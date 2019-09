Elenco delle partite previste per oggi venerdì 27 settembre 2019: in primo piano l’anticipo di Serie B tra Pescara e Crotone oltre a quelli di Liga e Bundesliga

PESCARA – Serie B in primo piano quest’oggi con l’anticipo della sesta giornata che metterà di fronte Pescara e Crotone: da una parte ci sono gli abruzzesi che sono reduci dalla sconfitta di Cittadella mentre i pitagorici vengono dalla vittoria casalinga contro la Juve Stabia. Si gioca anche in Liga con l’anticipo che metterà di fronte Villarreal e Betis mentre in Bundesliga aprirà il turno Union Berlino-Francoforte.

GERMANIA: Bundesliga

20:30 Union Berlino – Francoforte

ITALIA: Serie B

21:00 Pescara – Crotone [CRONACA DIRETTA]

OLANDA: Eredivisie

20:00 FC Emmen – Den Haag

SPAGNA: LaLiga

21:00 Villarreal – Betis

FRANCIA: Ligue 2

20:00

AC Ajaccio – Valenciennes

Chambly – Lorient

Clermont – Nancy

Grenoble – Caen

Le Havre – Chateauroux

Niort – Auxerre

Rodez – Sochaux

Troyes – Orleans

INGHILTERRA: Championship

20:45 Fulham – Wigan

21:00 Stoke – Nottingham

PORTOGALLO: Primeira Liga

21:30 Boavista – Tondela

SPAGNA: LaLiga2

21:00 Las Palmas – Albacete

SUD AMERICA: Copa Sudamericana

02:30 Atletico-MG (Bra) – Colon (Arg)