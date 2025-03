Elenco delle partite previste per oggi, sabato 1 marzo 2025: al Maradona si confrontano le ambizioni di tricolore di partenopei e nerazzurri, l’Atalanta prova ad avvicinare il duo di testa

E’ uno di quei weekend attesi per tutto l’anno da tifosi e calciofili in Italia. Uno di quelli destinato con ogni probabilità ad essere ricordato a lungo per le emozioni e gli episodi regalati, di quelli pesanti che potrebbero incidere con prepotenza sulla corsa al titolo. Quest’oggi sabato 1 marzo si giocherà infatti Napoli-Inter, incrocio Scudetto della 27esima giornata di Serie A che metterà di fronte rispettivamente la seconda e la prima della classe.

Non solo match di lusso, perché si disputeranno altre due gare nel nostro massimo campionato. Una di queste in particolare vedrà come protagonista l’Atalanta, determinata ad agguantare il predetto duo di testa, ma occhio anche a quanto accadrà in Serie B e nel resto d’Europa. Senza sprecare ulteriore tempo, cominciamo il recap sulle gare in programma nel nostro Paese, per poi spostare il nostro focus sui tornei esteri.

E’ corsa Scudetto a tre con Inter, Napoli e Atalanta pronte alla volata. Salvezza difficile per il Venezia e da conquistare per il Parma

Iniziamo dalla Serie A. Tre anche questa volta gli anticipi del sabato e validi per la 27esima giornata. Procedendo come sempre in ordine cronologico, il palinsesto metterà in primo piano innanzitutto alle 15 la sfida del Gewiss Stadium Atalanta-Venezia, poi il big match Scudetto del Maradona Napoli-Inter alle 18 e infine la sfida del Bluenergy Stadium Udinese-Parma alle 20.45. Si deciderà molto in 90′ e poco più. La corsa Scudetto è infatti ormai entrata nella sua fase clou e ogni passo falso, anche mezzo, da qui alla fine potrebbe costare tantissimo.

Nonostante infatti le diverse attese, a presentarsi all’appuntamento in vetta alla classifica saranno proprio i nerazzurri, reduci peraltro anche dal prestigioso successo in Coppa Italia ai danni della Lazio. Fondamentale per il sorpasso alla squadra di Conte è stato in particolare il successo di sabato scorso col Genoa e il contemporaneo k.o dei partenopei in riva al Lago di Como. Una combinazione favorevole e a tratti inaspettata di risultati che ha consentito anche alla Dea di rientrare con prepotenza tra le candidate al tanto ambito tricolore. Se infatti partenopei e nerazzurri sono divisi da appena una lunghezza in classifica, subito dopo ci sono gli orobici, a meno tre dalla capolista grazie al rotondo 5-0 rifilato in trasferta all’Empoli nello scorso turno.

E l’occasione per avvicinare ulteriormente e magari agganciare il duo di testa sarà di quelle da non lasciarsi scappare, visto la tenuta e il rendimento in questo primo scorcio di anno del Venezia. Le sei lunghezze di distanza che separano i lagunari dalla terzultima piazza dell’Empoli sembrano sapere di condanna quasi definitiva. Ecco dunque che un’affermazione in quel di Bergamo risulterebbe fondamentale per tentare almeno di rientrare in corsa per la salvezza, obiettivo a cui punta con decisione anche il Parma, apparso rinfrancato dalla cura Chivu e finalmente tornato al successo nel derby col Bologna.

Un netto 2-0 con allegata prestazione solida che ha permesso di proiettarsi fuori dalla zona calda. Tutto da confermare però anche nell’insidiosa trasferta in terra friulana, dove ad attendere ci sarà una delle squadre più in forma dello scorso mese di febbraio, l’Udinese, già ampiamente al riparo da eventuali risucchi nei bassifondi grazie alle tre vittorie inanellate nelle ultime quattro uscite. On fire.

Big match tra prima e seconda della classe di scena anche in Serie B

Parentesi a questo punto dedicata alla 28esima giornata di Serie B. Cinque come sempre i match del sabato, quattro in contemporanea alle ore 15 ed uno alle 17.15. Anche qui curiosamente sarà di scena un big match in cui si affronteranno la prima e la seconda della classe, ovvero Sassuolo-Pisa, incrocio al vertice tra le due principali favorite alla promozione diretta in massima serie. In ottica play off attenzione anche agli impegni di Cremonese e Juve Stabia, determinate entrambe a cancellare le sconfitte dello scorso turno e a ritrovare i tre punti rispettivamente contro Carrarese e Cittadella. Cesena-Salernitana e Frosinone-Mantova, infine, a completare il tutto.

