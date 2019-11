Pagelle 12° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 12° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

BRESCIA – La dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con il successo del Sassuolo sul Bologna. Sabato vittoria schiacciante del Torino sul campo del Brescia: esordio amaro per Fabio Grosso. L’Inter soffre ma riesce aspuntarla, in rimonta, sul Verona. Nel posticipo serale finisce a reti inviolate tra Napoli e Genoa.

Domenica si giocano le altre sei gare. Il lunch match vede impegnato il sorprendente Cagliari contro la Fiorentina. Alle 15 spazio a Udinese-Spal, Sampdoria-Atalanta e Lazio-Lecce. Alle 18 al Tardini di Parma i ducali ricevono la Roma di Fonseca. Posticipo serale sarà il big match in scena all’Allianz Stadium tra la Juventus capolista, desiderosa di arrivare alla sosta con il primato in solitaria, e il Milan, in cerca di conferme dopo una prima parte di campionato altalenante.

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 10 novembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta

Dove e quando trovare le pagelle della dodicesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Venerdì 8 novembre

20.45

Sassuolo-Bologna (pagelle – tabellino)

Sabato 9 novembre

15.00

Brescia-Torino (pagelle – tabellino)

18.00

Inter-Verona (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli-Genoa (pagelle – tabellino)

Domenica 10 novembre

12,30

Cagliari-Fiorentina (pagelle – tabellino)

15.00

Udinese-Spal (pagelle – tabellino)

Sampdoria-Atalanta (pagelle – tabellino)

Lazio-Lecce (pagelle – tabellino)

18.00

Parma-Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus-Milan (pagelle – tabellino)