Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 1 novembre 2023: si gioca l’EFL Cup in Inghilterra, Coppa Italia con Udinese-Cagliari in serata, Athletic Bilbao in Copa del Rey

Al via il mese di novembre all’insegno delle partite di Coppa. Tra gli incontri più attesi di questo mercoledì 1° novembre troviamo alle ore 21.15 Manchester United-Newcastle per gli ottavi di finale della EFL Cup. Si gioca a partita secca. Da una parte i Red Devils dopo tre successi consecutivi (Champions League compresa) escono molto ridimensionati dal derby contro il City perso 3-0. Dall’altra troviamo il pareggio in casa del Wolverhampton per 2-2 mentre pesa la sconfitta casalinga con il Dortmund in UCL. Favorita la squadra di casa ma bisogna vedere quanto i due tecnici investiranno sull’undici tipo e dunque quante rotazioni sceglieranno di fare.

Indice



Spostiamoci in Italia dove sono in programma altri tre incontri validi per i 16esimi di finale della Coppa Italia. Pariamo alle ore 15 da Genoa–Reggiana. I grifoni hanno ritrovato il successo nell’ultimo scontro di campionato a sottolineare l’importanza de fattore campo. Il più recente successo era avvenuto proprio in casa con la Roma mentre è stato molto sfortunato il finale contro il Milan. La Reggiana è serie favorevole in Serie B di tre turni e due successi consecutivi. Se in questa sfida l’esito sembra già scritto nell’incontro delle ore 18 tra Lecce e Parma non sembra poi così scontata la vittoria per i giallorossi. Manca dallo scorso 22 settembre il successo per i pugliesi poi solo due punti raccolti con Sassuolo e Udinese. Sta guidando invece la classifica di Serie B il Parma che negli ultimi 5 incontri ha centrato 4 successi e una sconfitta. Sfida tra compagini di Serie A quella tra Udinese e Cagliari delle ore 21. In lotta per la salvezza le due squadre si affrontano anche in Coppa con i bianconeri che hanno inanellato una lunga serie di pareggi (ben 5 consecutivi). Ha fatto meglio la squadra sarda che prima con la vittoria sfiorata a Salerno ha interrotto la serie di 4 sconfitte consecutive poi ha centrato un’epica rimonta in casa con il Frosinone dal 3-0 al 4-3.

Si gioca anche nelle serie minori in particolare in Serie C si recuperano nel girone C sia Brindisi-Catania alle ore 16.15 che Taranto-Messina della ore 18.30. Turno infrasettimanale di Serie D mentre per il settore giovanile troviamo la Coppa Italia Primavera. Alle 21.15 in Coppa di Lega in Portogallo si gioca Braga-Casa Pia, recupero della 2° giornata mentre in Spagna c’è la Copa del Rey dove tra le tante partite troviamo alle ore 21.30 UE Rubi-Athletic Bilbao.

COPPA ITALIA

15.00

18.00

21.00

EFL CUP

21.15

SERIE C

16.15

Brindisi-Catania

18.30

Taranto-Messina

SERIE D

14.30

15.00

Siracusa-Licata

Programma delle partite del 1° novembre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Partizani 14:00

Tirana – Teuta 14:00

Vllaznia – Erzeni 17:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Central Cordoba – Union Santa Fe 01:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Royale Union SG – Meux 15:00

Lierse K. – Anversa 15:45

URSL Vise – Genk 16:00

Leuven – Elene-Grotenberge 18:00

Dender – Kortrijk 19:00

Patro Eisden – Gent 19:00

Beveren – Westerlo 20:00

OC Charleroi – RWDM 20:00

St. Liege – KRC Harelbeke 20:30

Beerschot VA – Club Brugge 20:45

BRASILE SERIE A

Corinthians – Athletico-PR 23:00

Internacional – America MG 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Etar – CSKA Sofia 16:00

Arda – Levski 18:30

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Oriolik – Din. Zagabria 14:00

Gorica – Radnik Krizevci 16:30

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Hvidovre IF – Silkeborg 18:00

Viborg – Nordsjaelland 18:00

AB Copenhagen – Vejle 19:00

Fredericia – Odense 20:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia – Parnu JK Vaprus 17:00

