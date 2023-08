Elenco delle partite previste per oggi, domenica 13 agosto 2023: apre nel pomeriggio Salernitana-Ternata, esordio in Liga per il Barcellona, in Premier League c’è Chelsea-Liverpool

Domenica 13 agosto all’insegna del calcio europeo e della Coppa Italia. Facciamo una carrellata tra i principali appuntamenti dei migliori campionati partendo dal big match in Premier League. Si gioca alle ore 17.30 Chelsea-Liverpool, un classico tra due squadre che hanno delusono e non poco i propri tifosi nella scorsa stagione. I Blues ripartono con la guida di Pochettino e tanta fiducia nella nuova rosa che potrebbe arricchirsi della presenza di Moisés Caicedo dal Brighton. Nelle ultime 12 partite ha totalizzato solo una vittoria. I Reds invece sono imbattuti da 11 partite chiudendo dignitosamente la scorsa stagione. Diverse le partenze dal capitano Jordan Henderson e altri giocatori chiave come Fabinho, Roberto Firmino e James Milner. Tra gli acquisti invece troviamo Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister.

In Italia la Tim Cup si apre dalle ore 17.45 con Salernitana–Ternana mentre alle ore 18 il Cosenza ospita il Sassuolo. In serata spazio invece a Lecce–Como da una parte alle 21 e Monza–Reggiana dall’altra alle 21.15. Tra le amichevoli di squadre di club italiane troviamo alle 10.30 Milan-Novara quindi alle 20 l’Inter sfida gli albanesi dell’Egnatia mentre test della Lazio con il Latina.

In Francia si apre il programma di Ligue 1 con Brest-Lens alle ore 13 mentre in serata troviamo Strasburgo-Lione. In Germania ricordiamo che si è assegnato il primo trofeo stagionale ovveero la Supercoppa alla RB Lipsia che con una tripletta di Olmo ha sconfitto il Bayern Monaco. Numerosi gli incontri previsti di DFB Pokal a partire dalle ore 13 con Rostocker-Heidenheim. La Liga propone tre incontri con primo fischio iniziale alle ore 17 con Celta Vigo-Osasuna quindi alle 19.30 Villarreal-Betis e alle 21 esordio del Barcellona in casa del Getafe.

COPPA ITALIA

17.45

Salernitana-Ternana

18.00

Cosenza-Sassuolo

21.00

Lecce-Como

21.15

Monza-Reggiana

Programma delle partite del 13 agosto 2023

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fateh – Al-Taawon 20:00

Al Riyadh – Al Wehda 20:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Urartu 17:00

AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Oakleigh – Melbourne City 06:00

Sydney FC – Central Coast Mariners 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Tirol 17:00

Rapid Vienna – Hartberg 17:00

Salzburg – Austria Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Truiden – Anderlecht 13:30

Cercle Brugge – Genk 16:00

Eupen – Club Brugge 16:00

Charleroi – St. Liege 18:30

Westerlo – Gent 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Smorgon – Zhodino 15:00

Din. Minsk – Slavia Mozyr 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero – Tomayapo 02:00

Libertad Gran Mamore – Independiente Petrolero 21:00

The Strongest – Santa Cruz 23:30

BRASILE SERIE A

Botafogo RJ – Internacional 02:00

Atletico-MG – Bahia 16:00

America MG – Goias 21:00

Corinthians – Coritiba 21:00

Gremio – Fluminense 21:00

Flamengo – Sao Paulo 23:30

Fortaleza – Santos 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Levski – Botev Vratsa 17:45

Ludogorets – CSKA Sofia 20:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge – York Utd 01:00

Pacific FC – Atl. Ottawa 22:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – Huachipato 02:00

Palestino – U. Catolica 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Dalian Pro – Shenzhen 13:35

Henan Songshan Longmen – Tianjin Jinmen Tiger 13:35

Nantong Zhiyun – Beijing Guoan 13:35

Shandong Taishan – Cangzhou 13:35

Wuhan Three Towns – Shanghai Shenhua 13:35

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Junior – Pasto 01:20

Once Caldas – Pereira 03:30

America De Cali – Ind. Medellin 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

AD Santos – Liberia 02:00

Herediano – Guanacasteca 04:00

CROAZIA HNL

Istra 1961 – Osijek 18:55

Hajduk Split – Slaven Belupo 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Nordsjaelland 14:00

Vejle – Midtjylland 14:00

Brondby – Lyngby 16:00

Aarhus – Silkeborg 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Delfin – Barcellona SC 01:00

Ind. del Valle – Cumbaya 20:00

Emelec – Orense 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tammeka – Kalju 16:00

Narva – Kuressaare 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Honka – Inter Turku 15:00

Ilves – KuPS 15:00

FRANCIA LIGUE 1

Brest – Lens 13:00

Clermont – Monaco 15:00

Montpellier – Le Havre 15:00

Nantes – Tolosa 15:00

Rennes – Metz 17:05

Strasburgo – Lione 20:45

GERMANIA DFB POKAL

Rostocker FC – Heidenheim 13:00

RW Essen – Amburgo 13:00

Illertissen – Dusseldorf 15:30

Lokomotive Leipzig – Francoforte 15:30

Oberachern – Friburgo 15:30

RW Koblenz – Kaiserslautern 15:30

TuS Makkabi Berlin – Wolfsburg 15:30

Unterhaching – Augusta 15:30

Cottbus – Paderborn 18:00

FSV Francoforte – Rostock 18:00

Walldorf – Union Berlino 18:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – Urawa 11:00

