Pagelle 10° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 10° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

LA SPEZIA – La decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con la grande prestazione della Lazio, che dopo il bel risultato in Europa contro il Dortmund, torna alla vittoria in campionato sul campo dello Spezia. La Juventus vince il Derby della Mole e batte 2-1 il Torino grazie ai gol di McKennie e Bonucci, in rete Nkoulou per il Torino. L’Inter batte il Bologna 3-1: la squadra di Conte costruisce il successo nel primo tempo con il solito Lukaku a sbloccarla, nella ripresa segnali di risveglio dei rossoblù che accorciano con Vignato ma prendono subito il terzo gol con Hakimi che realizza una doppietta.

Domenica ci sono in programma cinque gare. Nel lunch match l’Hellas Verona, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta, cerca rivincita contro il Cagliari che lo ha battuto pochi giorni fa in Coppa Italia. Alle 15, dopo l’impegno di Europa League, allo stadio Olimpico, la Roma, quinta a pari merito con la Juventus, affronta il sorprendente Sassuolo, secondo a pari merito con l’Inter. L‘Udinese, dopo il successo contro la Lazio, spera di ripetersi contro l’Atalanta, che però deve rimediare la sconfitta subita dal Verona.

Il Parma, sedicesimo a quota nove e tornato alla vittoria, vincendo 2-1 sul campo del Genoa grazie a una doppietta messa a segno da Gervinho, riceve il Benevento, che ha un punto in più in classifica ed è reduce dal pareggio interno contro la Juventus campione d’Italia. Alle 18 il Napoli, dopo il poker rifilato alla Roma, fa visita al Crotone, ancora in cerca della sua prima affermazione stagionale. Nel posticipo serale la capolista Milan sarà impegnato sul terreno della Sampdoria, reduce dal pareggio ottenuto nella trasferta di Torino. Chiude con il Monday Night: al Franchi Fiorentina e Genoa sono pronte a contendersi punti importantissimi per il prosieguo del campionato.

Dove e quando trovare le pagelle della decima giornata del Campionato di serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 6 dicembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 5 dicembre

15.00

Spezia-Lazio (pagelle – tabellino)

18.00

Juventus-Torino (pagelle – tabellino)

20:45

Inter-Bologna (pagelle – tabellino)

Domenica 6 dicembre

12:30

Verona-Cagliari (pagelle – tabellino)

15.00

Udinese-Atalanta (pagelle – tabellino)

Parma-Benevento (pagelle – tabellino)

Roma-Sassuolo (pagelle – tabellino)

18.00

Crotone-Napoli (pagelle – tabellino)

20:45

Sampdoria-Milan (pagelle – tabellino)

Lunedì 7 dicembre

20:45

Fiorentina-Genoa (pagelle – tabellino)