Tammeka – Kuressaare 17:00

Narva – Flora 18:00

GERMANIA DFB POKAL

Dortmund – Hoffenheim 18:00

Friburgo – Paderborn 18:00

Kiel – Magdeburg 18:00

Sandhausen – Leverkusen 18:00

Hertha – Magonza 20:45

Norimberga – Rostock 20:45

Saarbrucken – Bayern 20:45

Viktoria Koln – Francoforte 20:45

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA

Zacapa – Coban Imperial 19:00

Deportivo Mixco – Coatepeque 22:00

INGHILTERRA EFL CUP

West Ham – Arsenal 20:30

Bournemouth – Liverpool 20:45

Chelsea – Blackburn 20:45

Everton – Burnley 20:45

Ipswich – Fulham 20:45

Manchester Utd – Newcastle 21:15

ITALIA COPPA ITALIA

Genoa – Reggiana 15:00

Lecce – Parma 18:00

Udinese – Cagliari 21:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Frosinone U19 – Lazio U19 12:00

Atalanta U19 – Vicenza U19 14:00

Sampdoria U19 – Milan U19 14:00

Udinese U19 – Südtirol U19 14:00

Napoli U19 – Pescara U19 15:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Brindisi – Catania 16:15

Taranto – ACR Messina 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – PDHA 14:30

Alcione Milano – Gozzano 14:30

Asti – Pinerolo 14:30

Borgosesia – Chisola 14:30

Bra – Vogherese 14:30

Citta di Varese – Alba 14:30

Lavagnese – Chieri 14:30

Ticino – Sanremese 14:30

Fezzanese – Ligorna 15:00

Vado – Derthona FbC 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Villa Valle 14:30

Caldiero Terme – Ponte San Pietro 14:30

Caravaggio – Ciserano-Bergamo 14:30

Club Milano – Castellanzese 14:30

Crema – Brusaporto 14:30

Desenzano – Real Calepina 14:30

Legnano – Piacenza 14:30

Pro Palazzolo – Varesina 14:30

Tritium – USD Casatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Union Clodiense 14:30

Bassano – Chions 14:30

Bolzano – Cjarlins Muzane 14:30

Campodarsego – Breno 14:30

Dolomiti Bellunesi – Montecchio Maggiore 14:30

Luparense – Montebelluna 14:30

Mestre – Castegnato 14:30

Portogruaro – Este 14:30

Mori – Treviso 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Sangiuliano City 14:30

Aglianese Calcio – Ravenna 14:30

Certaldo – Fanfulla 14:30

Imolese – Pistoiese 14:30

Mezzolara – Victor San Marino 14:30

Sammaurese – Corticella 14:30

San Donnino – Prato 14:30

SCD Progresso – Lentigione 14:30

Forlì – Sant’Angelo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Follonica Gavorrano – SC Cenaia 14:30

Montevarchi – Ghivizzano Borgo 14:30

Orvietana – Mobilieri Ponsacco 14:30

San Donato – Real Forte Querceta 14:30

Seravezza Pozzi – Figline 14:30

Tau – Sangiovannese 14:30

Vivi Altotevere – Trestina 14:30

Grosseto – Poggibonsi 18:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – L’Aquila 14:30

Avezzano – Campobasso 14:30

Fossombrone – Matese 14:30

Roma City – Real Monterotondo 14:30

Sambenedettese – Termoli 14:30

Sora – Atletico Ascoli 14:30

Tivoli Calcio – Vigor Senigallia 14:30

United Riccione – S. N. Notaresco 14:30

Vastogirardi – Chieti 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Anzio Calcio 1924 – Ischia 14:30

Boreale – Gladiator 14:30

Budoni – Ostia Mare 14:30

Cassino – Atletico Uri 14:30

Cavese – Nocerina 14:30

Cynthialbalonga – Ardea 14:30

San Marzano – Trastevere Calcio 14:30

Sarrabus Ogliastra – Flaminia 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Angri – Altamura 14:30

Bitonto – Manfredonia 14:30

Gallipoli – Rotonda 14:30

Matera – Gelbison 14:30

Santa Maria Cilento – Gravina 14:30

Barletta – Palmese 1914 15:00

Paganese – Fidelis Andria 15:00

Martina Calcio – A.C Nardò 16:00

Citta di Fasano – Casarano 18:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Canicatti – Real Casalnuovo 14:30

