Venezia – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Venezia – Sassuolo del 6 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 28° giornata di Serie A 2021/2022

VENEZIA – Domenica 6 marzo, alle ore 15, alla Stadio “Penzo”, andrà in scena Venezia – Sassuolo, gara valida per la ventottesima giornata, nona del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I lagunari vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Verona; in classifica sono terzultimi con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte e con ventiquattro gol fatti e quarantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, siglando cinque reti e subendone nove. Di fronte troveranno i neroverdi, reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, ottenuta grazie a un gol di Defrel in pieno recupero, e decimi con 36 punti, con un cammino di nove vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con quarantacinque gol fatti e quarantasei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due, siglando sette reti e subendone nove. Sono cinque precedenti due vittorie per parte e un solo pareggio. All’andata, lo scorso 27 ottobre, finì 3-1 in favore del Sassuolo.

RISULTATO IN DIRETTA: VENEZIA - SASSUOLO Domenica 6 marzo alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle ore 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli, della sezione di Parma e Valerio Colarossi, della sezione di Roma 2; quarto uomo ufficiale sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR ci sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Salvatore Affatato, della sezione di Vco. Il fischietto piemontese ha arbitrato il Sassuolo ventidue volte con il bilancio di nove vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte per i neroversi; un solo precedente, con sconfitta, con il Venezia.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Zanetti dovrà rinunciare agli indisponibili Ebehui e Lezzerini dovrebbe adottare il tradizionale modulo 4-3-3, con Romero in porta e retroguardia formata a centro da Ceccaroni e Caldara e da Ampadu e Haps sulle fasce. A centrocampo Crngoj, Vacca e Cuisance. Tridente offensivo formato da Aramu, Okereke e Nani.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare agli indisponibili Djuricic, Harroui, Obiang, Rogerio e Toljan. Probabile modulo speculare con Consigli tra i pali e con Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio in posizione arretrata. In mediana Frattesi e Henrique. Sulla trequarti Traoré; Berardi e Raspadori, di supporto all’unica punta Scamacca.

Le probabili formazioni di Venezia – Sassuolo

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Okereke, Nani. Allenatore: Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Henrique, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Venezia – Sassuolo, valido per la ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. ì