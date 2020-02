Pagelle 24° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 24° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BOLOGNA – La ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la terza vittoria consecutiva per il Lecce che con il rigore di Mancosu e Majer ha la meglio nello scontro diretto contro la SPAL. Petagna segna il momentaneo pareggio, ma le speranze di permanenza in serie A si riducono al minimo. Netta vittoria del Genoa contro il Bologna grazie alle reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito di rigore. Felsinei in nove per le espulsioni di Skouten e Denswill. L’Atalanta ribalta il risultato e batte la Roma; econdo tempo convincente della squadra di Gasperini che sotto del gol di Dzeko invertono l’inerzia della partita con le reti di Palomino e Pasalic, a pochi minuti dal suo ingresso in campo

Lunch match domenicale sarà Hellas Verona – Udinese; la squadra di Juric, dopo aver battuto la Juventus, é sorprendentemente sesta con 34 punti, in zona Europa mentre i friulani sono quindicesimi a quota 25. Alle 15 si disputano tre partite. La Sampdoria, sedicesima con 23 punti, riceve la Fiorentina, quattordicesima con due lunghezze in più. Nel derby emiliano Sassuolo – Parma si affrontano due squadre che sono, rispettivamente, dodicesima con 29 punti e nona a quota 32.

Voglia di riscatto, dopo la sconfitta di Verona, per la Juventus, capolista a pari merito con l’Inter, che cerca punti in casa del Brescia, penultimo a quota 16. Alle ore 18 si sfidano Cagliari e Napoli, due squadre, rispettivamente ottava con 32 punti e undicesima con 30, che nel 2020 stentano a mantenere la continuità. Alle 20.45 il big match Inter – Lazio, la prima contro la tera, distanziate soltanto da un punto. Il Monday night sarà Torino – Milan; entrambe le squadre vengono da due sconfitte: i granata, in piena crisi nonostante il cambio di allenatore, in casa contro la Sampdoria, i rossoneri nel Derby della Madonnina

Dove e quando trovare le pagelle della ventiquattresima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 16 febbraio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 15 febbraio

15.00

Lecce – Spal (pagelle – tabellino)

18.00

Bologna – Genoa (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta – Roma (pagelle – tabellino)

Domenica 16 febbraio

12.30

Udinese – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

15.00

Juventus – Brescia (pagelle – tabellino)

Sampdoria – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Parma (pagelle – tabellino)

18.00

Cagliari – Napoli (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio – Inter (pagelle – tabellino)

Lunedì 17 febbraio

20.45

Milan – Torino (pagelle – tabellino)