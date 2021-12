Elenco delle partite previste per oggi sabato 11 dicembre 2021: tre incontri per la Serie A a partire da Fiorentina – Salernitana, calcio europei e gli altri campionati in Italia

Entriamo nel vivo del weekend di calcio e dopo il derby della Lanterna vinto brillantemente dalla Sampdoria siamo pronti a seguire tre incontri di Serie A a partire dalle ore 15 con Fiorentina – Salernitana. Sabato 11 dicembre all’insegna dei viola che hanno festeggiato lo scorso giovedì per il successo della squadra Primavera in Supercoppa contro l’Empoli. Ancora nessun segno 1 nella casella dei pareggi la dice lunga sullo spirito “battagliero” di quest’anno e la squadra campana sembra essere una “preda” ideale per proseguire sul cammino (sono 27 i punti al 5° posto con la Juventus). Italiano non ammette giustamente cali di tensione: “É una gara che va affrontata al meglio dal punto di vista mentale. Abbiamo una grande opportunità, giochiamo davanti al nostro pubblico, siamo concentrati, vogliamo mettere altri punti nella nostra spettacolare classifica”. Cosa dunque evitare? In una parola “sederci” cercando sempre di essere esigenti perchè vede nel gruppo grandi margini di crescita. Colantuono lavora sull’approccio al match che era sembrato migliorato prima dell’ultimo turno e per questo: “Mi aspetto una prova di carattere da parte della squadra, dobbiamo lottare e giocarcela fino alla fine perché abbiamo necessità di tornare a fare punti”. Alle 18 spazio alla trasferta della Juventus a Venezia che dopo i bei successi Roma e Bologna sta incappando in una serie di sconfitte, l’ultima beffarda perchè arrivata dopo essere stati su per 3-0. “La Juve per me è una squadra con dei valori impressionanti e domani dovremo essere all’altezza di una sfida che ci siamo guadagnati di giocare, e in cui vogliamo essere competitivi” ha detto mister Zanetti che ha molto apprezzato le parole di stima di Allegri. Tra delusione e rabbia di riscatto i lagunari proveranno a fare una gara tutto cuore e gambe contro un avversario che sta macinando anche in campionato e che ha ricevuto una ventata di entusiasmo dopo le belle notizie dalla Champions League. “Gara complicata” commenta Allegri contro un avversario che escludendo l’Inter ha segnato molto in casa e sarà importante mettersi sullo stesso piano mettendo molta corsa in campo e servirà un approccio “di alto livello dal punto di vista fisico, mentale e tecnico”. Alle 20.45 l’ultimo match in programma è Udinese – Milan con i rossoneri che complice i due passi falsi del Napoli hanno preso la vetta e che dovranno vedersela con un avversario in crisi di risultati e senza il loro tecnico Gotti esonerato. Il tecnico ad interim, Gabriele Cioffi che ha provato a lavorare soprattutto sull’aspetto motivazionale: “giocare contro il Milan è una motivazione esterna importante. Tutte le partite vanno lette con una motivazione interna, il pubblico, lo staff, i compagni possono spingere però se non ci sono motivazioni interne le spinte non servono a niente”. Per Messias bisogna andare avanti dopo l’uscita dalla Champions League, fare esperienza e continuare a riproporre il bel gioco visto in questo avvio di stagione contro un avversario che di certo proverà a fare la partita della vita.

SIVIGLIA A BILBAO, IL CITY OSPITA WOLVES

Nella Liga previsti 4 incontri a partire dalle 14 con Espanyol – Levante ma in primo piano la trasferta del Siviglia a Bilbao per restare sulla scia del Real. In Premier League invece il City ospita il Wolves che ha raccolto davvero poco nelle ultime tre partite. Anche il Liverpool gioca in casa ma con l’Aston Villa reduce dal successo casalingo con il Leicester. In Bundesliga gare quasi tutte alle ore 15.30 con il Bayern Monaco che ospita il Magonza e il Dortmund in trasferta con il Bochum. Solo due gli anticipi in Ligue 1 con con Brest – Monpellier alle 17 e lo scontro salvezza Reims – St. Etienne alle 21.

PISA – LECCE, SUPER BIG MACH

Nella Serie cadetta cinque anticipi di cui 4 alle 14 dove seguire in particolare Monza – Frosinone in zona playoff e la trasferta di Ferrara del Brescia mentre super big match alle 16.15 è Pisa – Lecce. Solo un punto tra le due squadre con i toscani che sembrano aver ripreso la corsa ma il Lecce appare in gran saluta e assicurerà spettacolo in campo visto che con il Benevento è anche la squadra ad aver segnato di più.

