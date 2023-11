In Italia turno casalingo per Napoli e Inter contro Empoli e Frosinone, Atalanta in casa del Bologna. Nella Liga il Barcellona ospita l’Alaves

Al centro della programmazione di domenica 12 novembre troviamo due incontri particolari. In Serie A spicca il derby tra Lazio e Roma delle ore 18 mentre il Premier League troviamo alle ore 17:30 la sfida tra Chelsea e Manchester City. Parleremo in maniera più dettagliata di questi due incontri per poi analizzare tutti gli appuntamenti con il calcio italiano è una rassegna dall’estero.

Partiamo dunque dalla sfida dell’Olimpico un nuovo capitolo di uno degli appuntamenti più grandi del calcio italiano. Il derby della capitale mette a confronto due squadre che si trovano a ridosso della zona Europea probabilmente leggermente al di sotto delle attese di inizio stagione. Da una parte troviamo i laziali che arrivano dalla sconfitta di Bologna che ha un po’ frenato l’entusiasmo per i tre successi consecutivi ottenuti ma in settimana c’è stato anche importante successo in Champions League contro il Feyenoord. I giallorossi arrivano a questa sfida dal successo in rimonta contro il Lecce maturato negli ultimi minuti ma in settimana ha avuto una battuta d’arresto dal resto contro lo Slavia Praga in Europa League. Nel più recente precedente tra queste due squadre dello scorso 19 marzo fu la Lazio ad avere la meglio grazie a una rete di Zaccagni nella ripresa.

Il programma di Serie A si aprirà alle ore 12:30 con Napoli-Empoli. I campani dopo il successo del derby contro la Salernitana hanno pareggiato in Champions League contro l’Union Berlino risultato per certi versi beffardo arrivato nella ripresa dopo che Politano aveva sbloccato il risultato. Troverà un Empoli reduce da due sconfitte consecutive e da una classifica molto complicata.

Alle ore 15:00 sono in programma due incontri da una parte Fiorentina – Bologna e dall’altra Udinese – Atalanta. Nel primo incontro troviamo viola reduci da tre sconfitte consecutive e campionato l’ultima in casa contro la Juventus mentre va molto forte di Bologna che nell’ultimo giornata ha conquistato la sesta posizione in classifica la prima valida per un posto in Europa. La squadra di Thiago Motta non perde il campionato dal 21 agosto scorso contro il Milan proprio in occasione della prima giornata di campionato. Nel secondo, Udinese-Atalanta, troviamo la squadra di Gasperini che affronta una squadra ostica e in fiducia dopo il successo con il Milan.

Chiuderà il programma di Serie A e quindi anche della dodicesima giornata Inter–Frosinone. I nerazzurri si sono fatti scavalcare in vetta alla classifica della Juventus che però ha già anticipato il suo turno. Tre i successi consecutivi in campionato che si aggiungono a quello di misura contro il Salisburgo in Champions League. Affrontano la squadra di di Francesco che nell’ultimo turno ha avuto la meglio nello scontro salvezza contro l’Empoli e può vantare una posizione di classifica invidiabile per essere una neo promossa.

Restiamo in Italia ricordando che si giocano anche quattro incontri del campionato di Serie B. Alle ore 16:15 c’è attesa per la trasferta del Parma contro il Lecco anche la luce che è successo del Venezia che ha portato a meno 2 il gap di distacco e nei quartieri alti di classifica troviamo anche il Palermo che ospite Cittadella mentre in chiave salvezza fare contatti su Spezia-Ternana.

Scendiamo di una categoria dove troviamo un ricco programma soprattutto nel girone B dove la capolista Torres ospita l’Ancona mentre il Cesena la Vis Pesaro. C’è anche il derby Umbro tra Perugia e Gubbio mentre la Carrarese è ospite della Juventus Next Gen. Nel girone A si gioca soltanto Renate-Alessandria alle 20:45 mentre nel girone C sono previsti sei incontri. Tra questi spicca la trasferta dell’Avellino a Brindisi mentre il Crotone cerca di risalire la classifica affrontando il Monterosi attuale ultima della classe. Si gioca che in Serie D oltre che nel Campionato Primavera 1 e della Serie A Femminile dove sono previsti tre incontri: alle ore 12:30 apre Sampdoria – Fiorentina quindi alle ore 15:00 Inter-Pomigliano, e alle 20:30 Como-Juventus.

Diamo ora uno sguardo agli altri principali campionati europei. In Ligue 1 francese troviamo cinque incontri. Alla luce del pareggio del Nizza e del successo del Paris Saint-Germain c’è una nuova squadra in vetta alla classifica. Tra gli incontri più attesi troviamo Lens-Marsiglia delle 20:45 tra due squadre che hanno bisogno di punti per risalire una situazione di classifica non delle migliore e che con rispecchia le aspettative di inizio stagione.