Voltiamo pagina e passiamo alla 29esima giornata di Serie C. Solita carrellata di partite in agenda nei tre gironi, ben 10, tutte con fischio d’inizio fissato tra le 15 e le 17.30. Nel Gruppo A spazio a Pergolettese-Lecco, Pro Patria-Caldiero Terme, Virtus Verona-Triestina e a Pro Vercelli-Trento. Nel Gruppo B si giocheranno invece cinque gare: Lucchese-Carpi, Vis Pesaro-Virtus Entella, Arezzo-Sestri Levante, Pescara-Spal e Pontedera-Gubbio. Nel Girone C si disputerà infine solo Altamura-Latina, visto il rinvio a data da destinarsi di Taranto-Crotone.

Protagoniste poi anche la Serie D, la Serie A Femminile e il Campionato Primavera 1 con dieci gare tutte in contemporanea alle ore 11.

Il punto sulle gare in agenda nel resto d’Europa e in Sud America

Venendo al palinsesto europeo, in Inghilterra niente Premierl League dal momento che, come anticipato già ieri, sarà week end di FA Cup, il secondo trofeo britannico per importanza. Tutto pronto tra le 13.15 e le 18.45 per altri incontri validi per gli ottavi di finale della kermesse. Di massima serie inglese in campo scenderanno solo Crystal Palace e Manchester City, oltre allo scontro Bournemouth-Wolvherampton.

A pieno regime invece la Bundesliga tedesca, dove invece si disputerà la 24esima giornata. Sei stavolta gli incontri in programma, cinque con calcio d’inizio fissato alle 15.30, Bochum-Hoffenheim, Werder Brema-Wolfsburg, Heidenheim-Borussia Monchengladbach, RB Lipsia-Magonza, St. Pauli-Borussia Dortmund ed uno, Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen, alle 18.30.

Avanza imperterrita anche la stagione di Liga. Qui sarà di scena la 26esima giornata con le solite quattro sfide in primo piano ra le 14 e le 21: in successione Girona-Celta Vigo, Rayo Vallecano-Siviglia, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Athletic Bilbao.

Aria di ‘Saturday night’ anche in Ligue 1 francese. Tre in questo caso gli anticipi del sabato e valevoli per il 24esimo turno: alle 17 spazio a St. Etienne-Nizza, mentre alle 19 e alle 21 a Lens-Le Havre e a Paris Saint Germain-Lilla.

Punto finale sulla disamina europea con l’Olanda e il turno numero 24 di Eredivisie, inaugurato tra le 16.30 e le 21 da Utrecht-Breda, G.A. Eagles-PSV Eindhoven, Groningen-Twente e Feyenoord-Nijmegen.

Fine rubrica come di consueto dedicata ai match ufficiali per squadre di club sudamericane. Nella notte e in tarda serata riprenderà la Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina con la giornata numero 8. Cinque gli incontri in evidenza tra le 00.00 e le 23.15 italiane: Boca Juniors-Rosario, Central Cordoba-Deportivo Riestra, San Martin S.J.-Belgrano, Aldovisi-Sarmiento Junin e River Plate-Estudiantes.

Programma delle partite del 1° marzo 2025

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE – QUALIFICAZIONI AGGIUNTIVE

Gambia – Gabon 17:00

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Laci – Vllaznia 14:00

AF Elbasani – Partizani 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fateh – Al-Taawon 20:00

Al Feiha – Al Wehda 20:00

Al Kholood – Al Khaleej 20:00

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Boca Juniors – Rosario 00:00

Central Cordoba – Dep. Riestra 02:15

San Martin S.J. – Belgrano 02:15

Aldosivi – Sarmiento Junin 21:00

River Plate – Estudiantes 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – Alashkert 12:00

Pyunik – Ararat-Armenia 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Auckland FC – Adelaide United 05:00

Brisbane Roar – Melbourne Victory 07:00

Macarthur FC – Sydney FC 09:35

AUSTRIA BUNDESLIGA

Grazer – Austria Vienna 17:00

Hartberg – Wolfsberger 17:00

SK Rapid – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Anversa 16:00

Gent – Club Brugge 16:00

St. Truiden – Kortrijk 18:15

Royale Union SG – Dender 20:45

BOLIVIA TORNEO AMISTOSO DE VERANO

Always Ready – Guabira 20:00

Blooming – Wilstermann 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Krumovgrad – Lok. Sofia 11:00

