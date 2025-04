Pagelle 31° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 31a giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili

MILANO – Mancano solo sette giornate alla fine del campionato di Serie A 2024-2025 e la lotta per il titolo si fa sempre più intensa, con due sole squadre in corsa: Inter e Napoli.

L’Inter, attualmente capolista, ha visto sfumare l’occasione di allungare il vantaggio contro il Parma in una partita emozionante terminata 2-2. I nerazzurri sono stati protagonisti di un primo tempo brillante, con gol di Darmian e Thuram che avevano portato la squadra sul doppio vantaggio. Tuttavia, nella ripresa, il Parma ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a pareggiare grazie alle reti di Bernabé e Ondrejka.

In risposta al pareggio dell’Inter, il Napoli avrà l’opportunità di ridurre il distacco durante il Monday Night contro il Bologna. Con una vittoria, potrebbe accorciare a una sola lunghezza dalla testa della classifica. I partenopei, però, affronteranno una squadra determinata. I felsinei, infatti, puntano a scavalcare l’Atalanta e mettersi in sella per la Champions League.

L’Atalanta continua ad attraversare un periodo difficile. Dopo la terza sconfitta consecutiva contro la Lazio, gli orobici sembrano aver perso slancio proprio nel momento cruciale della stagione. Nel frattempo, la Lazio, con questo successo, si rilancia nella corsa per la Champions, collocandosi tra Roma e Juventus, che si sono fronteggiate in un match finito 1-1. I giallorossi, in vantaggio con Shomurodov, sono stati raggiunta dal gol di Locatelli. Un risultato che, alla fine, non soddisfa nessuna delle due squadre.

Anche altre squadre hanno vissuto una giornata di pareggi che non contribuiscono molto alle loro ambizioni. Il Milan ha pareggiato 2-2 contro la Fiorentina. I viola erano stati avanti grazie a un autogol di Thiaw e al gol di Kean, ma sono stati ripresi dalle reti di Abraham e dell’ex Jovic. Dall’altro lato, Lecce e Venezia hanno pareggiato 1-1, con il capitano Baschirotto che ha siglato il gol del pareggio per i salentini. Infine, Empoli e Cagliari non sono andati oltre lo 0-0, un risultato che mantiene i sardi al sicuro dalla zona retrocessione.

Sono finite 1-1 anche Genoa–Udinese e Torino-Verona. Sempre più vicino alla retrocessione il Monza, battuto 1-3 dal Como.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 7 aprile 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 4 aprile

20:45

Genoa-Udinese (pagelle-tabellino)

Sabato 5 aprile

15:00

Monza-Como (pagelle – pagelle-tabellino)

18:00

Parma-Inter (pagelle-tabellino)

20:45

Milan-Fiorentina (pagelle-tabellino)

Domenica 6 aprile

12:30

Lecce-Venezia (pagelle-tabellino)

15:00

Empoli-Cagliari (pagelle-tabellino)

Torino-Verona (pagelle-tabellino)

18:00

Atalanta-Lazio (pagelle-tabellino)

20:45

Roma-Juventus (pagelle-tabellino)

Lunedì 7 aprile

20:45

Bologna-Napoli (pagelle-tabellino)