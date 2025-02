Elenco delle partite previste per oggi, sabato 22 febbraio 2025: Bologna, Lazio, Milan e Inter protagoniste in massima serie, si gioca anche in Serie B e nei principali tornei europei

Serie A, B, Serie C e top 5 campionati europei in primo piano. Tante, come sempre, le sfide fruibili per gli amanti del calcio quest’oggi sabato 22 febbraio: la stagione avanza inesorabile e, mancando appena una decina di giornate, ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo da qui alla fine. Non perdiamo altro tempo e procediamo, dunque, con la solita panoramica sul calcio italiano, prima di spostare la nostra analisi su quello estero.

Indice

Punti che scottano per la salvezza e l’Europa nel Derby d’Emilia e al Penzo

Partendo da casa nostra e dalla Serie A, saranno quattro questa volta gli anticipi del sabato validi per la 26esima giornata. I primi due si giocheranno in contemporanea alle ore 15: il Derby d’Emilia Parma-Bologna e Venezia-Lazio. Si fa sempre più appassionante la corsa al vertice e nei bassifondi. Sul piatto punti fondamentali per accaparrarsi un posto in Europa e nella prossima edizione di massima serie. Ne sono consapevoli sia il Bologna che la Lazio, due tra le formazioni ad oggi più in forma alla luce delle prestazioni e dei risultati raccolti nelle ultime tre settimane.

In attesa del recupero con il Milan, i felsinei proveranno ad estendere il trend favorevole che li vede ancora imbattuti in questo primo scorcio di 2025 per tenere il passo del treno Champions ad oggi distante cinque lunghezze. Un convoglio su cui certamente vorranno restare anche i biancocelesti, quarti in condominio con la Juventus a causa anche del mezzo passo falso dello scorso turno col Napoli all’Olimpico. Un 2-2 agguantato al fotofinish e arrivato dopo un convincente filotto di tre successi di fila. Dall’altro lato non ci staranno però a cedere facilmente il passo Parma e Venezia, al contrario delle rivali tra le squadre più in difficoltà del momento.

Freschi di cambio allenatore con Chivu che ha rimpiazzato l’esonerato percchia, i gialloblù saranno di fatto costretti a mettere fine all’emorragia di quattro k.o consecutivi per provare a restare in scia e, magari, pure a superare l’Empoli in quartultima posizione. Il gap di una lunghezza dai toscani resta ancora ampiamente ricucibile. Tutt’altro al Penzo, dove sarà gara da ultima spiaggia per i lagunari, scivolati a meno 5 sotto la linea rossa della Serie B e ancora in cerca di una vittoria in questo nuovo anno. Una situazione a dir poco disperata.

L’Inter per raggiungere la vetta e mettere pressione al Napoli, i rossoneri per dimenticare il k.o Champions e tentare di rigiocarla il prossimo anno

Alle 18 e alle 20.45 si giocheranno poi Torino-Milan e Inter-Genoa. Stato d’animo simile per le due milanesi, seppur per motivi diversi. I rossoneri saranno infatti obbligati a riscattare la brutta eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord per tentare di rigiocarla anche il prossimo anno. Non sarà facile, perché da qui in avanti servirà un percorso netto per recuperare le cinque lunghezze all’accoppiata Juve-Lazio, oltre ovviamente a qualche inciampo delle due competitors. Cammino interrotto, dicevamo, da qualche settimana a questa parte però anche per i nerazzurri, reduci dal brutto k.o nel Derby d’Italia con la Juve, il secondo nelle ultime tre di campionato.

Un andamento piuttosto a rilento per la marcia Scudetto, ma ora ci sarà un’occasione da non farsi assolutamente scappare: in caso di successo i nerazzurri potrebbero infatti mettere pressione e colmare il meno due dal Napoli capolista, impegnato domani a Como, portandosi provvisoriamente in testa alla classifica. Sull’altra sponda, è tuttavia buono anche il periodo vissuto da Torino e Genoa. I granata, nonostante la rimonta con allegata sconfitta subita una settimana fa a Bologna, sono apparsi quantomai vivi e in salute anche grazie ad un mercato di gennaio davvero rivoluzionario. Poco più di una formalità, di conseguenza, il timbro sul pass salvezza, così come per il Grifone, risalito in undicesima posizione a più dieci sul baratro della Serie B. Un gap che, salvo cataclisimi nei prossimi mesi, dovrebbe assicurare la permanenza in massima serie per il secondo anno consecutivo.

