Pagelle 33° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 33° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILAN – La trentatreesima giornata del del campionato di Serie A 2023/2024 si apre con il successo della Lazio a Marassi contro il Genoa, firmato Luis Alberto. Un risultato che tiene accese le speranze dei biancocelesti di ottenere un posto in Europa per la prossima stagione. La Juventus, invece, nell’altro anticipo, non va oltre il 2-2 sul campo del Cagliari. Anzi, strappa il pareggio in extremis grazie all’autorete di Dessena nel finale.

Un Napoli in caduta libera perde anche ad Empoli: dopo 90′ di astinenza, nel recupero i partenopei cedono al passo ai toscani, che trovano il gol con Cerri . Per i ragazzi di Calzona diventa così ancora più complicata la possibilità di un posto nella Champions che verrà. Nell’altro anticipo di sabato, al 3′ di recupero Coppola trova il gol che consente al Verona di restare attaccato all’Empoli e che costa, invece, la panchina a Cioffi, Al suo posto l’Udinese ha scelto Fabio Cannavaro.

Galvanizzata dal successo in Europa League, l’Atalanta vince anche a Monza e sogna ancora la Champions League: reti di De Keteleare nel primo tempo e di Touré nella ripresa. Forte del raggiungimento della semifinale di Conference League, la Fiorentina torna a vincere anche in campionato contro la Salernitana. I campani, qualora non vincessero nel prossimo turno, sarebbero matematicamente condannati alla retrocessione. Il Frosinone trova un punto prezioso contro il Torino e aggancia l’Udinese. Il Sassuolo, battuto dal Lecce, é penultimo in solitaria e rischia fortemente di dover lasciare la categoria.

L’Inter, in caso di vittoria nel Monday Night contro il Milan, si aggiudicherebbe lo Scudetto con quattro giornate di anticipo, Nell’altro posticipo, tra Roma e Bologna, c’é in palio il quarto posto.

Ricordiamo che Atalanta e Fiorentina dovranno recuperare la partita rinviata per il malore, poi risultato fatale, che aveva colpito il dirigente viola Joe Barone.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 22 aprile 2024 con le seguenti modalità: iscrizione gratuita ai tornei di Fantamagic con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 18 aprile

18.30

Genoa – Lazio (pagelle – tabellino)

20.45

Cagliari – Juventus (pagelle – tabellino)

Sabato 19 aprile

18:00

Empoli – Napoli (pagelle – tabellino)

20:45

Verona – Udinese (pagelle – tabellino)

Domenica 20 aprile

12:30

Sassuolo – Lecce (pagelle – tabellino)

15:00

Torino – Frosinone (pagelle – tabellino)

18:00

Salernitana – Fiorentina (pagelle – tabellino)

20:45

Monza – Atalanta (pagelle – tabellino)

Lunedì 22 aprile

18:30

Roma – Bologna (pagelle – tabellino)

20:45

Milan – Inter (pagelle – tabellino)