Elenco delle partite previste per oggi lunedì 5 ottobre 2020: in primo piano il posticipo del Girone B di Serie C tra Arezzo e Perugia

AREZZO – Serie C in primo piano nella giornata odierna con il posticipo del Girone B tra Arezzo e Perugia: da una parte c’è la formazione toscana che viene dalla sconfitta esterna contro la Cremonese, in Coppa Italia, mentre la compagine umbra ha superato il turno grazie al successo esterno maturato sul campo dell’Ascoli. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

CALCIO IN TV



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 1



19:30



Standard Liège II - KAA Gent II

Waasland-Beveren II - RSC Anderlecht II

20:00 KV Mechelen II - AS Eupen II



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 2



19:30



SV Zulte Waregem II - KV Oostende II

Royal Antwerp FC II - Union St. Gilloise II



20:00



Cercle Brugge II - KV Kortrijk II

SK Deinze II - Royal Excel Mouscron II

RWDM Brussels FC II - Sint-Truidense VV II

Lierse Kempenzonen II - RFC Seraing II

Lommel SK II - Sporting Charleroi II

20:30 KVC Westerlo II - K Beerschot VA II



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021

18:00 Zrinjski Mostar - FK Sarajevo

20:00 Željezničar Sarajevo - FK Tuzla City



Brasile > Série A 2020

01:30 Atlético Mineiro - Vasco da Gama



Brasile > Série D 2020 > Gruppo A



00:00



Fast Clube - AM - Independente - PA

Galvez - AC - Rio Branco - AC



Brasile > Série D 2020 > Gruppo D

01:00 ABC - RN - Central - PE



Cile > Primera B 2020

00:00 Santa Cruz - Magallanes

16:00 Deportes Temuco - San Luis



17:00



Puerto Montt - Barnechea

Unión San Felipe - San Marcos

Melipilla - Santiago Morning

Ñublense - Cobreloa



Colombia > Primera A 2020

01:05 América de Cali - Rionegro Águilas Doradas

03:10 La Equidad - Independiente Medellín



Ecuador > Serie A 2020

01:00 Universidad Catolica - Emelec



Egitto > Premiership 2019/2020

17:30 El Gouna - Al-Masry Club



Finlandia > Veikkausliiga 2020

17:30 Kuopion PS - Ilves Tampere



Francia > National 2020/2021

20:45 US Orléans - FC Annecy



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021

20:30 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2020/2021

19:00 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern



Grecia > Super League 2020/2021

18:30 Lamia - Volos NFC



Hong Kong > Premier League 2019/2020

09:00 Lee Man FC - R&F (HK)



Inghilterra > EFL Trophy 2020/2021 > Gruppe G Nord

20:45 Barrow AFC - Leeds United U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021

14:00 Newcastle United U23 - Sunderland AFC U23

20:00 Stoke City U23 - Burnley FC U23



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021

14:00 Sheffield Wednesday U23 - Birmingham City U23



Italia > Serie C Girone B 2020/2021

20:45 Arezzo - Perugia



Kosovo > Superliga 2020/2021

15:00 KF Gjilani - KF Arbëria



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura

00:00 FC Juárez - CF Pachuca

02:00 Gallos Blancos - CF Monterrey

04:06 Club Tijuana - Deportivo Guadalajara



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura

16:45 Club León - Mazatlán FC



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura

16:00 Club León - Mazatlán FC



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

18:45 SBV Excelsior - De Graafschap

21:00 TOP Oss - FC Dordrecht



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

00:45 Guaraní - Libertad



Peru > Primera División 2020 Apertura

17:30 Cusco FC - Mannucci

20:00 FBC Melgar - Ayacucho FC



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

20:45 FC Vizela - GD Chaves



Romania > Liga 1 2020/2021

20:00 UTA Arad - Academica Clinceni



Svezia > Superettan 2020



19:00



Degerfors IF - Västerås SK

Trelleborgs FF - Norrby IF



Uruguay > Segunda División 2020







Rocha - Sud América

Juventud - Villa Teresa

Racing - Rampla Juniors

Cerrito - Central Español

Tacuarembó - Atenas

Albion - Villa Española



USA > Major League Soccer 2020

03:30 Real Salt Lake - Los Angeles FC



USA > USL Championship 2020

00:00 Austin Bold - San Antonio FC

01:00 New York RB II - Hartford Athletic

01:30 Miami FC - