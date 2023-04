Elenco delle partite previste per oggi, martedì 18 aprile 2023: in primo piano le gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League

A una settimana dal match di andata torna la Champions League per rivelarci quali saranno le quattro semifinaliste dell’edizione 2022/2023. Martedì 18 aprile in programma i primi due match di ritorno alle ore 21 con l’attesissimo quarto tutto italiano tra Napoli e Milan ma non sarà da meno Chelsea-Real Madrid. Nella notte e con due partite già in corso di svolgimento nella Liga Profesional argentina mentre alle 17 si gioca l’andata della prima semifinale di Coppa di Bielorussia tra Slavia Mozyr e Zhodino. Nei campionati europei ricordiamo due incontri di Super Lig turca alle ore 19.30 e in Inghilterra turno infrasettimanale di Champioship con cinque partite alle 20.45 e Millwall-Birmingham alle 21.

Indice



Partiamo da Napoli – Milan, partita chiave per la stagione delle due squadre. Si riparte dall’1-0 a favore dei rossoneri a San Siro con rete di Bennacer. Un risultato considerarsi importante anche se l’espulsione di Anguissa nel finale avrebbe potuto regalare anche un vantaggio più rassicurante. Gli azzurri non sono riusciti a reagire in campionato come la tifoseria aspettava dopo la debacle sempre con la squadra di Pioli. Lo scialbo pareggio con il Verona tuttavia è sempre un punto in più nel raggiungimento del terzo scudetto. C’è un record che i rossoneri si augurano fortemente ovvero quello di sconfiggere per tre volte in una sola stagione il Napoli. Impresa che non riesce a nessuno dal 1994/95 quando fu la Lazio la bestia nera. Il ruolino di marcia in UCL resta impressionante allo stadio Diego Armando Maradona dove in questa stagione non ha mai perso (9 vittorie e 3 pareggi). Anche i rossoneri non hanno esaltato i propri tifosi nel pareggio al Dall’Ara ma guadagnano un punto sui cugini nerazzurri che hanno fatto peggio perdendo in casa con il Monza. Mister Pioli in conferenza stampa ha descritto così il match: “Credo che sia bello giocare partite di questo livello anche per l’atmosfera, il clima che c’è nello stadio. Caricherà sicuramente i giocatori del Napoli ma accadrà anche per noi. Partiamo vicini, abbiamo un piccolissimo vantaggio ma dobbiamo completare l’opera giocando una partita di altissimo livello. Dovremo gestire bene le fasi di possesso, vincerà chi sfrutterà meglio le occasioni che avrà“. Chiave del match sarà sicuramente il rientro di Osimhen in grado di dare quella profondità e forza offensiva che è mancata in sua essenza. Potrebbe invece pesare non poco l’esperienza di Kim al centro della difesa e fermo per squalifica. Dubbio Giroud dall’altra parte ma è sulla via del recupero. Questi i possibili undici che vedremo in campo. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Elmas, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Diaz, Bennacer, Leão; Giroud.

Chiamata alla miglior partita della stagione il Chelsea per provare a rimontare il doppio svantaggio maturato al Bernabeu contro il Real Madrid. Nel weekend è arriva anche la sconfitta casalinga con il Brighton che ha parlato di prestazione non da Chelsea. Ancelotti, archiviato il titolo di Spagna, ha pensato di lasciare a riposo diversi giocatori nella trasferta con il Cadice vinta 2-0. Negli ultimi 4 scontri fuori casa contro club inglesi ha vinto in ben tre occasioni e potrebbe approfittare delle assenze di Chilwell e Koulibaly in difesa per colpire di rimessa. Questi i possibili schieramenti che dovremmo trovare. Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; James, Kanté, Fernández, Cucurella; Mudryk, Havertz, Sterling. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 18 aprile 2023

ALGERIA LIGUE 1

Constantine – Paradou Posticipata

Saoura – Magra Posticipata

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Hilal – Al Nassr Riyadh 21:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Central Cordoba 00:00

Sarmiento Junin – Arsenal Sarandi 00:00

Atl. Tucuman – Rosario 02:30

Godoy Cruz – Lanus 02:30

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Slavia Mozyr – Zhodino 17:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Curico Unido – U. Espanola 02:30

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Chloraka – Ol. Nicosia 18:00

Nea Salamis – Doxa 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Atl. Nacional – America De Cali Posticipata

Huila – Pasto 02:40

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

U. Catolica – Orense 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Enppi – Aswan SC 21:15

Pyramids – El Daklyeh 21:15

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Levadia 17:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Chelsea – Real Madrid 21:00

Napoli – Milan 21:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Dunbeholden 00:00

Tivoli – Waterhouse 02:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool – West Brom 20:45

Rotherham – Burnley 20:45

Sheffield Utd – Bristol City 20:45

Stoke – Wigan 20:45

Sunderland – Huddersfield 20:45

Millwall – Birmingham 21:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Tukums 2000 – FK Liepaja 16:30

LITUANIA A LYGA

Banga – Siauliai FA 17:00

Riteriai – Suduva 19:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Esteli – Diriangen 03:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Libertad – Resistencia 00:00

General Caballero JLM – Sp. Luqueno 02:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants – Supersport 19:30

SVEZIA SUPERETTAN

Sundsvall – Östersund 19:00

TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor – Galatasaray 19:30

Karagumruk – Umraniyespor 19:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

La Luz – Maldonado 00:15