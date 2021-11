Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 10 novembre 2021: prosegue la fase a gironi della massima competizione europea con quattro sfide, in C si sono due partite

Grandi protagoniste anche di mercoledì 10 novembre le donne con la Copa Libertadores e soprattutto con la Women’s Champions League. Nella prima competizione già in campo S. Morning – Yaracuyanos e Sol De America – Deportivo Cuenca mentre nella seconda si gioca il 3° turno della fase a gironi per il gruppo C e D. Dopo aver seguito il 2-2 della Juventus contro il Wolfsburg in casa che ha consentito al Chelsea di rafforzare la vetta (7-0 al Servette) altre 4 sfide al centro dell’attenzione. Nel gruppo C Barcellona e Arsenal (fischio d’inizio alle ore 18.45) proveranno a consolidare le loro posizioni cercando di battere da una parte l’Hoffenheim in casa e dell’altro il Koge in trasferta. Nel gruppo D scontro che sa di match decisivo per il primo posto tra Lyon e Bayern Monaco, gare alle ore 21. In Italia invece spazio a due partite di Lega Pro e due di Serie D. Nel secondo campionato ci limitiamo a dire che si gioca alle 14.30 per il Girone A Sestri Levante – Casale e per il Girone D Ravenna – Sarevezza Pozzi. Nel primo invece c’è da terminare la partita tra Legnago Salus e Sudtirol alle ore 15. Ricordiamo che il match, valido per la 5° giornata di campionato, rinviato per maltempo, riprenderà dal primo minuto del secondo tempo sul punteggio di 1-0 per gli ospiti in virtù della rete di Odogwu al 4′. Il tecnico del Sudtirol ha sottolineato le possibili difficoltà: “Un avversario che non ha nulla da perdere. Si gioca un tempo e deve recuperare il risultato. Il Legnago è un avversario preparato che ha anche una buona qualità. Saranno 45 minuti più recupero difficili”. Nell’altro incontro ovvero quello delle 20.30 tra Catania e Vibonese si va a recuperare la 12esima di campionato non disputata lo scorso 31 ottobre a causa del violento nubifragio che ha flagellato la Sicilia orientale. Ghiotta occasione per gli etnei, imbattuti da sei turni, di scalare posizione in classifica. In caso di successo si raggiungerebbe il decimo posto, ultimo ricordiamo valido per i playoff promozione. Il tecnico Baldini però predica calma contro un avversario che nelle ultime 6 gare ha perso solo con il Palermo e si dovrà fare anche i conti con le assenze di Stancapiano e Zanchi per squalifica oltre a Moro convocato in Nazionale. “I calabresi vengono da un percorso positivo, hanno cambiato qualcosa rispetto all’inizio: prima giocavano con una difesa a quattro, adesso con una retroguardia a tre o a cinque, a seconda delle circostanze. Si sono compattati, è difficile fargli gol, sono pronti a ripartire e dispongono di interpreti veloci davanti: bisognerà stare molto attenti, è una squadra che nell’ultimo periodo sta bene” ha detto alla vigilia in conferenza stampa.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

LEGA PRO

15.00

20.3o

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

SUD AMERICA TRA BRASILE E VENEZUELA

Il programma delle partite che interessano il campionati sud americani al via già dalle 23 del giorno prima con S. Wanderers – Curico Unido per la Primera Divison in Cile. Quindi sarà la volta della Serie A brasiliana dall’1.30 con Gremio – Fluminense mentre gli altri tre incontri si giocheranno solo in serata. In Paraguay sfida di Coppa con Sol De America – Deportivo Santani per i quarti di finale della competizione. La vincente affronterà in semifinale l’Atletico Tembetary. Infine in Venezuela si gioca la seconda fase delle Primera Division con tre incontri a partire da quello delle 00.30 tra Metropolitanos e Hermanos Colmenares.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 10 NOVEMBRE 2021

