Olbia-Scafatese 1-1: pari in extremis al “Nespoli”

Diretta Olbia-Scafatese di Domenica 30 novembre 2025: Suhs porta avanti i campani, Perrone pareggia al 94’

OLBIA – Al “Bruno Nespoli” di Olbia finisce 1-1 tra i padroni di casa e la Scafatese. Una gara combattuta e nervosa, con i campani avanti grazie a Suhs e i sardi capaci di acciuffare il pari in pieno recupero con Perrone. Un punto che lascia l’amaro in bocca agli ospiti, vicini al colpo esterno, e che salva l’Olbia da una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico.

Tabellino

OLBIA (4-2-3-1): Viscovo; Moretti, Buschiazzo, Perrone, Petrone; Mameli (dal 42’ st Cassitta), Saggia; Cabrera, Ragatzu, Islam (dal 35’ st Marrazzo); Alves Furtadu. A disposizione: M. Perrone, A. Marrazzo, G. Deiana Testoni, N. Cassitta, S. Mollo Allenatore: Favarin Giancarlo

SCAFATESE (4-2-3-1): Diallo; Esposito Catello (dal 20’ pt Guerra), Baldan (dal 1’ st Sicurella), Altobello, Suhs; Esposito Alessio, Cecere (dal 1’ st Ciurleo); Volpicelli, Dambros (dal 30’ st Palmieri), Faiello (dal 11’ st Convitto); Maggio. A disposizione: M. Leonardo, M. Ciurleo, D. Simonetta, R. Convitto, G. Sicurella, C. Palmieri, S. Molinaro, K. Magri, V. Guerra Allenatore: Esposito Gianluca

Reti: al 45’+4 st Perrone M. (Olbia) , al 8′ st Suhs J. (Scafatese) .

Ammonizioni: Esposito Alessio, Maggio, Volpicelli, Ciurleo, Moretti (Scafatese); Islam, Petrone (Olbia)

Recupero: 4’ pt, 5’ st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alessandro Papagno, coadiuvato dagli assistenti Serafino Marchei e Alessandro Pascoli.

La presentazione del match

Domenica 30 novembre, alle ore 14:30, allo stadio “Nespoli” di Olbia, andrà in scena Olbia-Scafatese, match valido per la quattordicesima giornata di Campionato di Serie D 2025/2026, Girone G. I gialloblù cercano continuità dopo le ultime uscite e puntano a dare una svolta al loro cammino lontano da casa. L’Olbia, decima a diciassette punti, tra le mura amiche, vuole invece capitalizzare il fattore campo e proseguire la propria rincorsa alle prime posizioni.

L’Olbia si prepara a una delle sfide più difficili della stagione: domenica al Nespoli arriverà la Scafatese, capolista del girone G e ancora imbattuta dopo tredici giornate. I bianchi, reduci da due sconfitte consecutive e senza vittorie da quattro turni, affronteranno l’impegno con una rosa ridotta e diverse assenze che stanno pesando in modo evidente sul rendimento della squadra di Giancarlo Favarin. In casa Olbia, dopo giorni complessi, è arrivato un primo segnale di sollievo grazie all’imprenditore Romi Fuke. L’uomo d’affari, che ha manifestato ufficialmente il proprio interesse per una possibile acquisizione del club, ha consentito ai giocatori ancora in rosa di ricevere un acconto sugli stipendi arretrati. Un passo importante dal punto di vista ambientale, pur non risolvendo la questione sportiva in quanto la squadra ha bisogno di rinforzi, invocati pubblicamente da Favarin dopo il ko contro il Real Monterotondo.

La Scafatese, guidata da Gianluca Esposito, si presenta in Sardegna con numeri da primato: nove vittorie e quattro pareggi in campionato. In trasferta, il ruolino è ancora più impressionante, con sei successi su sei, quindici gol realizzati e appena quattro incassati.

COME ARRIVA L’OLBIA- L’Olbia di Favarin si dispone con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Viscovo; la linea difensiva è composta da Moretti, Saggia, Ragatzu e Marrazzo, chiamati a garantire solidità e copertura. In mezzo al campo agiscono Islam, Deiana Testoni e Mameli, incaricati di dare equilibrio, intensità e supporto alla manovra. Sulla trequarti c’è Cabrera Cazorla, pronto a creare gioco e rifinire per le punte. In avanti il tandem formato da Petrone e Perrone ha il compito di guidare l’attacco e rendersi pericoloso in zona gol.

COME ARRIVA LA SCAFATESE – La Scafatese di Esposito si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Diallo; la linea difensiva è composta da Esposito Catello, Baldan, Altobello e Suhs, chiamati a garantire solidità e copertura sugli esterni. Davanti alla difesa operano Acquadro e Cecere, incaricati di dare equilibrio e filtro alla manovra. Sulla trequarti agisce Esposito Alessio, pronto a rifinire il gioco e innescare il reparto offensivo. In avanti il trio Volpicelli, Maggio e Dambros sostiene la fase d’attacco, con l’obiettivo di creare pericoli continui alla difesa avversaria.

Le probabili formazioni

OLBIA (4-3-1-2): Viscovo, Moretti, Saggia, Ragatzu, Marrazzo, Islam, Deiana Testoni, Mameli, Cabrera Cazorla, Petrone, Perrone. Allenatore: Favarin.

SCAFATESE (4-2-3-1): Diallo; Esposito Catello, Baldan, Altobello, Suhs; Acquadro, Cecere; Esposito Alessio; Volpicelli, Maggio, Dambros. Allenatore: Esposito.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Olbia-Scafatese, valida per la quattordicesima giornata di Serie D, girone G non verrà trasmessa in diretta Tv ne in streaming.