Nagoya – Kashima 11:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

Olancho – Vida 01:00

Victoria – Olimpia 03:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford – Tottenham 15:00

Chelsea – Liverpool 17:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Derry City – Drogheda 19:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

B36 Torshavn – TB Tvoroyri 16:00

Fuglafjordur – HB Torshavn 16:00

Toftir – 07 Vestur Sorvagur 17:00

ITALIA COPPA ITALIA

Salernitana – Ternana 17:45

Cosenza – Sassuolo 18:00

Lecce – Como 21:00

Monza – Reggiana 21:15

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera – Jelgava 13:00

RFS – Super Nova 17:00

Riga FC – Metta/LU 19:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Dainava Alytus 14:00

Kauno Zalgiris – Riteriai 16:55

Zalgiris – Hegelmann 19:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Fola – Dudelange 16:00

Mondercange – Mondorf 16:00

Racing Luxembourg – Differdange 16:00

UNA Strassen – Kaerjeng 16:00

Union Titus Petange – Hesperange 16:00

Victoria Rosport – Schifflange 16:00

Wiltz – Jeunesse Esch 16:00

Niedercorn – Marisca Mersch 18:30

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Brera Strumica – Voska Sport 17:00

KF Gostivar – Tikves 17:00

Makedonija GP – Bregalnica 17:00

Sileks – Rabotnicki 17:00

Vardar – Shkupi 17:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Dorados – Cancun 03:05

Tepatitlan de Morelos – Leones Negros 05:05

MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI – FEMMINILE

Hong Kong D – Thailandia D 10:30

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Milan (Ita) – Novara (Ita) 10:30

Follonica Gavorrano (Ita) – Empoli U19 (Ita) 17:00

Pro Patria (Ita) – Renate (Ita) 17:00

Pro Vercelli (Ita) – Juventus U23 (Ita) 17:00

Gubbio (Ita) – Orvietana (Ita) 18:00

Padova (Ita) – Campodarsego (Ita) 18:00

Inter (Ita) – Egnatia (Alb) 20:00

Latina (Ita) – Lazio (Ita) 21:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost – Jezero 20:00

Jedinstvo – Sutjeska 20:00

Mladost DG – Decic 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Jalapa – Ferretti 01:00

Masachapa – UNAN-Managua 01:00

Managua FC – Sport Sebaco 04:00

Matagalpa – Diriangen 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Ham-Kam 17:00

Lilleström – Viking 17:00

Vålerenga – Haugesund 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Excelsior 12:15

Alkmaar – G.A. Eagles 14:30

Feyenoord – Sittard 14:30

Almere – Twente 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Guairena FC – Guarani 01:30

Cerro Porteno – Olimpia Asuncion 22:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

U. de Deportes – Binacional 02:00

Sporting Cristal – Deportivo Garcilaso 20:00

Cusco – A. Lima 22:15

POLONIA EKSTRAKLASA

Pogon Szczecin – Radomiak Radom 15:00

Puszcza – Legia 17:30

Lech – Jagiellonia Posticipata

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Chaves 16:30

Estrela – Guimaraes 19:00

Arouca – Estoril 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Slovacko 15:00

Mlada Boleslav – Slavia Praga 15:00

Pardubice – Karvina 15:00

Sigma Olomouc – Teplice 15:00

Ceske Budejovice – Plzen 18:00

ROMANIA LIGA 1

Rapid Bucarest – Petrolul 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca – Baltika 14:00

Zenit – F. Voronezh 16:30

CSKA Mosca – Sochi 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Celtic 13:00

Hearts – Kilmarnock 16:00

Motherwell – Hibernian 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Vojvodina 18:55

Partizan – Radnicki Nis 19:30

Sp. Subotica – Zeleznicar Pancevo 21:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – Bravo 17:30

Celje – Rogaska 20:15

SPAGNA LALIGA

Celta Vigo – Osasuna 17:00

Villarreal – Betis 19:30

Getafe – Barcellona 21:30

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Huesca 17:00

Albacete – Espanyol 19:30

Cartagena – Eldense 19:30

Leganes – Andorra 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Daejeon – Seoul 12:00

Incheon – Daegu 12:30

Pohang – Gwangju 13:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Göteborg – Djurgarden 15:00

Sirius – Kalmar 15:00

Hacken – Varberg 17:30

Halmstad – Norrkoping 17:30

Hammarby – Elfsborg 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Sundsvall – Trelleborg 15:00

Västerås SK – Helsingborg 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Lausanne 14:15

Lugano – Yverdon 16:30

Luzern – Young Boys 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Samsunspor 18:15

Adana Demirspor – Rizespor 20:45

Fenerbahce – Gaziantep 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Dnipro-1 12:00

Vorskla – Zorya 14:00

Kryvbas – LNZ Cherkasy 16:00

Dyn. Kyiv – Metalist 1925 Posticipata

USA USL CHAMPIONSHIP

Miami FC – Indy Eleven 01:00

Pittsburgh – Hartford Athletic 01:00

Birmingham – Sacramento Republic 01:40

Detroit – Charleston 01:30

Tampa Bay – Monterey Bay 01:30

Louisville City – Rio Grande 02:00

New Mexico – San Antonio 03:00

San Diego Loyal – Memphis 04:00

Las Vegas Lights – Loudoun 04:30

Phoenix Rising – El Paso 05:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Qizilqum – Metallurg Bekabad 17:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Caracas – Zamora 00:10

Monagas – Carabobo 02:45

Dep. Tachira – Portuguesa 22:00