In Bundesliga troviamo tre incontri con il Leverkusen che ospita l’union Berlino. È importante fare punti perché il Bayern che ha già giocato questo turno l’ha superata in vetta alla classifica. Un chiave Europea interessa RB Lipsia-Friburgo con le tue squadre distaccate di sei punti.

In Premier League troviamo la seconda partita del giorno ovvero Chelsea-Manchester City. La squadra di Guardiola è stata temporaneamente raggiunta in classifica dall’Arsenal mentre il Tottenham perde colpi avendo perso la seconda partita consecutiva. Il Chelsea è recuce dall’exploit contro il Tottenham per 4-1 e potrebbe segnare una svolta per la stagione. Dunque la squadra del city dovrà essere molto prudente nell’affrontare questa sfida. Ricordiamo nell’ultimo precedente tra queste due squadre si impone il Manchester City per 1 a 0 grazie a una rete di Alvarez al dodicesimo del primo tempo.

Passiamo alla Liga spagnola dove si giocano tre incontri a partire da quello delle 16:15 con Barcellona-Alavés. Blaugrana chiamati a far punti per non perdere terreno da Girona e Real Madrid che sembrano inarrestabili. In Eredivisie PSV alle 12:15 apre il programma ospitando lo Zwolle mentre il Liga Portugal sono previste quattro partite con la capolista Sporting che andrà a far visita al Benfica seconda forza del campionato. Una sfida molto importante dunque per la vetta della classifica con i palloni di casa che hanno la chance di agganciare gli avversari in vetta.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

17.30

Chelsea-Manchester City

SERIE B

16.15

SERIE C

14.00

16.15

Arezzo-Pineto

Messina-Latina

18.30

Sestri Levante-Fermana

Audace Cerignola-Catania

Brindisi-Avellino

Sorrento-Taranto

20.45

Cesena-Vis Pesaro

Juventus U23-Carrarese

Perugia-Gubbio

Renate-Alessandria

SPAL-Pontedera

SERIE D

14.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 12 novembre 2023

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Lanus – Racing Club 00:00

Huracan – Arsenal Sarandi 01:00

Colon – Talleres Cordoba 18:30

Defensa y Justicia – San Lorenzo 18:30

Boca Juniors – Newells Old Boys 20:45

Tigre – Platense 20:45

Belgrano – Union Santa Fe 23:00

Independiente – Banfield 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – Urartu 11:30

Ararat – Alashkert 15:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Macarthur FC 05:00

Central Coast Mariners – Brisbane Roar 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – Sturm Graz 14:30

BW Linz – LASK 14:30

Austria Vienna – Salzburg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Cercle Brugge 13:30

Genk – Leuven 16:00

Gent – Anderlecht 18:30

Royale Union SG – Kortrijk 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – BATE 11:00

Energetik-BGU – Zhodino 13:00

FC Minsk – Belshina 15:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Guabira – Always Ready 01:00

Tomayapo – Nacional Potosi 22:30

BRASILE SERIE A

Palmeiras – Internacional 01:00

Bragantino – Botafogo RJ 20:00

Gremio – Corinthians 20:00

Atletico-MG – Goias 22:30

Bahia – Athletico-PR 22:30

Cuiaba – Fortaleza 22:30

Santos – Sao Paulo 22:30

Vasco – America MG 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Krumovgrad – CSKA Sofia 12:00

Levski – Botev Plovdiv 14:30

Etar – Ludogorets 17:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense – Palestino 01:00

Magallanes – Huachipato 16:30

Everton – Curico Unido 19:00

Colo Colo – U. Calera 21:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Atl. Nacional – Millonarios 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

San Carlos – Herediano 02:00

Liberia – Puntarenas FC 03:00

Cartagines – Alajuelense 18:00

Saprissa – Zeledon 23:00

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Varazdin 16:30

Rijeka – Din. Zagabria 19:00

DANIMARCA SUPERLIGA

FC Copenhagen – Brondby 12:00

Vejle – Lyngby 14:00

Midtjylland – Nordsjaelland 16:00

Odense – Hvidovre IF 18:00

Aarhus – Viborg 20:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Aucas – Ind. del Valle 00:00

