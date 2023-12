Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 18 dicembre 2023: si gioca da una parte Atalanta-Salernitana e dell’altra Girona-Alavez, semifinale Mondiale per club tra Fluminense e Al Ahly

Una nuova settimana si apre all’insegna della Champions League e non solo con il sorteggio per gli ottavi di finale. Inter, Lazio e Napoli scopriranno il prossimo avversario per la fase a eliminazione diretta dalle ore 12 quando inizierà lo stesso. Alle ore 13 infatti spazio al sorteggio di Europa League con Roma e Milan presenti e alle ore 13 quello di Conference League con Atalanta e Fiorentina. Lunedì 18 dicembre per il calcio giocato sarà una giornata di posticipi in particolare in Italia e Spagna.

In Serie A alle 20.45 si gioca Atalanta–Salernitana. I nerazzurri con il successo in extremis nell’ultimo turno con il Milan hanno rotto un digiuno di vittorie che durava quattro giornate. Bene anche in Europa League dove hanno chiuso la fase a gironi da imbattuti. La scorsa stagione graditi ricordi contro i campani in quel devastante 8-2. Dall’altra parte la squadra di Inzaghi fatica a rialzarsi dopo l’exploit casalingo con la Lazio. C’è però da dire che gli avversari non erano i più semplice da affrontare per il neo allenatore ovvero Fiorentina in trasferta e Bologna in casa. Gasperini con il dubbio in attacco tra De Keteraelere e Muriel mentre l’altro dubbio riguarda il recupero di Kolasinac da cui dipende la titolarità di Pasalic nel gioco di trequartista. Dall’altra parte Daniliuc in vantaggio su Lovato per far parte del trio difensivo mentre in avanti testa a testa tra Dia e Ikwuemesi.

Restando in Italia ricordiamo che ci saranno cinque posticipi di Serie C. Si parte con l’unico del girone B tra Arezzo e Perugia con gli umbri che possono superare Carrarese e Pescara per balzare in terza posizione. Alle 20.45 invece sono tutti del girone C gli incontri. Il principale per la classifica è Latina-Benevento in chiave playoff mentre la Casertana ospita il Giuliano. Derby pugliese in Audace Cerignola Foggia e turno casalingo del Catania contro il Sorrento. Si gioca anche nella Serie A femminile con Fiorentina-Inter alle ore 18.

Alle ore 19 troviamo Fluminense-Al Ahly, gara valida come semifinale della Coppa del Mondo FIFA per Club. La squadra brasiliana arriva dalla conquista della Copa Libertadores e si trova per la prima volta nella storia ad affrontare questa competizione. La squadra egiziana arrivano a questa competizione dopo aver battuto gli avversari sauditi dell’Al-Ittihad e sognano una finale.

Nella Liga Portugal le due seconde della classe, Sporting e Porto si giocano un posticipo che vale un primo posto visto che il Benfica si è portato avanti di due lunghezze. Fischio d’inizio alle ore 21.15. Alle ore 21 invece nella Liga c’è il posticipo con il Girona protagonista in casa contro l’Alaves. Il Real Madrid ha già giocato e vinto questo turno sopravanzandola di punto in classifica. L’avversario non è dei più insidiosi visto che occupa la 13esima posizione anche alla luce dell’impresa di vincere 4-2 al Camp Nou nell’ultimo turno. Inoltre ha perso in una sola delle ultime sette occasioni con 2 pareggi e 4 successi.

SERIE A

20.45

LIGA

21.00

SERIE C

20.30

Arezzo-Perugia

20.45

AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC – Wellington Phoenix 09:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Saprissa – Herediano 00:00

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Wolfsburg D – Brema D 19:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Harbour View – Lime Hall Academy 23:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – AEK 16:00

Panserraikos – Olympiakos 17:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Motagua – Olimpia 00:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Leicester 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Mes Rafsanjan – Malavan 12:30

Tractor-Sazi – Peykan 12:30

ITALIA SERIE A

Atalanta – Salernitana 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D – Inter D 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Arezzo – Perugia 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Audace Cerignola – Foggia 20:45

Casertana – Giugliano 20:45

Catania – Sorrento 20:45

Latina – Benevento 20:45

MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane – Raja Casablanca 18:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Club America – Tigres 02:30

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Paraguay U23 – Panama U23 22:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Shakhtar (Ukr) – Avispa Fukuoka (Jpn) 11:00

MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Fluminense – Al Ahly 19:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Diriangen – Esteli 01:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Sporting – FC Porto 21:15

ROMANIA LIGA 1

Botosani – Din. Bucuresti 19:00

SERBIA SUPER LIGA

TSC – Javor 16:00

Cukaricki – IMT Novi Beograd 18:00

SPAGNA LALIGA

Girona – Alaves 21:00

SPAGNA LALIGA2

Villarreal B – Valladolid 20:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hai Phong – Khanh Hoa 12:00