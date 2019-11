Elenco delle partite previste per oggi domenica 10 novembre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Liga, Premier e Bundesliga

TORINO – É una grande domenica quella che ci attende a partire dalla Serie A. Alle ore 12.30 andrà in scena Cagliari-Fiorentina con i padroni di casa che occupano il quarto posto in classifica mentre la Viola viene dal pareggio interno contro il Parma. Alle 15 tre incontri in programma con Lazio e Udinese che giocheranno tra le mura amiche contro Lecce e SPAL mentre l’Atalanta farà visita alla Sampdoria. Alle 18 Parma-Roma con gli emiliani che sono reduci dal pareggio di Firenze mentre la squadra capitolina viene dalla sconfitta, in Europa League, col Borussia. Alle 20.45 c’è Juventus-Milan con i bianconeri che hanno staccato il pass per gli ottavi di Champions mentre i rossoneri provano a risalire dal tredicesimo posto. In Serie B tre i posticipi in programma: alle ore 15 Cremonese-Salernitana e Trapani-Cosenza mentre alle 21 spicca Frosinone-Chievo. In Premier League impegno casalingo per il Manchester United che giocherà contro il Brighton mentre alle 17.30 tutti gli occhi saranno puntati su Anfield Road per l’attesissimo Liverpool-Manchester City. In Liga in campo l’Atletico Madrid che giocherà tra le mura amiche contro l’Espanyol. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Rennes – Amiens

17:00

Montpellier – Tolosa

Nantes – St. Etienne

21:00 Marsiglia – Lione

GERMANIA: Bundesliga

13:30 Monchengladbach – Brema

15:30 Wolfsburg – Leverkusen

18:00 Friburgo – Francoforte

INGHILTERRA: Premier League

15:00

Manchester Utd – Brighton

Wolves – Aston Villa

17:30 Liverpool – Manchester City [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie A

12:30 Cagliari – Fiorentina [CRONACA DIRETTA]

15:00

Lazio – Lecce [CRONACA DIRETTA]

Sampdoria – Atalanta [CRONACA DIRETTA]

Udinese – Spal [CRONACA DIRETTA]

18:00 Parma – Roma [CRONACA DIRETTA]

20:45 Juventus – Milan [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

15:00

Cremonese – Salernitana

Trapani – Cosenza

21:00 Frosinone – Chievo [CRONACA DIRETTA]

OLANDA: Eredivisie

12:15 Ajax – Utrecht

14:30

Twente – Zwolle

Willem II – PSV

16:45 Feyenoord – Waalwijk

20:00 Alkmaar – FC Emmen

SPAGNA: LaLiga

12:00 Maiorca – Villarreal

14:00 Ath. Bilbao – Levante

16:00 Atl. Madrid – Espanyol

18:30 Getafe – Osasuna

21:00 Betis – Siviglia

INGHILTERRA: Championship

13:00 Cardiff – Bristol City

ITALIA: Serie C – Girone A

15:00

AlbinoLeffe – Pontedera

Arezzo – Olbia

Juventus U23 – Pistoiese

Lecco – Renate

Pianese – Pergolettese

17:30

Novara – Como

Pro Patria – Alessandria

Pro Vercelli – Giana Erminio

Siena – Gozzano

ITALIA: Serie C – Girone B

15:00

Fermana – Virtus Verona

Piacenza – Gubbio

Sambenedettese – Rimini

Triestina – L.R. Vicenza

17:30

ArzignanoChiampo – Carpi

Modena – AJ Fano

Padova – Südtirol

Vis Pesaro – Imolese

ITALIA: Serie C – Girone C

15:00

Cavese – Catanzaro

Monopoli – Viterbese

Picerno – Teramo

Reggina – Casertana

Virtus Francavilla – Rende

17:30

Bisceglie – Bari

Catania – Sicula Leonzio

Ternana – Paganese

ITALIA: Primavera 1

10:00 Roma U19 – Atalanta U19

14:00 Juventus U19 – Lazio U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:00

Ferreira – Tondela

Maritimo – Portimonense

19:30 Sporting – Belenenses

21:00 Guimaraes – Braga

22:00 Boavista – FC Porto

SPAGNA: LaLiga2

12:00 La Coruna – Elche

16:00 Almeria – Saragozza

18:00

Malaga – Fuenlabrada

Racing Santander – Ponferradina

21:00 Vallecano – Cadice