El Nacional – Gualaceo 18:30

Libertad – LDU Quito 21:00

EUROPA EUROPEI – QUALIFICAZIONE

Kosovo – Israele 20:45

FRANCIA LIGUE 1

Clermont – Lorient 15:00

Lilla – Tolosa 15:00

Metz – Nantes 15:00

Rennes – Lione 17:05

Lens – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Dusseldorf 13:30

Magdeburg – Rostock 13:30

Wehen – Kaiserslautern 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Leverkusen – Union Berlino 15:30

Brema – Francoforte 17:30

RB Lipsia – Friburgo 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Wolfsburg D – Freiburg D 14:00

Bayern D – Duisburg D 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki – Kyoto 06:00

Yokohama M. – C-Osaka 06:00

Urawa – Kobe 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

PAOK – Panetolikos 16:30

AEK – Lamia 18:30

Asteras T. – Olympiakos 19:30

Kifisias – Panathinaikos 20:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA

Deportivo Achuapa – Xelaju 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

UPNFM – Olancho 00:00

Victoria – Genesis 02:00

Real Sociedad – Motagua 22:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Fulham 15:00

Brighton – Sheffield Utd 15:00

Liverpool – Brentford 15:00

West Ham – Nottingham 15:00

Chelsea – Manchester City 17:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Nassaji Mazandaran – Zob Ahan 12:30

Sepahan – Persepolis 14:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 – Lecce U19 10:45

Cagliari U19 – Roma U19 11:00

Fiorentina U19 – Empoli U19 13:00

Bologna U19 – Sassuolo U19 14:00

Verona U19 – Inter U19 16:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Pescara U19 – Napoli U19 14:30SRF

ITALIA SERIE A

Napoli – Empoli 12:30

Fiorentina – Bologna 15:00

Udinese – Atalanta 15:00

Lazio – Roma 18:00

Inter – Frosinone 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D – Fiorentina D 12:30

Inter D – Pomigliano D 15:00

Como D – Juventus D 20:30

ITALIA SERIE B

Brescia – Cremonese 16:15

Lecco – Parma 16:15

Palermo – Cittadella 16:15

Spezia – Ternana 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Renate – Alessandria 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Recanatese – Olbia 14:00

Torres – Ancona 14:00

Arezzo – Pineto 16:15

Sestri Levante – Fermana 18:30

Cesena – Vis Pesaro 20:45

Juventus U23 – Carrarese 20:45

Perugia – Gubbio 20:45

Spal – Pontedera 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alcione Milano – Lavagnese 14:30

Asti – Chisola 14:30

Borgosesia – Vogherese 14:30

Bra – Chieri 14:30

Citta di Varese – PDHA 14:30

Ligorna – Alba 14:30

Ticino – Pinerolo 14:30

Albenga – Derthona FbC 15:00

Fezzanese – Sanremese 15:00

Vado – Gozzano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – USD Casatese 14:30

Caldiero Terme – Brusaporto 14:30

Caravaggio – Folgore Caratese 14:30

Club Milano – Real Calepina 14:30

Crema – Varesina 14:30

Desenzano – Ciserano-Bergamo 14:30

Legnano – Castellanzese 14:30

Ponte San Pietro – Piacenza 14:30

Pro Palazzolo – Villa Valle 14:30

Tritium – Clivense 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Este 14:30

Bassano – Treviso 14:30

Bolzano – Mestre 14:30

Campodarsego – Cjarlins Muzane 14:30

Dolomiti Bellunesi – Breno 14:30

Montebelluna – Chions 14:30

Mori – Union Clodiense 14:30

Portogruaro – Castegnato 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Sangiuliano City 14:30

Certaldo – Lentigione 14:30

Forlì – Corticella 14:30

Imolese – Sant’Angelo 14:30

Mezzolara – AC Carpi 14:30

Sammaurese – Ravenna 14:30

San Donnino – Fanfulla 14:30

SCD Progresso – Victor San Marino 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Follonica Gavorrano – Sangiovannese 14:30

Grosseto – Ghivizzano Borgo 14:30

Montevarchi – Pianese 14:30

Orvietana – Real Forte Querceta 14:30

San Donato – Livorno 14:30

SC Cenaia – Figline 14:30

Seravezza Pozzi – Trestina 14:30

Tau – Poggibonsi 14:30

Vivi Altotevere – Mobilieri Ponsacco 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Vigor Senigallia 14:30

Avezzano – Atletico Ascoli 14:30

Fossombrone – L’Aquila 14:30

S. N. Notaresco – Termoli 14:30

Sambenedettese – Matese 14:30

Sora – Roma City 14:30

Tivoli Calcio – Real Monterotondo 14:30

United Riccione – Chieti 14:30

Vastogirardi – Campobasso 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Anzio Calcio 1924 – Gladiator 14:30