CATANZARO A CAMPOBASSO, FOGGIA CON LA VIRTUS FRANCAVILLA

Assaggio di giornata in Lega Pro in particolare per il girone C dove si disputeranno ben 5 partite dove seguire alle 14.30 la trasferta del Catanzaro a Campobasso mentre il Foggia proverà a rimettersi in cammino contro un insidioso Virtus Francavilla. Nessuna partita invece nel girone B mentre in quello A alle 14.30 scontro salvezza tra Mantova e Pro Patria mentre l’Albinoleffe prova a rilanciarsi contro il Legnago Salus in casa. Ricordiamo che in Italia si gioca anche la Primavera 1 e 2 dove spicca la trasferta del Napoli a Cagliari e la gara casalinga dell’Inter con il Genoa mentre nel calcio femminile il Sassuolo affronta in trasferta l’Inter che proverà a raggiungerla in classifica.

FINALE NELLA LIGA VENEZUELANA E NELLA MLS IN USA

Tra i vari incontri nel resto del mondo segnaliamo due in particolare. Si gioca alle 23.30 (ore 18.30 locali) la finalissima tra Caracas e Deportivo Tachira per la Liga Futve allo stadio Olimpico de la UCV a Caracas. Nella MLS in USA invece si sfideranno in gara secca Portland Timbers e New York City che a fine regular reason si erano piazzati al 4° posto e quindi con tutta probabilità non erano nella lista delle favorite al titolo finale.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’11 DICEMBRE 2021

ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum – Relizane 14:30

Hussein Dey – Magra 14:30

Medea – MC Alger 14:30

Setif – Tlemcen 17:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Aldosivi 01:30

Argentinos Jrs – Sarmiento Junin 21:00

Patronato – Gimnasia L.P. 21:00

Racing Club – Godoy Cruz 21:00

Rosario – Huracan 21:00

Union Santa Fe – Colon 21:00

Atl. Tucuman – River Plate 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik – Ararat 14:00

ASIA AFF SUZUKI CUP

Timor Est – Filippine 10:30

Thailandia – Birmania 13:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Brisbane Roar 07:05

Adelaide United – Melbourne Victory 09:45

WS Wanderers – Macarthur FC 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Hartberg – Wolfsberger 17:00

Ried – Altach 17:00

Salzburg – Tirol 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk – Leuven 16:15

Eupen – Beerschot VA 18:30

St. Truiden – Cercle Brugge 18:30

Seraing – Anderlecht 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Bolivar – Royal Pari 1-0 (*)

San Jose – J. Wilstermann 0-3 (A Tavolino)

Tomayapo – Palmaflor 20:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Arda 11:00

CSKA 1948 Sofia – Slavia Sofia 13:15

Botev Plovdiv – Tsarsko Selo 15:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Dep. Cali – Junior 23:45

CROAZIA 1. HNL

Lok. Zagreb – Hajduk Split 15:00

Rijeka – Gorica 17:05

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Kolding – Vejle 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Adama City – St. George 13:00

Hawassa – Sebeta City 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Brest – Montpellier 17:00

Reims – St. Etienne 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Le Havre – AC Ajaccio 15:00

Amiens – Grenoble 19:00

Bastia – Sochaux 19:00

Caen – Guingamp 19:00

Dijon – Niort 19:00

Dunkerque – Auxerre 19:00

Nimes – Nancy 19:00

Pau FC – Quevilly Rouen 19:00

Valenciennes – Paris FC 19:00

GALLES CYMRU PREMIER

Barry – TNS 15:30

Connah’s Q. – Cardiff Metropolitan 15:30

Haverfordwest – Bala Town 15:30

Penybont – Druids 15:30

Flint – Caernarfon 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Ingolstadt – Hannover 13:30

Kiel – Sandhausen 13:30

Paderborn – Darmstadt 13:30

Dusseldorf – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Magonza 15:30

Bochum – Dortmund 15:30

Friburgo – Hoffenheim 15:30

Hertha – Bielefeld 15:30

RB Lipsia – Monchengladbach 15:30

Wolfsburg – Stoccarda 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina – Volos 16:15

Panathinaikos – Atromitos 16:15

Asteras T. – AEK 18:30

Panetolikos – Ionikos 18:30

INDONESIA LIGA 1

Persela – PSS Sleman 09:15

Persija Jakarta – Bhayangkara Solo 11:15

Persipura – PSIS Semarang 13:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Huddersfield – Coventry 13:30

Birmingham – Cardiff 16:00

Bournemouth – Blackburn 16:00

Derby – Blackpool 16:00

Hull – Bristol City 16:00

Luton – Fulham 16:00

Peterborough – Millwall 16:00

Preston – Barnsley 16:00

Stoke – Middlesbrough 16:00

Swansea – Nottingham 16:00

West Brom – Reading 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City – Wolves 13:30

