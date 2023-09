Elenco delle partite previste per oggi, domenica 3 settembre 2023: trasferta a Empoli per la Juventus, in Premier League spicca Arsenal-United, in Ligue c’è Lione-PSG

In questa prima domenica settembrina, sono in programma diversi big match nei principali campionati europei. In Serie A, la terza giornata è caratterizzata dal big match di San Siro, tra Inter e Fiorentina. I nerazzurri, a punteggio pieno, ospitano una Fiorentina reduce dalla qualificazione in Conference League maturata ai danni degli austriaci del Rapid Vienna, trascinata da un grande Nico Gonzalez. La formazione di Italiano, vuole provare a rilanciarsi in campionato, dopo aver subito il pareggio in rimonta ad opera del Lecce. Una sfida che può regalare spettacolo, ma soprattutto dei goal.

In campo anche la Juventus di Max Allegri, impegnata ad Empoli. Bianconeri chiamati al riscatto in terra toscana, contro un Empoli ancora a secco di punti. Il pareggio casalingo nel turno scorso da parte di Vlahovic e compagni, li obbliga a vincere per stazionare ai vertici della classifica. Da seguire Torino–Genoa e Lecce–Salernitana. I granata alla ricerca del primo successo, contro un Genoa galvanizzato dall’impresa dell’Olimpico, mentre Lecce e Salernitana puntano a vincere per dare un nuovo forte segnale alle dirette concorrenti.

Nella quarta giornata di Premier League, grande attesa per il big match tra Arsenal e Manchester United. Una classica del calcio inglese, in grado di regalare sempre spettacolo e grandi emozioni. Gunners con un punto di vantaggio sui Red Devils, entrambe accomunate nel dare la caccia ai campioni in carica del Machester City di Guardiola. Impegnato anche il Liverpool di Klopp, chiamato a dare seguito alla vittoria di Newcastle, ospitando l’Aston Villa sorpresa di questo avvio di stagione. Crystal Palace-Wolwes, obiettivo comune è quello di vincere per provare lo slancio in classifica.

In Bundesliga, terza giornata, Francoforte e Union Berlino, impegnate rispettivamente tra le mura amiche contro Colonia e Lipsia. L’obiettivo delle due compagini padroni di casa, è quello di fare risultato pieno per agguantare la vetta.

Nella quarta giornata di Liga, attenzione tutta rivolta alla sfida tra Atletico Madrid e Siviglia. Colchoneros che puntano alla vetta, a differenza di un Siviglia ultimo in classifica a zero punti e vera delusione di questo avvio. Se il Siviglia è la vera delusione di questo inizio di campionato, discorso opposto va fatto per il Girona che ha sette punti come l’Atletico e non vuole precludersi nulla in questa stagione. La squadra del bravo tecnico Michel, vuole battere il Las Palmas, per continuare a vivere una favola straordinaria. Chi vuole ripetersi sono i campioni in carica del Barcellona, in trasferta sul campo dell’Osasuna. Sfida delicata tra Maiorca e Athletic Bilbao.

Programma ricco in Ligue 1, dove tiene banco il posticipo tra Lione e PSG. Due formazioni importanti del massimo campionato francese, partite con il freno tirato. Vincere darebbe uno slancio in classifica, ma soprattutto morale per il prosieguo del torneo. Le altre sfide, Tolosa-Clermont, Le Havre-Lorient, Lilla-Montpellier, Metz-Reims e Nizza-Strasburgo.

Classifica piuttosto corta in Ligue 1, segno di grande equilibrio in un torneo che si preannuncia avvincente. In Olanda, trasferte per Ajax e Feyenoord, rispettivamente sui campi di Sittard e Utrecht. Nel massimo campionato portoghese, la Liga Portugal, occhi puntati su Braga-Sporting Lisbona.

Tornando in Italia, spazio anche alla Serie B, con il big match tra Cremonese e Sampdoria. Esordio stagionale per Lecco e Brescia, riammesse entrambe dal Consiglio di Stato, ospiteranno rispettivamente Catanzaro e Cosenza. Bari che cerca il bis in trasferta sul campo di una Ternana in difficoltà. Interessante il derby veneto tra Cittadella e Venezia, entrambe in un ottimo momento. Curiosità anche in Spezia-Como, da cui c’è d’attendersi qualcosa in più.

