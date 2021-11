Elenco delle partite previste per oggi lunedì 22 novembre 2021: si chiude la 13esima giornata con Verona – Empoli e Torino – Udinese, nella Liga c’è Vallecano – Maiorca

Dopo l’intenso weekend di calcio con la Serie A protagonista delle due “facce” di Milano, quella sconfitta a Firenze e quella trionfale nello scontro diretto con il Napoli si apre una nuova settimana. Lunedì giorno per eccellenza dei posticipi proporrà alcuni interessanti match tra i principali campionati europei. Partiamo dall’Italia dove si chiude la Serie A con due incontri a partire dalle 18.30 si disputa Hellas Verona – Empoli. Tra alti e bassi di inizio stagione la squadra di Tudor è in perfetta metà classifica e può rallegrarsi per il bel calcio mostrato in diverse occasioni in particolare contro Juventus e Lazio dimostrando di essere molto collaudata li davanti con un Simeone in gran forma e ben supportato del resto della squadra. Il tecnico però non vuole prendere sotto gamba l’Empoli che ha fatto molti punti fuori casa e che può vantare un allenatore bravo e con idee chiare in testa. “L’Empoli verrà a fare la propria partita, ma noi ci faremo trovare pronti. Mi aspetto di vedere confermate sia le nostre qualità che l’ottimo approccio alle gare, fattori che ci hanno permesso di favorire un’importante crescita collettiva negli ultimi mesi. La considero una gara che ci farà capire a che punto siamo arrivati nel nostro percorso di crescita. Insomma, un esame di maturità significativo” ha sottolineato in conferenza stampa. La squadra toscana ha gli stessi punti in classifica, 16 anche se ha collezionato più vittorie ma anche sconfitte. Tra i numeri della partita ricordiamo quelli delle presenze ovvero 100 per Marchizza tra i Professionisti, 200 italiane per Simeone e Bessa e ben 300 per Caprari considerando anche altri tornei. Alle 20.45 invece si chiuderà la 13esima giornata con Torino – Udinese. Anche in questo caso le squadre sono appaiate in classifica con 14 punti ma se i granata vengono dalla sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia, l’Udinese dal successo casalingo in rimonta con il Sassuolo. Juric aspetta una svolta alla stagione che possa magari passare dal grande protagonista non ancora al 100% ovvero Belotti che si è sbloccato in campionato ma che non è ancora apparso in piena forma fisica. “Ho sempre trovato difficoltà contro di loro perché abbinano fisicità, rapidità e forza fisica. Sarà una partita difficilissima” ha riferito alla vigilia. Gotti può rallegrarsi di aver recuperato un pò tutti gli elementi della rosa il che consentirà di poter avere diverse soluzioni offensive. “Le caratteristiche della squadra di Juric sono sovrapponibili come concetto a quelle di Verona e un po’ anche dell’Atalanta. È una squadra aggressiva che gioca molto spesso duelli. La partita avrà un tratto comune con le altre due anche se il Torino non è identica alle altre due. Anche noi nel fare le stesse cose con giocatori diversi possiamo essere diversi” così disegna il prossimo avversario in una sfida che può essere un vero e proprio “trampolino di lancio” visto che ci saranno sfide più alla portata dove poter verificare la condizione del gruppo.

SI GIOCA IN SPAGNA, DANIMARCA E OLANDA

Alle ore 21 si gioca per la Liga il posticipo tra Vallecano e Maiorca. Il pareggio in casa con il Celta Vigo e la sconfitta di Madrid con il Real sembrano aver un pò ridimensionato la squadra di casa che tuttavia può rilanciarsi in caso di successo. A secco di vittorie da diversi turni gli ospiti che vengono da una sconfitta e ben quattro pareggi consecutivi. Nella Liga2 si gioca alle 19 Real Sociedad B contro Girona con i padroni di casa che punteranno a bissare il successo di Gijon mentre Saragozza – Leganes delle 21 vede la squadra ospite a caccia di punti per tirarsi su dalle zone pericolanti della classifica. Tra gli altri campionati impegnati ricordiamo anche alle 19 Sonderjyske – Aalborg per la SuperLiga danese e quattro incontri di Eerste Divisie con il Volendam capolista ma raggiunto temporaneamente dall’Excelsior che giocherà in trasferta contro lo Jong Utrecht.

POSTICIPI IN PRIMAVERA 1 E LEGA PRO

In Italia sono attesi altri tre incontri. In Primavera 1 seguiremo da vicino Pescara – Verona delle 13 mentre Roma – Bologna segue alle 15. Biancazzurri reduci da quattro sconfitte consecutive a caccia di un risultato utile contro una squadra in ripresa mentre la capolista dovrebbe avere vita facile contro il Bologna penultimo in classifica. In Lega Pro per il girone A c’è Legnago Salus – Triestina alle 21 con gli ospiti che possono agguantare il 5° posto in caso di successo.

CALCIO SUD AMERICANO E DINTORNI

Già in campo la Liga Profesional argentina che ha aperto con Racing Club – Colon mentre in Brasile hanno concluso per la Serie A la loro sfida Bahia e Cuiaba. In programma anche la Division Profesional in Bolivia oltre a due incontri della Liga MX e la Copa Perù. Per le donne si sta giocando Santa Fe – Corinthians playoff di Copa Libertadores mentre nella MLS in USA playoff per Portland Timbers e Minnesota.

