Fantacalcio, 18° giornata di Serie A campionato 2021/2022

Il fantacalcio in tempo reale sulla 18° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riparte con la diciottesima giornata, che é articolata su tre giorni, dal 17 al 19 dicembre. Si comincia già venerdì alle 18 con Lazio – Genoa, sfida tra due squadre chiamate a riscattare una sconfitta ma comunque, per entrambe, una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Dalla serata l’attenzione si sposterà sulla appassionante corsa allo Scudetto, che vede coinvolte quattro squadre: Inter con 40 punti, Milan con 39, Atalanta a quota 37 e Napoli con 36. A scendere in campo sarà proprio la capolista Inter, che, impegnata sul campo della Salernitana, avrà la possibilità di blindare il primato fino al 2022. Sabato si giocheranno tre anticipi. Alle 15 l’Atalanta ospiterà la Roma e avrà la chances di trascorrere, in caso di vittoria, qualche ore al secondo posto. Alle 18 la Juventus farà visita al Bologna mentre l’anticipo serale sarà Cagliari – Udinese. Domenica spazio alle restanti partite. Nel lunch match la Fiorentina, rivelazione di questo girone di andata del torneo, affronterà il Sassuolo, già capace di battere Milan, Juventus e Lazio. Alle 15 scenderanno in campo Spezia ed Empoli. Alle 18 doppio appuntamento con Sampdoria – Venezia e Torino – Verona. Finale col botto con il big match con Milan – Napoli.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Salernitana – Inter, Cagliari – Udinese e Fiorentina – Sassuolo saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Venerdì 17 dicembre

18:30

Lazio-Genoa

20:45

Salernitana-Inter

Sabato 18 dicembre

15:00

Atalanta-Roma

18:00

Bologna-Juventus

20:45

Cagliari-Udinese

Domenica 19 dicembre

12:30

Fiorentina-Sassuolo

15:00

Spezia-Empoli

18:00

Sampdoria-Venezia

Torino-Verona

20:45

Milan-Napoli