In Serie B il Pisa cerca i tre punti perduti per restare a distanza di sicurezza dallo Spezia terzo

Proseguiamo con la 27esima giornata di Serie B. Cinque come a di consueto gli incontri in programma questo sabato, quattro in contemporanea alle ore 15 ed uno alle 17.15. Missione ritorno alla vittoria per il Pisa, di scena all’Arena Garibaldi contro la Juve Stabia per restare a distanza di sicurezza dallo Spezia terzo in classifica. A tal proposito risposte convincenti dovrà darle anche la Cremonese, chiamata a battere a domicilio il Cesena per ridurre le 11 lunghezze di divario dai liguri che a fine anno, in caso di ulteriore incremento, potrebbero costare la non disputa dei play off. Cittadella-Modena, Mantova-Bari e Reggiana-Carrarese, infine, a chiudere il tutto.

Il sabato di Lega Pro e dei tornei minori italiani

Scendendo di più di categoria, attenzione anche alla 28esima giornata di Serie C. Tantissime le partite in evidenza nei tre gironi, ben 11, tutte con fischio d’inizio fissato tra le 15 e le 17.30. Nel Gruppo A spazio ad Arzignano-Virtus Verona, Caldiero Terme-FeralpiSalò, Triestina-Alcione Milano e a Lecco-Pro Patria. Nel Gruppo B troveremo in palinsesto inriflettori puntati su tre gare: Carpi-Pianese, Gubbio-Legnago Salus e Spal-Campobasso. Quattro infine anche i match in risalto nel Girone C: Casertana-Avellino, Juventus Next Gen-Giugliano, Latina-Benevento e Turris-Cavese.

Si scenderà inoltre in campo in Serie D e nel Campionato Primavera 1 con l’anticipo Bologna-Inter in programma alle ore 13.

Gli anticipi di scena nel resto d’Europa e in Argentina

In assenza di ulteriori partite nei campionati minori italiani, veniamo quindi alle partite in risalto nei principali campionati europei. Partiamo dalla Premier League. Sette i match del sabato volti ad inaugurare la 26esima giornata del massimo campionato inglese. Si gioca tra le 13.30 e le 18.30. Queste le gare in agenda: Everton-Manchester United, Arsenal-West Ham, Bournemouth-Wolverhampton, Fulham-Crystal Palace, Ipswich Town-Tottenham, Southampton-Brighton e Aston Villa-Chelsea.

Focus sulla Bundesliga tedesca, dove invece si disputerà la 23esima giornata. Cinque gli incontri in palinsesto, quattro con calcio d’inizio fissato alle 15.30, Kiel-Bayer Leverkusen, Magonza-St.Pauli, Borussia Monchengladbach-Augusta, Wolfsburg-Bochum ed uno, Borussia Dortmund-Union Berlino, alle 18.30.

Giungiamo in Spagna e in Liga. La 25esima giornata offrirà dalle 14 alle 21 le solite quattro sfide del sabato: in successione Alavés-Espanyol, Rayo Vallecano-Villarreal, Valencia-Atletico Madrid e Las Palmas-Barcellona.

Procediamo col ‘Saturday night’ di Ligue 1 francese. Tre in questo caso le partite in programma e valevoli per il 23esimo turno: alle 17 spazio a Lilla-Monaco, mentre alle 19 e alle 21 a St.Etienne-Angers e ad Auxerre-Olympique Marsiglia.

Punto conclusivo della disamina europea con l’Olanda e il turno numero 20 di Eredivisie, aperto dall’anticipo delle 20 Feyenoord-Almere City.

Menzione inevitabile in coda alle gare ufficiali per squadre di club sudamericane. Nella notte e in tarda serata tornerà alla ribalta la giornata numero 7 della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina. Tre gli incontri da disputarsi tra le 01.30 e le 23.30 italiane: Lanùs-Velez Sarsfield, Independiente-Instituto e Boca Juniors-Aldovisi.

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 febbraio 2025

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Skenderbeu – Egnatia 17:00

Teuta – Tirana 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Kholood – Al Wehda 14:00

Al-Taawon – Al Shabab 15:05

Al-Ittihad FC – Al-Hilal 19:15

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Lanus – Velez Sarsfield 01:30

Independiente – Instituto 22:00

Boca Juniors – Aldosivi 23:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Auckland FC – Wellington Phoenix 05:00

Central Coast Mariners – WS Wanderers 07:00

Melbourne Victory – Melbourne City 09:35

Perth Glory – Sydney FC 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – Grazer 17:00

Austria Vienna – Salzburg 17:00

Tirol – Wolfsberger 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Araz – Sabail 13:00

Qarabag – Sabah Baku 16:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Dender – Beerschot VA 16:00

