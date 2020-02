Fantacalcio, pagelle 23° giornata di Serie B 2019-2020

La ventitreesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

ASCOLI PICENO – La ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con tra Ascoli e Juve Stabia. Il portiere Provedel pareggia di testa al 94esimo dando un punto prezioso per le Vespe. L’Ascoli dopo Scamacca e il vantaggio di Ninkovic non porta a casa i 3 punti

Soltanto un pareggio per il Pordenone, che alla Dacia Arena contro il Livorno fanalino di coda riesce a strappare un punti soltanto nel finale: dopo che Bodgan aveva risposto ad Agazzi, Charetti replica a Marras. Ne traggono vantaggio Crotone e Frosinone, che effettuano il sorpasso e si portano al secondo posto. I pitagorici battono la Cremonese con una rete di Simy poco prima del recupero, mentre i ciociari, grazie al gol di Rodhen espugnano il campo del Venezia. Mancuso e Bajrami regalano i tre punti all’Empoli, che vince in casa del Cittadella.

Domenica si gioca Pisa – Chievo. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 3-4 ottenuta sul campo della Cremonese e in classifica sono tredicesimi con 29 punti. Una lunghezza in più per gli ospiti, undicesimi; nell’ultima partita disputata hanno perso in casa per 0-1 contro il Venezia. Proseguiamo con Entella – Pescara. La squadra abruzzese proviene dalla vittoria casalina per 2-1 contro il Cosenza e in classifica è ottavacon 32 punti. Una lunghezze in meno per l’Entella, decima e fuori di un soffio dalla zona playoff, comlice la sconfitta di domenica scorsa a Frosinone. In serata scendono in campo Cosenza e Benevento. Chiude il Monday Night Salernitana – Trapani.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 7 febbraio



21.00

Ascoli – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Sabato 8 febbraio

Cittadella – Empoli (pagelle – tabellino)

Crotone – Cremonese (pagelle – tabellino)

Pordenone – Livorno (pagelle – tabellino)

Venezia – Frosinone (pagelle – tabellino)

18.00

Perugia – Spezia (pagelle – tabellino)

Domenica 9 febbraio

Pisa – Chievo (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Pescara (pagelle – tabellino)

21.00

Cosenza – Benevento (pagelle – tabellino)

Lunedì 10 febbraio

Salernitana – Trapani (pagelle – tabellino)