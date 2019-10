Elenco delle partite previste per oggi sabato 12 ottobre 2019: in primo piano le qualificazioni ai prossimi campionati Europei, Italia in campo contro la Grecia

ROMA – Qualificazioni a Euro 2020 in primo piano anche in questo sabato. In campo l’Italia che, in quel di Roma, ospiterà la Grecia: da una parte ci sono gli Azzurri che sono reduci da sei vittorie in altrettante gare mentre dall’altra parte c’è la Nazionale ellenica che ha, ormai, poche chance di qualificazione. Altre gare in programma a cominciare da Svezia e Spagna che giocheranno fuori casa contro Malta e Norvegia mentre la Finlandia, presente nello stesso girone dell‘Italia, se la vedrà sul campo della Bosnia. Alle ore 15 Georgia-Irlanda mentre alle 18 spicca Danimarca-Svizzera. A chiudere Liechtenstein-Armenia e Isole Far Oer-Romania.

EUROPA: Europei – Qualificazione

15:00 Georgia – Irlanda

18:00

Bosnia-Erzegovina – Finlandia

Danimarca – Svizzera

Faerøerne – Romania

20:45

Italia – Grecia [CRONACA DIRETTA]

Liechtenstein – Armenia

Malta – Svezia

Norvegia – Spagna

EUROPA: Europei U21 – Qualificazione

15:45 Svezia U21 – Islanda U21

EUROPA: Europei U19 – Qualificazione – Prima fase

13:00

Germania U19 – Bielorussia U19

Scozia U19 – Andorra U19

14:00 Georgia U19 – Kazakistan U19

15:00 Norvegia U19 – San Marino U19

18:00 Repubblica Ceca U19 – Azerbaigian U19

20:00 Croazia U19 – Ungheria U19

ITALIA: Serie C – Girone B

20:45 Padova – Ravenna

ITALIA: Serie C – Girone C

20:45 Reggina – Catanzaro [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Coppa Italia Primavera

11:00 Udinese U19 – Frosinone U19

14:30 Pescara U19 – Pordenone U19

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF Nations League – League A

01:00 USA – Cuba

03:00 Bermuda – Messico

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF Nations League – League B

04:00 Nicaragua – Dominica

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF Nations League – League C

21:00 Saint Martin – Isole Cayman

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Girona – Elche

16:00

Almeria – Lugo

Gijon – Alcorcon

18:00

Extremadura UD – Ponferradina

Malaga – Cadice