Westerlo – Charleroi 18:15

Anversa – Leuven 20:45

BIELORUSSIA SUPERCOPPA

Neman – Din. Minsk 12:00

BOLIVIA TORNEO AMISTOSO DE VERANO

Aurora – SA Bulo Bulo 00:00

Independiente – Nacional Potosi 20:00

Bolivar – GV San Jose 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – Slavia Sofia 11:30

Botev Plovdiv – CSKA Sofia 14:00

Cherno More – Ludogorets 16:30

CILE LIGA DE PRIMERA

Coquimbo – U. Catolica 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Chengdu Rongcheng – Wuhan Three Towns 12:35

Shanghai Shenhua – Changchun Yatai 13:00

Yunnan Yukun – Beijing Guoan 13:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

La Equidad – Chico 01:30

Santa Fe – Bucaramanga Posticipata

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – Santa Ana 02:00

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Osijek 15:00

Rijeka – Din. Zagabria 17:45

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – Aucas 01:00

Vinotinto – Macara 20:00

Delfin – Emelec 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Ismaily 15:00

El Gounah – Ceramica Cleopatra 15:00

Al Ahly – Zamalek 18:00

ESTONIA SUPERCOPPA

Levadia – Kalju 11:30

FRANCIA LIGUE 1

Lilla – Monaco 17:00

St. Etienne – Angers 19:00

Auxerre – Marsiglia 21:05

FRANCIA LIGUE 2

Caen – Pau FC 14:00

Lorient – Laval 14:00

Metz – AC Ajaccio 20:00

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Aberystwyth – Newtown 13:15

Barry – Connah’s Q. 15:30

Flint – Briton Ferry 15:30

GALLES CYMRU PREMIER – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Caernarfon – Penybont 15:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Karlsruher – Magdeburg 13:00

Munster – Regensburg 13:00

Ulm – Elversberg 13:00

Hannover – Paderborn 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Kiel – Leverkusen 15:30

Magonza – St. Pauli 15:30

Monchengladbach – Augusta 15:30

Wolfsburg – Bochum 15:30

Dortmund – Union Berlino 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashiwa – Kawasaki 06:00

Kyoto – Urawa 06:00

Nagoya – Kobe 06:00

Shimizu – Albirex Niigata 06:00

Yokohama FC – Okayama 06:00

C-Osaka – Shonan 07:00

G-Osaka – Avispa Fukuoka 07:00

Kashima – Verdy 07:00

Tokyo – Machida 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Athens Kallithea – OFI Crete 16:00

Atromitos – Panserraikos 18:30

Volos – Levadiakos 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coban Imperial – Xelaju 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Victoria – Real Sociedad 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Derby – Millwall 13:30

Plymouth – Cardiff 13:30

Sunderland – Hull 13:30

Coventry – Preston 16:00

Norwich – Stoke 16:00

Portsmouth – QPR 16:00

Swansea – Blackburn 16:00

West Brom – Oxford Utd 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Manchester Utd 13:30

Arsenal – West Ham 16:00

Bournemouth – Wolves 16:00

Fulham – Crystal Palace 16:00

Ipswich – Tottenham 16:00

Southampton – Brighton 16:00

Aston Villa – Chelsea 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi – Kheybar Khorramabad 13:30

Aluminium Arak – Persepolis 13:45

Esteghlal F.C. – Nassaji Mazandaran 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Haifa – M. Petach Tikva 14:00

M. Tel Aviv – Maccabi Bnei Raina 16:30

Ironi Tiberias – Ashdod 17:30

Netanya – H. Beer Sheva 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U20 – Inter U20 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Bari U19 – Frosinone U19 11:00

Pisa U19 – Ascoli U19 11:00

Spezia U19 – Crotone U19 11:00

Ternana U19 – Napoli U19 12:00

Perugia U19 – Pescara U19 14:00

AlbinoLeffe U19 – Südtirol U19 14:30

Avellino U19 – Salernitana U19 14:30

Benevento U19 – Cosenza U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Como U19 14:30

Modena U19 – Cittadella U19 14:30

Monopoli U19 – Palermo U19 14:30

Padova U19 – Spal U19 14:30

Parma U19 – Entella U19 14:30

Pro Vercelli U19 – Brescia U19 14:30

Renate U19 – Reggiana U19 14:30

Vicenza U19 – Venezia U19 14:30

ITALIA SERIE A

Parma – Bologna 15:00

Venezia – Lazio 15:00

Torino – Milan 18:00

Inter – Genoa 20:45

ITALIA SERIE B

Cittadella – Modena 15:00

Mantova – Bari 15:00

Pisa – Juve Stabia 15:00

Reggiana – Carrarese 15:00

Cremonese – Cesena 17:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Virtus Verona 15:00

