo posto in classifica con tredici punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto un pareggio e due vittorie. La squadra bianconera, invece, ha giocato la sua ultima gara nel campionato di Serie C trovando un pari nel match giocato fuori casa con il Livorno terminato con il risultato di 1-1. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la seconda squadra della Vecchia Signora, invece, ha ottenuto una vittoria e due pareggi piazzandosi in decima posizione a quota dodici punti.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI NOVARA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Lanni tra i pali. Il, pacchetto difensivo, invece, a quattro sarà formato da Lamanna, Migliorini, Bove e Cagnano. A centrocampo Buzzegoli in cabina di regia affiancato da Bianchi ed Collodel. Davanti, invece, spazio a Zigoni sostenuto da Gonzalez e Panico, schierati in rifinitura.

QUI JUVENTUS U23 – Zauli, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 3-4-2-1 con Nocchi in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a tre, sarà formato da Coccolo in mezzo con Delli Carri e Capellini ai suoi lati. A centrocampo Fagioli e Peeters si muoveranno in cabina di regia con Felix e Leo sulle fasce. Davanti, infine, spazio al duo composto da Del Sole e Rafia a sostegno di Marques, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Novara – Juventus U23, valevole per la seconda nona del Girone A di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports a partire dalle ore 15:00.

Le probabili formazioni di Novara – Juventus U23

NOVARA (4-3-2-1): Lanni; Lamanna, Migliorini, Bove, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Collodel; Gonzalez, Panico, Zigoni. Allenatore: Banchieri.

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Coccolo, Capellini; Felix, Fagioli, Peeters, Leo; Del Sole, Rafia; Marques. Allenatore: Zauli

STADIO: Stadio Silvio Piola di Novara