Lok. Plovdiv – Botev Vratsa 13:30

Spartak Varna – Beroe 15:45

CILE LIGA DE PRIMERA

Limache – Coquimbo 00:00

La Serena – U. Espanola 16:00

Palestino – A. Italiano 22:00

U. Catolica – Deportes Iquique 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu – Shenzhen Xinpengcheng 08:30

Meizhou Hakka – Henan Songshan Longmen 12:35

Shanghai Shenhua – Beijing Guoan 12:35

Yunnan Yukun – Zhejiang Professional 13:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Chico – Aguilas 02:10

Bucaramanga – Junior 21:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

San Carlos – Liberia 02:00

Alajuelense – Puntarenas FC 03:00

CROAZIA HNL

Gorica – Rijeka 15:00

Osijek – Slaven Belupo 17:30

ECUADOR LIGA PRO

Emelec – Macara 01:00

Mushuc Runa – Dep. Cuenca 20:00

LDU Quito – Orense 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Kalju 11:30

Flora – Narva 13:30

FRANCIA LIGUE 1

St. Etienne – Nizza 17:00

Lens – Le Havre 19:00

PSG – Lilla 21:05

FRANCIA LIGUE 2

Amiens – Metz 14:00

Red Star – Guingamp 14:00

Lorient – Rodez 20:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Ulm 13:00

Kaiserslautern – Regensburg 13:00

Norimberga – Hannover 13:00

Karlsruher – Colonia 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Hoffenheim 15:30

Brema – Wolfsburg 15:30

Heidenheim – Monchengladbach 15:30

RB Lipsia – Magonza 15:30

St. Pauli – Dortmund 15:30

Francoforte – Leverkusen 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Yokohama M. – Shonan 05:00

Kashima – Tokyo 06:00

Kawasaki – Kyoto 07:00

Kobe – Avispa Fukuoka 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Panserraikos – Athens Kallithea 16:00

Volos – Aris 16:00

Panathinaikos – Panetolikos 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Deportivo Achuapa – Antigua 20:00

Deportivo Mixco – Guastatoya 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marathon – UPNFM 22:00

INDIA I-LEAGUE

Churchill Brothers – Rajasthan United 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Norwich 13:30

Leeds – West Brom 13:30

Oxford Utd – Coventry 13:30

Luton – Portsmouth 16:00

Middlesbrough – Derby 16:00

QPR – Sheffield Utd 16:00

Stoke – Watford 16:00

INGHILTERRA FA CUP

Crystal Palace – Millwall 13:15

Preston – Burnley 13:15

Bournemouth – Wolves 16:00

Manchester City – Plymouth 18:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – Kiryat Shmona 14:00

Ashdod – Netanya 16:30

Hapoel Hadera – M. Tel Aviv 18:30

Ironi Tiberias – Maccabi Bnei Raina 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U20 – Bologna U20 11:00

Inter U20 – Fiorentina U20 11:00

Juventus U20 – Torino U20 13:00

Sassuolo U20 – Lazio U20 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Ascoli U19 – Avellino U19 11:00

Salernitana U19 – Ternana U19 11:00

Spal U19 – Renate U19 11:00

Crotone U19 – Benevento U19 11:30

Cittadella U19 – Pro Vercelli U19 12:00

AlbinoLeffe U19 – Vicenza U19 14:30

Brescia U19 – Modena U19 14:30

Como U19 – Parma U19 14:30

Cosenza U19 – Spezia U19 14:30

Entella U19 – Reggiana U19 14:30

Napoli U19 – Monopoli U19 14:30

Palermo U19 – Pisa U19 14:30

Perugia U19 – Bari U19 14:30

Pescara U19 – Frosinone U19 14:30

Südtirol U19 – Padova U19 14:30

Venezia U19 – FeralpiSalò U19 14:30

ITALIA SERIE A

Atalanta – Venezia 15:00

Napoli – Inter 18:00

Udinese – Parma 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Lazio D – Sampdoria D 12:30

ITALIA SERIE B

Carrarese – Cremonese 15:00

Cesena – Salernitana 15:00

Frosinone – Mantova 15:00

Juve Stabia – Cittadella 15:00

Sassuolo – Pisa 17:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pergolettese – Lecco 15:00