Caldiero Terme – FeralpiSalò 15:00

Triestina – Alcione Milano 15:00

Lecco – Pro Patria 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carpi – Pianese 15:00

Gubbio – Legnago Salus 15:00

Spal – Campobasso 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Casertana – Avellino 17:30

Juventus U23 – Giugliano 17:30

Latina – Benevento 17:30

Turris – Cavese 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Gelbison – Latte Dolce 14:30

KAZAKISTAN SUPERCOPPA

Kairat Almaty – Aktobe 11:00

LITUANIA SUPERCOPPA

Zalgiris – Banga 17:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad – COD Meknes 16:00

Moghreb Tetouan – Difaa El Jadidi 18:00

Safi – FUS Rabat 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Venados – Alebrijes Oaxaca 02:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Necaxa – Mazatlan FC 02:00

Puebla – Tijuana 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Belgio U16 – Italia U16 12:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Bokelj 14:00

Jezero – Mornar 14:00

Decic – Arsenal Tivat 15:00

Petrovac – Otrant 17:00

Buducnost – Sutjeska 18:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Matagalpa – Jalapa 22:00

OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord – Almere City 20:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

Sp. Luqueno – 2 de Mayo 00:30

Ameliano – Nacional Asuncion 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

A. Lima – Juan Pablo II 02:00

Comerciantes Unidos – Los Chankas 19:00

Sport Boys – Ayacucho 21:00

Huancayo – Sporting Cristal 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Korona – Slask 14:45

Widzew Lodz – Pogon Szczecin 17:30

Radomiak Radom – Legia 20:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Gil Vicente 16:30

Benfica – Boavista 19:00

Estoril – Rio Ave 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Dukla Praga – Sigma Olomouc 13:30

Ostrava – Teplice 16:00

Pardubice – Mlada Boleslav 16:00

Sparta Praga – Ceske Budejovice 19:00

ROMANIA SUPERLIGA

Botosani – Univ. Craiova 17:00

CFR Cluj – Petrolul 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – San Giovanni 15:00

Cosmos – Faetano 15:00

La Fiorita – Libertas 15:00

Juvenes/Dogana – Domagnano 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Celtic 13:30

Aberdeen – Kilmarnock 16:00

Dundee Utd – Motherwell 16:00

Rangers – St. Mirren 16:00

Ross County – Dundee FC 16:00

SERBIA SUPER LIGA

OFK Belgrado – Zeleznicar Pancevo 13:00

Vojvodina – IMT Novi Beograd 13:00

Stella Rossa – Partizan 16:00

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Komarno – Skalica 15:30

Ruzomberok – Kosice 15:30

Trencin – Slovan Bratislava 15:30

Zilina – Dun. Streda 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Koper 13:00

Maribor – Mura 15:00

SPAGNA LALIGA

Alaves – Espanyol 14:00

Vallecano – Villarreal 16:15

Valencia – Atl. Madrid 18:30

Las Palmas – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Club Ferrol – Cordoba 14:00

Burgos CF – R. Oviedo 16:15

Eibar – Racing Santander 16:15

Granada – Saragozza 18:30

Gijon – Almeria 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju SK – Gimcheon Sangmu 06:00

Daegu – Suwon FC 08:30

Seoul – Anyang 08:30

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Chippa United – Sekhukhune 14:30

Orlando – Cape Town City 14:30

Mamelodi – TS Galaxy 16:45

AmaZulu – Magesi 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne – Grasshoppers 18:00

Zurigo – Yverdon 18:00

St. Gallen – Basilea 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes – Stade Tunisien 14:00

Ben Guerdane – Soliman 14:00

CA Bizertin – Esperance Tunis 14:00

Etoile Sahel – Metlaoui 14:00

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Konyaspor 11:30

Antalyaspor – Kasimpasa 14:00

Samsunspor – Rizespor 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Veres-Rivne 12:00

Inhulets – Polissya Zhytomyr 14:30

Rukh Lviv – LNZ Cherkasy 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Puskas Academy – Kecskemeti 14:30

Paks – Debrecen 17:00

Nyiregyhaza – Ujpest 19:30

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Liverpool M. – Cerro CA 13:45

Boston River – Nacional 21:00

Cerro Largo – Miramar 23:30

USA MLS

Los Angeles FC – Minnesota 22:45

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Yaracuyanos – Zamora 20:00

Anzoategui FC – La Guaira 22:45

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong – Song Lam Nghe An 12:00

Hai Phong – Hong Linh Ha Tinh 13:15