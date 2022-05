Pagelle 36° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 36° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre all’insegna delle emozioni. L’Inter soffre ma alla fine riesce a imporsi sull’Empoli e a trascorrere due notti in solitaria, in testa alla classifica, con una lunghezza di vantaggio sul Milan. La squadra di Pioli, infatti, scenderà in campo soltanto domenica sera sul difficile campo del Verona e, quando mancano soltanto 270′ alla fine del torneo, tutto può succedere. Sotto di due gol in avvio la squadra di Inzaghi reagisce e nella ripresa domina gli avversari; doppietta per Lautaro Martinez, a segno anche Sanchez.

Molto interessante anche la lotta per non retrocedere che vede coinvolte quattro squadre. Nell’anticipo il Genoa batte a sorpresa la Juventus al fotofinish e resta in corsa per la salvezza. Sotto di un gol realizzato da Dybala a inizio ripresa, la squadra di Blessin pareggia con Gudmundsson nei minuti finali. A pochi istanti prima dl triplice fischio di chiusura Criscito sfida lo stesso dischetto e la stessa porta che soltanto sei giorni prima lo aveva visto sbagliare: realizza il rigore davanti al suo pubblico e regala al Genoa tre punti pesantissimi. Domenica occhi puntati sullo scontro diretto dell’Arechi tra Salernitana e Cagliari mentre il Venezia sarà impegnato col Bologna.

In programma anche Torino – Napoli, Sassuolo – Udinese e Lazio – Sampdoria. Il turno terminerà lunedì al Franchi con il posticipo Fiorentina e Roma: in palio punti preziosi in ottica Europa.

Le pagelle della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 7 maggio 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

