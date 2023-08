Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 28 agosto 2023: in campo Inter e Udinese, Porto, derby madrileno tra Rayo e Atletico

Lunedì 28 agosto, giornata di posticipi in alcuni dei campionati più importanti d’Europa. In Serie A, chiuderanno il programma della seconda giornata due gare, in ordine cronologico, Salernitana–Udinese e Cagliari–Inter. Alle 18:30 all’Arechi, la Salernitana di Paulo Sousa ospiterà l’Udinese, in un match che si preannuncia equilibrato e combattuto. I campani, reduci dal buon esordio dell’Olimpico, dove hanno sfiorato l’impresa in casa di una Roma non brillante.

Indice



Un pareggio per la formazione granata che ha lasciato qualche rammarico, visto l’andamento della gara. A Salerno arriva un’Udinese ferita dal pesante ko casalingo rimediato contro la Juventus. I ragazzi di Sottil, vogliono iniziare a far punti, con l’obiettivo di fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione. Friulani alle prese con i tanti rumors di mercato, su tutti quello che riguarda l’attaccante portoghese Beto, sempre più vicino agli inglesi dell’Everton. La Salernitana non vuole steccare davanti al proprio pubblico, ma l’Udinese ha voglia di ripartire e costruirsi il suo campionato che ha come obiettivo prioritario quello di centrare una salvezza tranquilla.

A seguire, occhi puntati su Cagliari – Inter, sfida molto interessante che può riservare emozioni. I nerazzurri, determinati a rispondere ai cugini del Milan, vittoriosi sabato a San Siro sul Torino. Inzaghi e i suoi ragazzi, hanno l’obbligo di dare seguito alla vittoria conquistata all’esordio con il Monza. Alla Sardegna Arena, i meneghini troveranno il Cagliari dell’ex Ranieri, una squadra ben organizzata che proverà con le proprie armi ad opporsi in ogni modo. Inter favorita, ma l’entusiasmo della compagine sarda alimentato dal sostegno del proprio pubblico può spingere Pavoletti e compagni ad un’impresa.

Serata di posticipi anche in Liga, che chiuderanno la terza giornata del massimo campionato spagnolo. Si parte alle 19:30 con Getafe – Alaves e di seguito il derby tutto madrileno tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid. Il Getafe, alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, ospitano un Alaves che ha già centrato il suo primo successo e vuole centrarne un altro, in modo da poter mettere fieno in cascina. C’è d’attendersi una gara equilibrata, tra due formazioni accomunate dalla voglia di portare a casa il massimo risultato. Al termine di Getafe-Alaves, l’attesa è tutta rivolta al derby madrileno che vedrà la rivelazione Rayo contro l’Atletico di Simeone. I padroni di casa viaggiano a punteggio pieno, mentre i Colchoneros con quattro punti puntano a compiere il sorpasso per avvicinarsi in vetta all’altra madrilena, il Real Madrid. In Liga 2, in programma due gare che vedranno di scena Elbar e Huesca impegnate rispettivamente sui campi di Eldense e Racing Santander. Due sfide in cui nessuno vuole perdere, bensì vincere e iniziare la loro corsa verso i loro obiettivi prefissati.

Nella Primeira Liga, il posticipo della terza giornata vede il Porto impegnato sul campo del Rio Ave. L’obiettivo della formazione guidata da Conceicao, è quello di andare a punteggio pieno per rimanere ai vertici della classifica insieme alle altre dirette concorrenti. Tornando in Italia, da seguire i due posticipi della prima giornata del campionato Primavera 1: Genoa-Torino e Roma-Fiorentina. Calcio d’inizio alle 16:30, per assistere a due sfide molto interessanti che propongono dei prospetti da seguire, utili a rilanciare il calcio italiano fortemente bisognoso di talenti. Il big match è Roma – Fiorentina, considerato che si sfideranno i vincitori della Coppa Italia e anche recentemente della Supercoppa con i vice campioni d’Italia.

In Francia, posticipi in programma nei campionati di Ligue 2 e France National. Due categorie corrispondenti rispettivamente alla nostra Serie B e Lega Pro. Il Saint Etienne va a far visita all’Annecy, con l’obiettivo di dare continuità risalire la classifica verso i vertici della Ligue 2. Scendendo di categoria, nella France National siamo giunti alla terza giornata che si concluderà con la sfida tra Versailles e Rouen. Due compagini alla ricerca della prima vittoria per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18.30

20.45

LIGA

21.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 28 agosto 2023

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha – Al Feiha 17:00

Al Wehda – Al-Ittihad FC 20:00

Al-Hilal – Al-Ettifaq 20:00

Al-Raed – Al Riyadh 20:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Independiente – Velez Sarsfield 00:00

River Plate – Barracas Central 02:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik – West Armenia 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp – Gent Posticipata

RWDM – Royale Union SG Posticipata

BRASILE SERIE A

Gremio – Cruzeiro 00:00

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – CSKA 1948 Sofia 19:30

CIPRO CYTA CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca – Achnas 19:00

Aris – Doxa 19:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

America De Cali – Santa Fe 01:10

Huila – Jaguares de Cordoba 03:20

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Herediano – Alajuelense 02:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Vejle – Brondby 19:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Gualaceo – LDU Quito 01:00

FRANCIA LIGUE 2

Annecy – St. Etienne 20:45

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

Genesis – Real Espana 01:00

Olancho – Real Sociedad 01:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Esteghlal Khuzestan 18:00

Tractor-Sazi – Mes Rafsanjan 18:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

B. Jerusalem – H. Haifa 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Genoa U19 – Torino U19 16:30

Roma U19 – Fiorentina U19 16:30

ITALIA SERIE A

Salernitana – Udinese 18:30

Cagliari – Inter 20:45

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Super Nova – FK Liepaja 16:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Necaxa – Queretaro 00:00

U.N.A.M. – Tigres 02:05

Monterrey – Cruz Azul 04:05

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB – FEMMINILE

Como D (Ita) – Juventus D (Ita) 19:30

Paris SG D (Fra) – Liverpool D (Eng) 21:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Esteli – Diriangen 03:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Guarani 01:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

ADT Tarma – Cajamarca 20:00

Deportivo Garcilaso – Cesar Vallejo 22:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – FC Porto 21:15

ROMANIA LIGA 1

FC Hermannstadt – U. Cluj 17:30

UTA Arad – FCSB 20:30

SPAGNA LALIGA

Getafe – Alaves 19:30

Vallecano – Atl. Madrid 21:30

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Eibar 19:00

Racing Santander – Huesca 21:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Varberg 19:00

Elfsborg – Norrkoping 19:00

Sirius – Malmo FF 19:10

SVEZIA SUPERETTAN

AFC Eskilstuna – Gefle 19:00

GAIS – Skövde 19:00

Sundsvall – Jonkoping 19:00

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Besiktas Posticipata

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Obolon – Kryvbas 18:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Monagas – Universidad Central 02:45