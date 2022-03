Pagelle 28° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 28° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Salernitana: un 5-0, come all’andata, firmata dai suoi attaccanti Lautaro Martinez e Dzeko. Un successo dopo 465 minuti che porta i rossoneri in testa alla classifica in attesa del big match Napoli – Milan di domenica sera.

Tra Udinese e Sampdoria succede tutto in tredici minuti: friulani in doppio vantaggio a inizio gara con Deulofeu e Udogie, poi Caputo accorcia le distanze. Per la squadra di Cioffi tre punti preziosi in chiave salvezza. Alle 18 l’Atalanta andrà in cerca di continuità sul campo della Roma mentre in serata Cagliari e Lazio si contenderanno punti preziosi, se pur in ottica differente.

Domenica si giocheranno i restanti sei incontri: il lunch match vedrà il Genoa alla ricerca contro l’Empoli di una vittoria che manca da settembre mentre nel primo pomeriggio sarà la volta di Bologna – Torino, Fiorentina – Hellas Verona e Venezia – Sassuolo. Il big match sarà preceduto alle 18 da Juventus – Spezia dove la squadra di Allegri potrebbe ulteriormente avvantaggiarsi in classifica.

Le pagelle della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 5 marzo 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 4 marzo

20.45

Inter – Salernitana (pagelle – tabellino)

Sabato 5 marzo

15.00

Udinese – Sampdoria (pagelle – tabellino)

18.00

Roma – Atalanta (pagelle – tabellino)

20.45

Cagliari – Lazio (pagelle – tabellino)

Domenica 6 marzo

12.30

Genoa – Empoli (pagelle – tabellino)

15.00

Bologna – Torino (pagelle – tabellino)

Fiorentina – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Venezia – Sassuolo (pagelle – tabellino)

18.00

Juventus – Spezia (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli – Milan (pagelle – tabellino)