FIFA > Amichevoli 2021 > Novembre

Palestina – Isole Comore

18:00 Kosovo – Giordania

FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche

13:00

Wolfsburg – Hansa Rostock

Colonia – Paderborn

15:00 Stoccarda – FC Zurigo

FIFA > U18 Amichevoli 2021 > Novembre

13:30 Slovenia – Slovacchia

15:00 Austria – Repubblica Ceca

18:30 Olanda – Inghilterra

UEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo C

18:45

FC Barcelona – 1899 Hoffenheim

HB Køge – Arsenal WFC

UEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo D

21:00

Olympique Lyon – Bayern München

SL Benfica – BK Häcken

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 1

13:00 Inghilterra – Andorra

18:30 Svizzera – Svezia

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 2

13:00 Germania – Isole Faer Oer

14:00 Russia – Grecia

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 4

11:00 Olanda – Moldavia

18:00 Cipro – Israele

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 6

13:30

Irlanda – Montenegro

Bosnia-Herzegovina – Bulgaria

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 7

12:00 Macedonia del Nord – Serbia

14:00 Francia – Albania

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 8

18:00

Spagna – Lussemburgo

Azerbaijan – Belgio

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 9

11:00 Lettonia – Romania

15:00 Turchia – San Marino

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 11

11:00 Armenia – Scozia

12:00 Croazia – Gibilterra

UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 11

18:00

Galles – Ucraina

Portogallo – Kazakhstan

Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

00:35 Agropecuario de Carlos Casares – Belgrano de Córdoba

Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

19:30 SV Telfs – SV Fügen

Belgio > Reserve Pro League 2021/2022 Group 1

18:00 Royal Antwerp FC II – SV Zulte Waregem II

Brasile > Série A 2021

01:30 Grêmio Porto Alegre – Fluminense RJ

Brasile > Série B 2021

01:30 Cruzeiro – Brusque – SC

Canada > Premier League 2021

01:00 York United – Forge FC

Colombia > Primera B 2021 Clausura Playoffs > Gruppo A

02:00 Leones FC – Boyacá Chicó

Danimarca > Reserveligaen 2021/2022 Efterår

11:00 Aalborg BK II – Randers FC II

Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022

19:00 1. FC Lok Leipzig – Energie Cottbus

Germania > Regionalliga West 2021/2022

19:30 Sportfreunde Lotte – SC Wiedenbrück

Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022

19:00 FC Kray – Sportfreunde Baumberg

Germania > Badischer Pokal 2021/2022 > Quarti di finale

19:00 FC Zuzenhausen – Waldhof Mannheim

Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

22:00 Deportivo Guastatoya – Santa Lucía

Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

02:00

Motagua – Honduras Progreso

Platense – Olimpia

Real España – Vida

Real Sociedad – Marathón

Victoria – Lobos UPNFM

Inghilterra > EFL Trophy 2021/2022 > Gruppe C Nord

20:00 Wigan Athletic – Shrewsbury Town

Inghilterra > EFL Trophy 2021/2022 > Gruppe D Süd

20:00 Walsall FC – Forest Green Rovers

Inghilterra > EFL Trophy 2021/2022 > Gruppe E Süd

20:00 Exeter City – Bristol Rovers

Italia > Serie C Girone A 2021/2022

15:00 Legnago – Südtirol

Italia > Serie C Girone C 2021/2022

20:30 Catania – Vibonese Calcio

Italia > Serie D Girone A 2021/2022

14:30 Sestri Levante – Casale

Italia > Serie D Girone D 2021/2022

14:30 Ravenna Calcio – Seravezza

Italia > Serie D Girone I 2021/2022

14:30 Biancavilla – Paternó

Italia > Coppa Italia Serie D 2021/2022 > 2. Giornata

14:30

Calcio Cittanovese – FC Francavilla

Trapani – Licata

15:00

Derthona – Fossano Calcio

Sambenedettese – San Nicolò Teramo

Liechtenstein > FL 1 Cup 2021/2022 > 2. Giornata

20:00 FC Triesenberg – FC Schaan

Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

00:00 Atlético Morelia – Coyotes de Tlaxcala

02:05 Cancún FC – Alebrijes de Oaxaca

04:05 Dorados de Sinaloa – TM Fútbol Club

Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

19:00 Club Tijuana – CF Pachuca

Slovacchia > Slovensky Pohar 2021/2022 > 4. Giornata

13:30 KFC Komárno – MFK Zemplín Michalovce

Spagna > Femminile Primera División 2021/2022

12:00 Villarreal CF – UDG Tenerife Sur

Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

18:00 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna

Turchia > 2. Lig Beyaz 2021/2022

11:00

Amed SK – Zonguldak Kömürspor

Ankara Demirspor – Akhisar Belediyespor

Eskişehirspor – Ispartaspor

Karacabey Belediyespor – Tarsus Idman Yurdu

Kırklarelispor – 1922 Konyaspor

Kırşehir Belediyespor – Uşakspor

Aydın Nazilli BS – Pendikspor

Pazarspor – Bucaspor 1928

Şanlıurfaspor – 24 Erzincanspor

Turchia > 2. Lig Kırmızı 2021/2022

11:00

Bayburt İl Özel İdare – Ankaraspor

Çorum FK – Vanspor FK

Ergene Velimeşe – Diyarbekirspor

Etimesgut Belediyespor – Bodrumspor

Kahramanmarasspor – Inegölspor

Sakaryaspor – Afjet Afyonspor

Sarıyer SK – Somaspor

Serik Belediyespor – Niğde Anadolu FK

Sivas Belediyespor – Hekimoğlu Trabzon

Turgutluspor – Adıyamanspor

Uruguay > Segunda División 2021

02:15 Rocha – Danubio

19:30 Central Español – Juventud

22:00 Defensor Sporting – Uruguay Montevideo

Venezuela > Primera División 2021 Copa Sud

01:30 Metropolitanos FC – Hermanos Colmenarez

Venezuela > Primera División 2021 Copa Lib

21:00 Deportivo La Guaira – Estudiantes de Mérida