Lamezia Terme – S. Agata 14:30

Locri 1909 – Akragas 14:30

Reggio Calabria – Trapani 14:30

San Luca – Gioiese 14:30

Sancataldese – Vibonese 14:30

Igea Virtus – Castrovillari 15:00

Siracusa – Licata 15:00

AS Acireale – USD Ragusa 18:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Alebrijes Oaxaca – Atlante 00:05

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Queretaro – Guadalajara 02:00

Toluca – Puebla 02:00

Leon – U.N.A.M. 04:00

Monterrey – Necaxa 04:05

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY – IN

Comunicaciones – Cartagines 03:15

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Ameliano – Guarani 22:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Braga – Casa Pia 21:15

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Lok. Mosca – Kazan 16:30

Sochi – F. Voronezh 16:30

Sp. Mosca – Krasnodar 18:45

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Forte Taganrog – SKA Khabarovsk 12:00

Rodina Moscow – Chernomorets Novorossijsk 13:00

Khimki – Dynamo Vladivostok 14:00

SERBIA SUPER LIGA

Stella Rossa – TSC 19:00

SPAGNA COPA DEL REY

Atletico de Lugones – Vallecano 12:00

Azuaga – Cartagena 12:00

Badalona Futur – Cadice 12:00

Barbastro – Ponferradina 12:00

Compostela – Tenerife 12:00

Llerenense – Leganes 12:00

Navalcarnero – Alcorcon 12:00

Naxara – Melilla 12:00

Pena Deportiva – Valladolid 12:00

San Roque – Girona 12:00

UCAM Murcia – Linares 12:00

Quintanar de la Orden – Siviglia 15:30

Turegano – Celta Vigo 15:30

Antoniano – Lugo 16:00

Atl. Astorga – Andorra 16:00

Valle Egues – Teruel 16:00

Jaen – Eldense 16:30

Real Aviles – Arenteiro 16:30

Covadonga – La Coruna 17:00

Ursaria – Cayon 17:00

Arandina – Murcia 17:30

Ciudad Real – Antequera 17:30

Guijuelo – Gijon 17:30

Zamora – Racing Santander 17:30

Barakaldo – Malaga 18:00

CE Europa – Elche 18:00

Gernika – Unionistas 18:00

Orihuela – Gimnastic 18:00

Terrassa – Albacete 18:00

Tudelano – Huelva 18:00

Utebo FC – Mirandes 18:00

Yeclano – Sanluqueno 18:00

Boiro – Maiorca 18:30

CD Bunol – Real Sociedad 18:30

Tardienta – Getafe 18:30

Aguilas FC – Huesca 19:00

Andratx – Tarazona 19:30

Manresa – R. Oviedo 20:00

Marbella – Ferrol 20:00

Hernan Cortes – Betis 20:30

UE Rubi – Ath. Bilbao 21:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

TS Galaxy – Supersport 17:00

Cape Town Spurs – Orlando 18:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Istanbulspor – Kepez Belediyespor 11:00

Adanaspor – Hacettepe 1945 12:00

Altay – Aliaga 12:00

Arnavutkoy Bl. – Golcukspor 12:00

Bandirmaspor – Kestel 12:00

Duzcespor – Kusadasispor 12:00

Etimesgut – Bigaspor 12:00

Fethiyespor – Tokat 12:00

Giresunspor – Beyoglu Yeni Carsi 12:00

Inegolspor – Belediye Derince 12:00

Isparta 32 Spor – Yeni Mersin Idmanyurdu 12:00

Karacabey Bld. – Bornova 12:00

Kastamonuspor – Ayvalikgucu 12:00

Kirklarelispor – Karakopru 12:00

Kirsehir SK – 23 Elazig FK 12:00

Menemenspor – Nevsehir 12:00

Soma Spor – Talasgucu 12:00

Tuzlaspor – Cankaya FK 12:00

Umraniyespor – Orduspor 1967 12:00

Boluspor – Karaman 13:00

Ankaragucu – Arguvan 14:30

Erzurumspor – Diyarbekirspor 16:30

Antalyaspor – 52 Orduspor 18:30

UCRAINA COPPA DI UCRAINA

Ch. Odessa – Zorya 14:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Rukh Lviv – Dnipro-1 17:00