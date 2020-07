Pagelle 36° giornata Serie A 2019/2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 36° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Negli anticipi della trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, tredicesima del girone di ritorno, continua a vincere il Milan, che regola 5-1 il Bologna. In vantaggio dopo appena 10 minuti con Saelemaekers la squadra di Pioli raddoppia con Calhanoglu ma allo scadere subisce il 2-1 di Tomiyasu. Nella ripresa i diavoli fanno il bello e cattivo tempo. Finiscono 1-1 Verona – Atalanta, con reti di Pessina e Zapata e Cagliari – Sassuolo, con gol di Caputo e Joao Pedro.

Sabato si giocano tre gare. Alle 17.15 il Brescia, che ha perso per 3-1 sul campo del Lecce e in virtù di questo risultato é retrocesso matematicamente in Serie B, ospita il Parma, che, battendo il Napoli, ha acquisto l’aritmetica salvezza. Alle 19.30 il Genoa torna a Marassi dopo aver vinto il derby della Lanterna e ipotecato una fetta di permanenza nella masima categoria; la squadra di Nicola riceve l’Inter, che, col pareggio casalingo a reti inviolate contro la Fiorentina, si é fatta soffiare il secondo posto dall’Atalanta. In serata, alle 21.45, tocca a Napoli – Sassuolo. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-2 rimediata sul campo del Parma e sono settimi in classifica con 56 punti. A quota 48 i neroverdi, ottavi e reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Milan.



Domenica si giocano le restanti partite. La Roma, che proviene dalla vittoria per 1-6 sul campo della Spal e in classifica é quinta con 61 punti, attende la Fiorentina, undicesima a quota 43 e reduce dallo 0-0 a San Siro contro l’Inter. La Lazio fa visita al Verona mentre il Lecce i gioca le ultime chance di salvezza sul campo del Bologna, già conoscendo il risultato del Genoa. La già retrocesa Spal opita il Torino mentre il Cagliari riceve l’Udinese. Chiude in serata la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria.

Dove e quando trovare le pagelle della trentacinquesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 26 luglio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 24 luglio

21.45

Milan – Atalanta (pagelle – tabellino)

Sabato 25 luglio

17.15

Brescia – Parma (pagelle – tabellino)

19.30

Genoa – Inter (pagelle – tabellino)

21.45

Napoli – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Domenica 26 luglio

17.15

Bologna – Lecce (pagelle – tabellino)

19.30

Roma – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Verona – Lazio (pagelle – tabellino)

Spal – Torino (pagelle – tabellino)

Cagliari – Udinese (pagelle – tabellino)

21.45

Juventus – Sampdoria (pagelle – tabellino)