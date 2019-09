Serie A 2019-2020, 6° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 6° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

TORINO – Nemmeno il tempo di archiviare la quinta e già si pensa alla sesta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, spalmata su tre giorni, dal 28 al 30 settembre. Si comincia sabato alle 15: la Juventus, dopo la vittoria conquistata a fatica sul campo del Brescia, ospita la Spal, che nel turno infrasettimanale è stata travolta in casa dal Lecce e ora si trova in ultima posizione con 3 punti, a pari merito con la Sampdoria. Alle 18 i blucerchiati ricevono a Marassi la capolista Inter, ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate. In serata, alle 20.45, al Mapei Stadium scendono in campo Sassuolo e Atalanta. I neroverdi provengono dalla sconfitta rimediata nel derby emiliano contro il Parma e sono undicesimi con 6 punti; gli orobici sono terzi con quattro lunghezze in più e reduci dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma.

Domenica si giocano sei partite. Il lunch match vede impegnate Napoli e Brescia. I partenopei, confitti a sorpresa tra le mura amiche dal Cagliari, sono quarti a quota nove; i lombardi, che martedì sera hanno perso ma tenuto testa alla Juventus, sono undicesimi con 6 punti. Alle 15 la Lazio attende il Genoa. I biancocelesti vengono dalla sconfitta di Milano e sono noni a quota 7; i rossoblu, reduci dal pari interno contro il Bologna, occupano la diciassettesima posizione con due lunghezze in meno. I felsinei fanno visita all’Udinese, che a Verona è riuscita a evitare il quarto k.o. di fila. Voglia di conferme per il Lecce, dopo l’1-3 ul campo della Spal; di riscatto per la Roma, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Alle 18 il sorprendente Cagliari, quinto a quota 9, ospita il neopromosso Hellas Verona, che in classifica ha quattro lunghezze in meno. Alle 20.45, il Milan ospita la Fiorentina, rivitalizzata dopo aver battuto la Sampdoria.

Chiude il programma il posticipo Parma – Torino: i ducali, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, ricevono i granata, che sembrano aver perso lo smalto delle prime giornate.

