Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 28 aprile 2023: si apre la 32esima giornata con due anticipi, si gioca anche in Ligue 1, Bundesliga e Liga

Si apre un nuovo inedito weekend per il calcio italiano visto che la Serie A non sarà accompagnata come di consueto dalla Serie B e mancherà anche la Lega Pro visto che le squadre qualificate si preparano ai playoff e playout dopo la chiusura della regular season. In questo venerdì 28 aprile ci saranno gli anticipi nei principali campionati europei ad eccezione della Premier League mentre si gioca alle 21 Blackpool-Millwall per la Championship. In Ligue 1 stesso orario per Strasburgo-Lione dove sono in palio punti importanti per rincorrere differenti obiettivi. Se la squadra di casa vede positivo per la corsa salvezza dopo che i due successi consecutivi hanno consentito di raggiungere il 15mo posto con Nantes e Brest, gli ospiti con ko casalingo con il Lione hanno perso un punto dal Lille quinto. In Bundesliga resta molto importante la sfida d’apertura in quanto riguarda la neo capolista Borussia Dortmund che alle 20.30 affronta il Bochum in trasferta. Campo caldo contro una squadra a caccia di punti salvezza ma che non vince da 4 turni. Il ruolino di marcia dei gialloneri è impressionante con 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in campionato. Una posizione in classifica che mancava dalla stagione 2011/12 dove poi riuscì a conquistare il titolo anche se in trasferta non è poi così brillante con 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5.

In Liga alle ore 21 Osasuna e Real Sociedad aprono la 32esima giornata. La squadra di casa proverà a giocarsi le residue speranze di puntare al sesto posto ora a -5 mentre gli ospiti devono difendere la 4° posizione in particolare dal Villarreal, mina vagante di questo campionato. Alle ore 21.15 invece si gioca Rio Ave-Arouca per la Liga Portugal. In Serie A si parte alle ore 18.30 con la delicata sfida tra Lecce e Udinese. I giallorossi attraversano un profondo periodo di crisi che li ha portati a solo 2 punti dalla zona retrocessione anche grazie alla rimonta del Verona. Un successo che manca da ben 8 turni dove è stato raccolto solo un punto. Terzo peggior attacco spera di tornare a avere il fortino del Via del Mare come prima e dopo della pausa mondiale quando ebbero la meglio su Atalanta prima e Lazio poi. Affronterà un avversario apparso in grande spolvero nel tris casalingo con la Cremonese e che punta a terminare il proprio campionato sulla parte sinistra della classifica. Alle ore 20.45 si gioca un’altra sfida delicata ovvero Spezia – Monza. Gli spezzini hanno il fiato sul collo dell’Hellas Verona e sono costretti a vincere per non rischiare di essere rimontati. I biancorossi però vengono da due vittorie consecutive e da una classifica tranquilla dove poter ancora rincorrere quattro squadre fino a proiettarsi in un prestigioso ottavo posto attualmente distante appena 3 punti. Gli aquilotti hanno evitato nell’ultimo turno la sconfitta nel derby ligure con la Sampdoria e centrato il successo solo una volta nelle ultime 13 partite. Tra i giocatori più attesi troviamo Verde che potrebbe dare brio a un attacco orfano di Nzola che ha accusato noie fisiche. Dall’altra parte le giocate di Pessina potrebbero innescare un attacco con Caprari e Mota (favorito su Petagna).

SERIE A

18.30

20.45

Programma delle partite del 28 aprile 2023

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Wydad – Simba 21:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Ettifaq – Damac 18:00

Al-Fateh – Al Wehda 18:00

Al Feiha – Al Khaleej 20:30

Al Nassr Riyadh – Al-Raed 20:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Platense – Estudiantes 01:00

Sarmiento Junin – Godoy Cruz 01:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Central Coast Mariners 11:45

Melbourne City – WS Wanderers 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Altach – Wolfsberger 19:30

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bangladesh Police – Sheikh Jamal 11:45

Muktijoddha Sangsad – Abahani Limited 11:45

Rahmatgonj MFS – Bashundara Kings 11:45

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Gent – Westerlo 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – Belshina 16:30

BOLIVIA LEAGUE CUP

Tomayapo – Wilstermann 00:00

Libertad Gran Mamore – Oriente Petrolero 21:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Bahia – Volta Redonda 00:00

Botafogo RJ – Ypiranga FC 00:30

CSA – Internacional 01:00

Gremio – ABC 02:30

BULGARIA PARVA LIGA

Septemvri Sofia – Slavia Sofia 16:30

Lok. Plovdiv – Spartak Varna 19:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Chloraka – Nea Salamis 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Dep. Cali – Junior 01:10

Millonarios – America De Cali 03:20

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Horsens – Odense 19:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Harju JK Laagri – Parnu JK Vaprus 17:00

Tammeka – Narva 17:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethiopia Bunna – Dire Dawa 14:00

Bahir Dar Kenema – Ethiopian Insurance 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo – Lione 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Heidenheim 18:30

Paderborn – Braunschweig 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Dortmund 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool – Millwall 21:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Derry City – St. Patricks 20:45

Dundalk – Drogheda 20:45

Shelbourne – Cork City 20:45

UC Dublin – Bohemians 20:45

Shamrock Rovers – Sligo Rovers 21:00

ITALIA SERIE A

Lecce – Udinese 18:30

Spezia – Monza 20:45

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Super Nova – FK Liepaja 16:00

BFC Daugavpils – Auda 16:30

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Suduva 17:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Tlaxcala – Venados 03:00

Tepatitlan de Morelos – Leones Negros 05:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA – VINCITORI

Ferretti – Matagalpa 03:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Olimpia Asuncion – Sportivo Trinidense 01:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Cesar Vallejo 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Legia – Plock 18:00

Rakow – Lechia 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Arouca 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

U Craiova 1948 – Chindia Targoviste 19:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca – F. Voronezh 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale – Gorica 20:15

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Real Sociedad 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – UD Ibiza 21:00

TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor – Umraniyespor 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Metalist Kharkiv – Dyn. Kyiv 12:00

Veres-Rivne – Lviv 12:00

Kolos Kovalivka – Shakhtar 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Boston River – Liverpool M. 20:30