Pro Patria – Caldiero Terme 15:00

Virtus Verona – Triestina 15:00

Pro Vercelli – Trento 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Carpi 15:00

Vis Pesaro – Entella 15:00

Arezzo – Sestri Levante 17:30

Pescara – Spal 17:30

Pontedera – Gubbio 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Altamura – Latina 15:00

Taranto – Crotone Posticipata

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bassano – Adriese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Imolese – Prato 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Montevarchi 14:30

Flaminia – Fezzanese 14:30

Trestina – Grosseto 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Puteolana – Olbia 14:45

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Atyrau – Yelimay Semey 11:00

Ordabasy – Aktobe 12:00

Tobol – Ulytau 14:00

LETTONIA SUPERCOPPA

RFS – Riga FC 13:00

LITUANIA A LYGA

Banga – Hegelmann 14:30

Riteriai – Suduva 16:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Correcaminos 02:00

Tepatitlan de Morelos – Leones Negros 02:00

Atletico La Paz – Tapatio 04:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – Cruz Azul 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Russia – Zambia 17:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Breda 16:30

G.A. Eagles – PSV 18:45

Groningen – Twente 20:00

Feyenoord – Nijmegen 21:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

Libertad – Sp. Luqueno 00:30

General Caballero JLM – Olimpia Asuncion 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cusco – Cajamarca 19:00

Alianza Atl. – Binacional 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Korona 14:45

Pogon Szczecin – Lech 17:30

Zaglebie – Piast 20:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Nacional – Famalicao 16:30

Arouca – FC Porto 19:00

Guimaraes – Casa Pia 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Ostrava 13:30

Hradec Kralove – Jablonec 16:00

Sigma Olomouc – Sparta Praga 16:00

Teplice – Pardubice 19:00

ROMANIA SUPERLIGA

U. Cluj – Botosani 15:00

Univ. Craiova – Farul Constanta 18:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Pari NN – Akron Togliatti 12:00

Zenit – CSKA Mosca 14:30

Akhmat Grozny – Kazan 17:00

Krasnodar – Samara 17:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Domagnano 15:00

Fiorentino – Tre Penne 15:00

Folgore – Virtus 15:00

Tre Fiori – Murata 15:00

Cosmos – La Fiorita 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – St. Johnstone 16:00

Rangers – Motherwell 16:00

Ross County – Kilmarnock 16:00

St. Mirren – Celtic 18:30

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Banska Bystrica – Zilina 15:30

Dun. Streda – Ruzomberok 15:30

Kosice – Michalovce 15:30

Podbrezova – Komarno 15:30

Skalica – Trencin 15:30

Slovan Bratislava – Trnava 15:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Primorje – Domzale 13:00

Radomlje – Maribor 15:00

Koper – Nafta 17:30

SPAGNA LALIGA

Girona – Celta Vigo 14:00

Vallecano – Siviglia 16:15

Betis – Real Madrid 18:30

Atl. Madrid – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Castellon – Burgos CF 16:15

Huesca – Racing Club Ferrol 16:15

Saragozza – Gijon 18:30

Almeria – Malaga 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan HD – Jeonbuk 06:00

Gwangju – Anyang 08:30

Pohang – Daegu 08:30

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Magesi – Supersport 14:30

Mamelodi – Kaizer Chiefs 14:30

TS Galaxy – Golden Arrows 16:30

Marumo Gallants – Orlando 16:45

Richards Bay – Chippa United 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Sion 18:00

Winterthur – St. Gallen 18:00

Lausanne – Servette 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes – Esperance Tunis 14:00

Etoile Sahel – CA Bizertin 14:00

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Bodrumspor 14:00

Besiktas – Kayserispor 18:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Kryvbas 12:00

Ch. Odesa – Livyi Bereg 14:30

Shakhtar – Oleksandriya 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Zalaegerszeg – Nyiregyhaza 14:30

DVTK – Puskas Academy 17:00

Ujpest – MTK Budapest 19:30

USA MLS

Charlotte – Atlanta Utd 20:15

Real Salt Lake – Seattle Sounders 22:30

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

La Guaira – Metropolitanos 21:00

Anzoategui FC – Dep. Tachira 23:15

Caracas – Estudiantes M. 23:15

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh – Binh Duong 12:00

Song Lam Nghe An – Cong An Ha Noi 12:00