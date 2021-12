Pagelle 18° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 18° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

ROMA – La diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre nel con il successo deciso della Lazio contro il Genoa, incappato nell’ennesimo passo falso: dopo la rete nel primo tempo di Pedro i biancocelesti intorno alla mezz’ora mettono in cantiere il risultato mai in discussione. Male anche la Salernitana, che in serata é travolta dall’Inter. I nerazzurri di Inzaghi blindano, così il primato con 43 punti, irraggiungibili da Milan, Atalanta e Napoli.

Sabato si giocheranno tre anticipi. Alle 15 l’Atalanta ospiterà la Roma e avrà la chances di trascorrere, in caso di vittoria, qualche ore al secondo posto. Alle 18 la Juventus farà visita al Bologna mentre l’anticipo serale sarà Cagliari – Udinese. Domenica spazio alle restanti partite. Nel lunch match la Fiorentina, rivelazione di questo girone di andata del torneo, affronterà il Sassuolo, già capace di battere Milan, Juventus e Lazio. Alle 15 scenderanno in campo Spezia ed Empoli. Alle 18 doppio appuntamento con Sampdoria – Venezia e Torino – Verona. Finale col botto con il big match con Milan – Napoli.

Le pagelle della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022

Venerdì 17 dicembre

18:30

Lazio-Genoa (pagelle – tabellino)

20:45

Salernitana-Inter (pagelle – tabellino)

Sabato 18 dicembre

15:00

Atalanta-Roma (pagelle – tabellino)

18:00

Bologna-Juventus (pagelle – tabellino)

20:45

Cagliari-Udinese (pagelle – tabellino)

Domenica 19 dicembre

12:30

Fiorentina-Sassuolo (pagelle – tabellino)

15:00

Spezia-Empoli (pagelle – tabellino)

18:00

Sampdoria-Venezia (pagelle – tabellino)

Torino-Verona (pagelle – tabellino)

20:45

Milan-Napoli (pagelle – tabellino)