Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 22 maggio 2023: i giallorossi ospitano la Salernitana, i bianconeri a Empoli. Posticipo in Premier League e ritorno dei primo turno fase nazionale playoff di Serie C

Sono due i posticipi di Serie A che chiuderanno la 36esima giornata. Ricordiamo che con la sconfitta di Napoli l’Inter ha perso tre punti dai suoi avversari Lazio, Milan e Atalanta complicando il cammino verso la qualificazione in Champions League (che potrà passare anche con la vittoria della competizione nella finale con il City). Nella corsa salvezza invece anche la Cremonese saluta la Serie A mentre Lecce e Spezia guadagnano un punto sul Verona sconfitto a Bergamo. Una corsa a tre che resta ancora molto aperta a 180 minuti dalla fine.

Ultima chiamata per la Roma in chiave Champions League. Diventa decisiva la sfida con la Salernitana della ore 18.30 per portarsi a -4 dall’Inter. Nello stesso tempo il successo consentirebbe di riprendersi la 6 posizione sopravanzando l’Atalanta e restando sulla scia del Milan. I giallorossi sono reduci dallo 0-0 a Bologna e da quello ben più esaltante in casa del Leverkusen che ha permesso di staccare il pass per la finale di Europa League. Affronteranno un avversario che ha ottenuto già la matematica salvezza senza ancora giocare vista la sconfitta del Verona. Con la gestione Paulo Sousa ha al momento conquistato 17 punti dei 38 a disposizione. Alle ore 20.45 si affrontano Empoli e Juventus. I toscani con il pareggio in extremis a Genova hanno conquistato la matematica salvezza e potranno giocare sul velluto. Nel mese di maggio sono ancora imbattuti e affronteranno un avversario che potrebbe avere una ricaduta psicologica dopo la beffarda uscita dall’Europa League con il Siviglia ai tempi supplementari. C’è tuttavia da difendere un posto nei top 4 e una tradizione favorevole in terra toscana con 17 vittorie negli ultimi 21 incontri.

Restando in Italia sarà una giornata molto importante per la Serie C dove alle 20.30 si giocano i cinque match di ritorno della prima fase nazionale playoff. L’Entella dovrà ribaltare il 2-0 incassato a Gubbio e ancora più ardua l’impresa del Foggia con il 4-1 subito a Cerignola. Il Vicenza con la Pro Sesto dovrà limitarsi anche a un successo di misura mentre per Lecco con l’Ancona e per Pescara con Virtus Verona sarà sufficiente un pareggio. Nel Campionato Primavera 1 si completa la 33sima giornata con quattro incontri: alle ore 14.30 Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Frosinone mentre alle 16.30 Juventus-Milan e Lecce-Atalanta.

Tra i principali campionati europei spicca il match tra Newcastle e Leicester di Premier League. Da una parte c’è da difendere il 3° posto ma nello stesso tempo un punto sarebbe sufficiente per conquistare l’accesso diretto alla prossima Champions League. Dall’altra c’è da lottare per la salvezza con le avversarie che hanno perso tranne per l’Everton che ha pareggiato mentre gran passo in avanti per il Nottingham che con la vittoria si è già assicurato la salvezza. In Francia c’è solo la Ligue 2 con Le Havre-Valenciennes alle 20.45. Per le nazionali invece troviamo ben 4 incontri validi per i Mondiali U20. Nella giornata di ieri l’Italia ha esordito battendo 3-2 il Brasile mentre la Nigeria ha battuto 2-1 la Repubblica Dominicana. Si giocano due gare alle 20 ovvero Francia-Corea del Sud e Inghilterra-Tunisia mentre alle ore 23 troviamo Gambia-Honduras e Uruguay-Iraq.

SERIE A

18.30

20.45

PLAYOFF LEGA PRO

20.30

Programma delle partite del 22 maggio 2023

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Feiha – Al-Raed 18:00

Al-Ettifaq – Al-Fateh 18:00

Damac – Abha 18:00

Al Wehda – Al Khaleej 20:30

Al-Taawon – Al Taee 20:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Platense 01:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Van 14:45

Urartu – BKMA 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Palmaflor – Independiente Petrolero 01:30

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Spartak Varna – Hebar 17:00

Botev Vratsa – Beroe 19:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Cavalry – Atl. Ottawa 01:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Ol. Nicosia – Chloraka 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

Chico – America De Cali 01:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA – PLAY OFFS

Saprissa – Alajuelense 02:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Nordsjaelland – Randers 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Guayaquil City – El Nacional 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – Al Masry 18:00

Arab Contractors – El Gaish 20:30

El Daklyeh – Zamalek 20:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Fasil Kenema – Sidama Bunna 14:00

Wolkite Ketema – Dire Dawa 17:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka – VPS 17:00

Inter Turku – Mariehamn 17:00

KTP – SJK 17:00

Oulu – Honka 17:00

FRANCIA LIGUE 2

Le Havre – Valenciennes 20:45

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA – PLAY OFFS

Olancho – Olimpia 00:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – Leicester 21:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Sampdoria U19 – Fiorentina U19 14:30

Sassuolo U19 – Frosinone U19 14:30

Juventus U19 – Milan U19 16:30

Lecce U19 – Atalanta U19 16:30

ITALIA SERIE A

Roma – Salernitana 18:30

Empoli – Juventus 20:45

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Entella – Gubbio 20:30

Foggia – Audace Cerignola 20:30

L.R. Vicenza – Pro Sesto 20:30

Lecco – Ancona 20:30

Pescara – Virtus Verona 20:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera – BFC Daugavpils 16:30

Jelgava – FK Liepaja 17:30

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Club America – Guadalajara 04:00

MONDO MONDIALI U20

Francia U20 – Corea del Sud U20 20:00

Inghilterra U20 – Tunisia U20 20:00

Gambia U20 – Honduras U20 23:00

Uruguay U20 – Iraq U20 23:00

OLANDA EREDIVISIE – PLAY OFF RETROCESSIONE

Eindhoven – Almere 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Resistencia – Tacuary Posticipata

Ameliano – Guairena FC 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sport Boys – Cajamarca 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta – Piast 19:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest – Univ. Craiova 19:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod – Sochi 18:00

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Javor – Mladost 18:00

Mladost GAT – Napredak 18:00

Radnicki Nis – Sp. Subotica 18:00

Radnik – Kolubara 18:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Värnamo – Kalmar 19:00

Norrkoping – Elfsborg 19:10

SVEZIA SUPERETTAN

Västerås SK – Öster 19:00

TURCHIA SUPER LIG

Trabzonspor – Karagumruk 19:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Andijan – Qizilqum 16:30

Bunyodkor – Navbahor Namangan 16:30

VENEZUELA LIGA FUTVE

Mineros – Hermanos Colmenarez 00:15

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hanoi FC – Da Nang 14:15