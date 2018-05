Novara – Pescara: le formazioni ufficiali della partita

Gli undici di Novara e Pescara che si affronteranno dalle ore 15 nella sfida valida per la 40ma giornata del campionato di Serie B

NOVARA – Al Silvio Piola in campo Novara e Pescara per la 40ma giornata di campionato. Gara delicata per i padroni di casa chiamati a vincere per tirarsi su dalla zona retrocessione. Di contro i biancazzurri non possono permettersi passi falsi per mantenere un margine di spazio dalle sabbie mobili dei play out. Di Carlo inserisce in difesa Chiosa dal primo minuto mentre a centrocampo ci sarà Sciaudone con Moscati, Casarini e Di Mariano. Tandem offensivo composto dall’ex Maniero e Sansone. La risposta di Pillon che conferma l’undici visto contro il Cesena con Crescenzi e Fiamozzi esterni di difesa e fiducia a Gravillon a far coppia con Perrotta. Centrocampo di qualità con Brugman affiancato da Machin e Valzania e in avanti Mancuso preferito nuovamente a Baez con Pettinari e Capone. Il match sarà diretto da Piccinini di Forlì che sarà coadiuvato da Borzomì di Torino e Imperiale di Genova. Quarto ufficiale Marchetti di Ostia Lido, fischio d’inizio per le ore 15.

Formazioni ufficiali

NOVARA (4-4-2): Montipò; Chiosa, Troest, Del Fabro, Dickmann; Moscati, Sciaudone, Casarini, Di Mariano; Maniero, Sansone. A disposizione: Farelli, Benedettini, Mantovani, Maracchi, Seck, Lukanovic, Puscas, Ronaldo, Orlandi, Calderoni, Golubovic, Bove. Allenatore: Domenico Di Carlo

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Perrotta, Gravillon, Fiamozzi; Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. A disposizione: Baiocco, Yamga, Bunino, Coda, Elizalde, Fornasier, Carraro, Cappelluzzo, Coulibaly, Baez, Savelloni. Allenatore: Bepi Pillon