SERIE A

18.30

20.45

PREMIER LEAGUE

17.30

SERIE B

16.15

18.30

20.45

Cittadella-Venezia

SERIE C

16.15

20.45

Olbia-Cesena

Monterosi Tuscia-Juve Stabia

Potenza-Brindisi

Taranto-Foggia

Turris-Benevento

Virtus Francavilla-Picerno

ALBANIA SUPER LEAGUE

Partizani – Laci 19:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Belgrano – Newells Old Boys 00:00

Huracan – Colon 00:00

Velez Sarsfield – River Plate 02:30

Defensa y Justicia – Sarmiento Junin 19:00

Instituto – Banfield 19:00

Argentinos Jrs – Atl. Tucuman 21:15

Rosario – Talleres Cordoba 21:15

Boca Juniors – Tigre 23:30

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – A. Klagenfurt 17:00

LASK – A. Lustenau 17:00

Salzburg – Rapid Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Gent – Club Brugge 13:30

Royale Union SG – Antwerp 16:00

Genk – Anderlecht 18:30

Charleroi – St. Truiden 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Soligorsk – Energetik-BGU 14:00

Slutsk – Smorgon 16:00

BATE – Dynamo Brest 18:00

BRASILE SERIE A

Botafogo RJ – Flamengo 02:00

Gremio – Cuiaba 16:00

Corinthians – Palmeiras 21:00

Fluminense – Fortaleza 21:00

America MG – Santos 23:30

Bahia – Vasco 23:30

Cruzeiro – Bragantino 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – Krumovgrad 18:00

CSKA 1948 Sofia – Ludogorets Posticipata

Levski – Hebar 20:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Cavalry 01:00

Vancouver FC – Forge 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Huachipato – Curico Unido 00:00

Magallanes – Palestino 17:30

O’Higgins – A. Italiano 22:30

CIPRO CYTA CHAMPIONSHIP

Apollon – Karmiotissa 19:00

Zakakiou – Aris 19:00

Omonia – APOEL 20:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Santa Fe – Junior 01:10

Petrolera – America De Cali 03:20

Atl. Nacional – Pereira 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Liberia – Cartagines 01:30

AD Santos – Guanacasteca 02:00

Herediano – Grecia 04:00

CROAZIA HNL

Osijek – Din. Zagabria 21:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Lyngby – Nordsjaelland 14:00

Silkeborg – Hvidovre IF 14:00

Brondby – Randers 16:00

FC Copenhagen – Viborg 18:00

Midtjylland – Aarhus 20:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Emelec – Aucas 01:00

Dep. Cuenca – Orense 20:00

Tecnico U. – Gualaceo 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Kalju 13:30

Flora – Levadia 16:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka – SJK 15:00

HJK – KuPS 15:00

Inter Turku – Oulu 15:00

KTP – Honka 15:00

Lahti – Ilves 15:00

Mariehamn – VPS 15:00

FRANCIA LIGUE 1

Tolosa – Clermont 13:00

Le Havre – Lorient 15:00

Lilla – Montpellier 15:00

Metz – Reims 15:00

Nizza – Strasburgo 17:05

Lione – Paris SG 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Rostock 13:30

Furth – Hannover 13:30

Osnabruck – Elversberg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Francoforte – Colonia 15:30

Union Berlino – RB Lipsia 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe – Kyoto 12:00

Tokyo – Avispa Fukuoka 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Aris – Asteras T. 19:00

OFI Crete – PAOK 19:00

Olympiakos – Lamia 19:00

Volos – AEK 20:30

Giannina – Panathinaikos 20:45

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

Victoria – UPNFM 02:00

Olimpia – Vida 04:00

Real Sociedad – Marathon 23:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Wolves 15:00

Liverpool – Aston Villa 15:00

Arsenal – Manchester Utd 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – M. Haifa 19:00

Hapoel Hadera – M. Tel Aviv 19:30

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

RES Roma D – Freedom D 15:30

Pavia D – Tavagnacco D 17:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U19 – Roma U19 11:00

Lecce U19 – Juventus U19 11:00

Torino U19 – Sassuolo U19 16:00

Fiorentina U19 – Genoa U19 16:30

ITALIA SERIE A

Inter – Fiorentina 18:30

Torino – Genoa 18:30

Empoli – Juventus 20:45

Lecce – Salernitana 20:45

ITALIA SERIE B

Brescia – Cosenza 16:15

Cremonese – Sampdoria 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Olbia – Cesena 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Taranto – Foggia 20:45

Turris – Benevento 20:45

Virtus Francavilla – Picerno 20:45

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Leon – Necaxa 01:00

Santos Laguna – U.N.A.M. 03:00

Tigres – Queretaro 03:05

Cruz Azul – Club America 05:10

Toluca – Pachuca 20:00

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A

Gavilanes de Matamoros – Colima FC 00:30

Aguacateros de Periban – Lobos ULMX 01:00

Cafetaleros – Escorpiones 01:00

Canamy – Pioneros 01:00

Irapuato – Halcones de Zapopan 01:00

Porto Palmeiras – Montaneses 03:00

Coras – Mineros de Fresnillo 04:00

Tampico Madero – Inter de Queretaro 04:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB – FEMMINILE

