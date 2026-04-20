Pagelle 33° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 33° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentatreesima giornata di Serie A 2025-2026 ha offerto un weekend ricco di emozioni che pesano sulla corsa Scudetto, sulla zona Champions e sulla lotta per non retrocedere. Dopo i due anticipi del venerdì, che hanno visto il successo del Sassuolo sul Como e la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, il pomeriggio di sabato si é aperto con Udinese-Parma, decisa da un episodio e chiusa sullo 0-1. Subito dopo, al Maradona, la Lazio di Sarri ha firmato una vittoria pesantissima: 0-2 al Napoli, un colpo che pesa sia per la corsa europea dei biancocelesti ma soprattutto la rincorsa alo Scudetto dei campioni d’Italia uscenti- In serata, all’Olimpico, il big match Roma-Atalanta si è chiuso sull’1-1: una partita intensa, a tratti nervosa, che lascia tutto com’era nella corsa Champions, con entrambe le squadre che avrebbero avuto bisogno di qualcosa in più.

La domenica. alle 12.30 Cremonese-Torino si è chiusa senza reti, un punto che serve poco a entrambe. Alle 15 il Milan ha trovato un successo prezioso a Verona: 0-1 sull’Hellas, tre punti che tengono i rossoneri agganciati al treno europeo. Alle 18 il Genoa ha espugnato l’Arena Garibaldi battendo il Pisa 1-2, consolidando una classifica sempre più tranquilla.

In serata, la Juventus ha rifilato un 2-0 sul Bologna che conferma la crescita della squadra bianconera e tiene viva, almeno matematicamente, la rincorsa ai nerazzurri. La capolista

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 20 aprile 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 17 aprile

18.30

Sassuolo-Como (pagelle–tabellino)

20.45

Inter-Cagliari (pagelle–tabellino)

Sabato 18 aprile

15.00

Udinese-Parma (pagelle-tabellino)

18.00

Napoli-Lazio (pagelle-tabellino)

20.45

Roma-Atalanta (pagelle-tabellino)

Domenica 19 aprile

12.30

Cremonese-Torino (pagelle-tabellino)

15.00

Verona-Milan (pagelle-tabellino)

18.00

Pisa-Genoa (pagelle-tabellino)

20.45

Juventus-Bologna (pagelle-tabellino)

Lunedì 20 aprile

20.45

Lecce-Fiorentina (pagelle-tabellino)