Cassino – Trastevere Calcio 14:30

Cavese – Flaminia 14:30

Cynthialbalonga – Sarrabus Ogliastra 14:30

Romana – Ischia 14:30

San Marzano – Nocerina 14:30

Boreale – Ostia Mare 15:00

Latte Dolce – Atletico Uri 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Angri – A.C Nardò 14:30

Barletta – Gravina 14:30

Bitonto – Rotonda 14:30

Gallipoli – Fidelis Andria 14:30

Manfredonia – Gelbison 14:30

Matera – Palmese 1914 14:30

Paganese – Casarano 14:30

Santa Maria Cilento – Altamura 14:30

Citta di Fasano – Martina Calcio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Igea Virtus – Akragas 14:30

Locri 1909 – Canicatti 14:30

Portici 1906 – Gioiese 14:30

Reggio Calabria – Vibonese 14:30

Sancataldese – Real Casalnuovo 14:30

Siracusa – S. Agata 14:30

AS Acireale – Castrovillari 15:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Dziugas Telsiai 13:55

Kauno Zalgiris – Hegelmann 13:55

Siauliai FA – Banga 13:55

Suduva – Riteriai 13:55

Zalgiris – Dainava Alytus 13:55

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – Renaissance Zemamra 18:15

Agadir – Tanger 20:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Atl. San Luis – Santos Laguna 00:00

Queretaro – Monterrey 00:00

U.N.A.M. – Guadalajara 02:00

Tigres – Club America 04:10

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Guatemala – Giamaica 01:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Esteli – Masachapa 02:00

Ferretti – Diriangen 02:00

Sport Sebaco – Ocotal 22:00

Managua FC – Matagalpa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Aalesund 17:00

Odd – Tromsø 17:00

Sandefjord – Rosenborg 17:00

Strömsgodset – HamKam 17:00

Vålerenga – Stabaek 17:00

Viking – Sarpsborg 08 17:00

Molde – Lilleström 19:15

OLANDA EREDIVISIE

PSV – Zwolle 12:15

Almere City – Ajax 14:30

FC Volendam – Sparta Rotterdam 14:30

Feyenoord – Alkmaar 16:45

Utrecht – Excelsior 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Guairena 00:30

Cerro Porteno – Tacuary 23:00

Sp. Luqueno – Libertad 23:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista – Farense 16:30

Gil Vicente – Rio Ave 16:30

Arouca – Braga 19:00

Benfica – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava – Sparta Praga 15:00

Plzen – Slovacko 15:00

Sigma Olomouc – Slavia Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1

Botosani – FC Voluntari 12:30

Univ. Craiova – Din. Bucuresti 15:00

FCSB – U Craiova 1948 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Pari NN – Baltika 12:00

Din. Mosca – Orenburg 14:30

Sochi – Kazan 17:00

Sp. Mosca – FK Rostov 17:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Juvenes/Dogana – Cosmos 15:00

Libertas – San Giovanni 15:00

Virtus – Faetano 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Livingston – Rangers 13:00

Celtic – Aberdeen 15:30

SERBIA SUPER LIGA

Javor – Sp. Subotica 16:30

Partizan – Cukaricki 19:00

TSC – Vojvodina 19:30

SPAGNA LALIGA

Barcellona – Alaves 16:15

Siviglia – Betis 18:30

Atl. Madrid – Villarreal 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Alcorcon 14:00

Andorra – Eldense 16:15

Huesca – Espanyol 18:30

Tenerife – Villarreal B 18:30

Eibar – Albacete 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Suwon FC – Suwon Bluewings 06:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Incheon – Jeonbuk 06:00

Ulsan Hyundai – Pohang 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – AmaZulu 14:30

Richards Bay – Cape Town Spurs 14:30

Mamelodi – TS Galaxy Posticipata

Sekhukhune – Supersport 16:45

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Lausanne Ouchy 14:15

Lugano – Zurigo 16:30

Servette – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Pendikspor – Samsunspor 11:30

Besiktas – Basaksehir 14:00

Rizespor – Istanbulspor 14:00

Adana Demirspor – Fenerbahce 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Dyn. Kyiv 12:00

Zorya – LNZ Cherkasy 13:00

Ch. Odessa – Rukh Lviv 16:00

Shakhtar – Dnipro-1 18:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Kisvarda – Kecskemeti 13:30

Ferencvaros – MOL Fehervar 16:00

Debrecen – Paks 18:30

USA MLS – PLAY OFF

Houston Dynamo – Real Salt Lake 00:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – GRUPPO FINALE

Dep. Tachira – Caracas 22:00

Puerto Cabello – Portuguesa 22:00