Wolfsburg D (Ger) – PSV D (Ned) 14:00

Chelsea D (Eng) – Roma D (Ita) 21:00

Club America D (Mex) – Real Madrid D (Esp) 22:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Masachapa – Ferretti 01:00

Esteli – Managua FC 03:00

UNAN-Managua – Diriangen 04:00

Sport Sebaco – Matagalpa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Lilleström 17:00

Brann – Sarpsborg 08 17:00

Haugesund – Molde 17:00

Odd – Sandefjord 17:00

Strömsgodset – Stabaek 17:00

Tromsø – Rosenborg 17:00

Ham-Kam – Bodo/Glimt 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Feyenoord 12:15

FC Volendam – Twente 14:30

Sittard – Ajax 14:30

Vitesse – Alkmaar 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Libertad – Sp. Luqueno 01:30

Guarani – Resistencia 22:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Huancayo – Binacional 20:00

Cajamarca – Deportivo Garcilaso 22:15

POLONIA EKSTRAKLASA

Slask – Jagiellonia 12:30

Zaglebie – Pogon Szczecin 15:00

Legia – Widzew Lodz 17:30

Rakow – Puszcza 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Moreirense 16:30

Estoril – Boavista 16:30

FC Porto – Arouca 19:00

Braga – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec – Sparta Praga 15:00

Plzen – Bohemians 15:00

Slavia Praga – Karvina 18:00

Hradec Kralove – Sigma Olomouc 20:00

ROMANIA LIGA 1

U. Cluj – Poli Iasi 12:30

U Craiova 1948 – Farul Constanta 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Sochi 12:00

Lok. Mosca – Baltika 14:15

CSKA Mosca – Zenit 16:30

FK Rostov – Din. Mosca 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Rangers – Celtic 13:00

Aberdeen – Hibernian 16:00

Hearts – Motherwell 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – Sp. Subotica 19:30

IMT Novi Beograd – Partizan 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Rogaska – Radomlje 15:00

Celje – Maribor 17:30

Mura – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Girona – Las Palmas 14:00

Maiorca – Ath. Bilbao 16:15

Atl. Madrid – Siviglia 18:30

Osasuna – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Andorra – Tenerife 14:00

Eibar – Leganes 16:15

Espanyol – Amorebieta 18:30

Saragozza – Eldense 18:30

Huesca – Mirandes 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan Hyundai – Gwangju 09:30

Jeju – Jeonbuk 12:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Degerfors – Hacken 15:00

Hammarby – AIK Stockholm 15:00

Kalmar – Mjallby 15:00

Malmo FF – Göteborg 17:30

Norrkoping – Djurgarden 17:30

Varberg – Brommapojkarna 17:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane – Stade Tunisien 17:00

Gafsa – Etoile Sahel 17:00

TURCHIA SUPER LIG

Samsunspor – Istanbulspor 18:15

Ankaragucu – Fenerbahce 20:45

Hatayspor – Adana Demirspor 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – LNZ Cherkasy 12:00

Rukh Lviv – Metalist 1925 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

La Luz – Defensor Sp. 01:00

Fenix – Liverpool M. 15:00

Nacional – Plaza Colonia 23:00

USA MLS

CF Montreal – Columbus Crew 01:30

Cincinnati – Orlando City 01:30

DC United – Chicago Fire 01:30

New England Revolution – Austin FC 01:30

FC Dallas – Atlanta Utd 02:30

Nashville SC – Charlotte 02:30

Sporting Kansas City – St. Louis City 02:30

Real Salt Lake – Colorado Rapids 03:30

Los Angeles Galaxy – Houston Dynamo 04:30

San Jose Earthquakes – Minnesota 04:30

Seattle Sounders – Portland Timbers 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven – Miami FC 01:00

Detroit – Memphis 01:30

Tampa Bay – Hartford Athletic 01:30

Colorado Springs – Louisville City 03:00

New Mexico – Charleston 03:00

El Paso – Monterey Bay 03:30

Oakland Roots – Sacramento Republic 04:00

Las Vegas Lights – Orange County SC 04:30

Phoenix Rising – Rio Grande 04:30

VENEZUELA LIGA FUTVE

Metropolitanos – Puerto Cabello 02:20

Rayo Zuliano – Dep. Tachira 21:30