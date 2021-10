Pagelle 11° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 11° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BERGAMO – L’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizia con il pareggio al fotofinish a Bergamo tra Atalanta e Lazio: i biancocelesti passano in vantaggio con Pedro ma allo scadere della prima frazione di gioco si fanno raggiungere da Zapata; di nuovo avanti con Immobile vengono beffati nei minuti di recupero da de Roon. Nuova sconfitta della Juventus, questa volta ad opera del Verona. Momento d’oro per Simeone che mette subito in salita il pomeriggio per la squadra di Allegri. L’ingresso di McKennie rivitalizza l’attacco ma l’assalto finale é senza successo.

Domenica si disputano sei partite. Nel lunch match l’Inter, dopo il successo esterno a Empoli, ospita l’Udinese. Nel pomeriggio, alle 15.00, si giocano Sassuolo-Empoli, Genoa-Venezia e Fiorentina-Spezia. Alle 18.00, invece, lo Stadio Arechi é teatro del derby campano Salernitana-Napoli. Alle 20.45 all’Olimpico scendono in campo la Roma, tornata alla vittoria a Cagliari, e la capolista Milan. Chiude il programma il Monday Night tra Bologna e Cagliari.

Le pagelle dell’undicesima giornata di Serie A 2021/2022

30 ottobre

15:00

Atalanta-Lazio (pagelle – tabellino)

18:00

Verona-Juventus (pagelle – tabellino)

20:45

Torino-Sampdoria (pagelle – tabellino)

31 ottobre

12:30

Inter-Udinese (pagelle – tabellino)

15:00

Fiorentina-Spezia (pagelle – tabellino)

Genoa-Venezia (pagelle – tabellino)

Sassuolo-Empoli (pagelle – tabellino)

18:00

Salernitana-Napoli (pagelle – tabellino)

20:45

Roma-Milan (pagelle – tabellino)

1 novembre

20:45

Bologna-Cagliari (pagelle – tabellino)