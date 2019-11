In primo piano il posticipo della 12ma di Serie A. Il 10 novembre da non perdere anche Liverpool – City e i risultati dei principali campionati europei e non

Domenica 10 novembre con i campionati europei in primo piano. Fari puntati in particolare in Italia c0n l’attesissimo posticipo tra Juventus e Milan mentre in Premier League c’è Liverpool – Manchester City. Oltre alla sfida che chiuderà la 12ma giornata di Serie A da non perdere tutti gli altri match che seguiremo con il supporto della webcronaca a partire dalle ore 12.30 con Cagliari – Fiorentina mentre in Serie B seguiremo Frosinone – ChievoVerona. Prima di andare nel dettaglio con il ricco quadro dei risultati aggiornati in tempo reale, sguardo a chi ha già giocato. Nella Superliga in Argentina successo del Central Cordoba, 3-2 sul Patronato mentre l’Independiente passa 2-1 in casa del Godoy Cruz. Nella Liga Aguila della Colombia 3-1 dell’Atletico Nacional sul Cucuta mentre in Perù finisce 3-2 tra U. de Deportes e Ayacuchio. In Messico vittorie casalinghe per Guadalajara e Leon rispettivamente 3-2 e 4-0 contro Queretaro e Toluca mentre il Necaxa vince in casa dell’Atletico San Luis; senza reti tra Tigres e Pachuca. In A-League australiana Adealide United batte 1-0 il Brisbane Roar mentre finisce 1-1 tra Melbourne Victory e Wellington Phoenix. In mattinata Roma e Atalanta fanno 3-3 per il campionato Primavera 1.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]