Arsenal – Southampton 16:00

Chelsea – Leeds 16:00

Liverpool – Aston Villa 16:00

Norwich – Manchester Utd 18:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Sakhnin – M. Petach Tikva 14:00

Hapoel Jerusalem – H. Haifa 16:30

Ashdod – Kiryat Shmona 18:00

Netanya – H. Tel Aviv 18:50

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Napoli U19 11:00

Inter U19 – Genoa U19 11:00

Sampdoria U19 – Milan U19 13:00

Verona U19 – Sassuolo U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cesena U19 – Frosinone U19 11:00

Entella U19 – Cittadella U19 11:00

Salernitana U19 – Ternana U19 11:00

Benevento U19 – Cosenza U19 14:30

Brescia U19 – Parma U19 14:30

Cremonese U19 – Vicenza U19 14:30

Lazio U19 – Pisa U19 14:30

Monza U19 – Venezia U19 14:30

Perugia U19 – Reggina U19 14:30

ITALIA SERIE A

Fiorentina – Salernitana 15:00

Venezia – Juventus 18:00

Udinese – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Pomigliano D – Napoli D 12:30

Verona D – Sampdoria D 14:00

Inter D – Sassuolo D 14:30

ITALIA SERIE B

Cittadella – Ascoli 14:00

Monza – Frosinone 14:00

Pordenone – Cosenza 14:00

Spal – Brescia 14:00

Pisa – Lecce 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Legnago Salus 14:30

Mantova – Pro Patria 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Campobasso – Catanzaro 14:30

Monterosi Tuscia – Fidelis Andria 14:30

Juve Stabia – Potenza 15:00

Foggia – Virtus Francavilla 17:30

Picerno – Paganese 17:30

KOSOVO SUPERLIGA

Drita – KF Ulpiana 13:00

Feronikeli – Drenica 13:00

KF Llapi – Prishtina 13:00

MONDO FIFA ARAB CUP – PLAY OFF

Egitto – Giordania 16:00

Marocco – Algeria 20:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – G.A. Eagles 18:45

Heerenveen – Sparta Rotterdam 20:00

Zwolle – Sittard 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – SPAREGGIO

Sp. Luqueno – Ameliano 23:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo – Santa Clara 16:30

Guimaraes – Tondela 19:00

Sporting – Boavista 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove – Slovacko 15:00

Pardubice – Ostrava 15:00

Zlin – Karvina 15:00

Plzen – Liberec 18:00

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – Botosani 14:00

FC Voluntari – Univ. Craiova 16:30

Gaz Metan – FCSB 19:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Espoir – Mukura Victory Sports 14:00

Gicumbi – Marines 14:00

Rayon Sport – Gorilla 14:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara – Kazan 12:00

CSKA Mosca – Arsenal Tula 14:30

FK Rostov – Ural 17:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – La Fiorita 15:00

Folgore – Tre Fiori 15:00

Pennarossa – Virtus 15:00

San Giovanni – Murata 15:00

Juvenes/Dogana – Libertas 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee Utd – Livingston 16:00

Ross County – Dundee FC 16:00

St. Johnstone – Aberdeen 16:00

St. Mirren – Hibernian 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – TSC Backa Topola 13:00

Radnicki Nis – Cukaricki 15:00

Kolubara – Proleter 17:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

L. Mikulas – Sered 15:00

Pohronie – Senica 15:00

Ruzomberok – Z. Moravce-Vrable 15:00

Trencin – Zilina 15:00

SPAGNA LALIGA

Espanyol – Levante 14:00

Alaves – Getafe 16:15

Valencia – Elche 18:30

Ath. Bilbao – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Fuenlabrada 16:00

UD Ibiza – Girona 16:00

Almeria – Saragozza 18:15

Eibar – Malaga 20:30

Tenerife – Lugo 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Baroka – Cape Town City 14:30

Chippa United – AmaZulu 14:30

Swallows – Marumo Gallants 14:30

Orlando – TS Galaxy 16:30

Supersport – Mamelodi 19:15

SVEZIA ALLSVENSKAN – SPAREGGIO

Helsingborg – Halmstad 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne – Zurigo 18:00

St. Gallen – Lugano 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Konyaspor 11:30

Basaksehir – Kasimpasa 14:00

Rizespor – Goztepe 14:00

Antalyaspor – Trabzonspor 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Shakhtar 13:00

Veres-Rivne – Rukh Lviv 16:00

Lviv – Vorskla 18:30

USA MLS – PLAY OFF

Portland Timbers – New York City 21:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – PLAY OFF

Caracas – Dep. Tachira 23:30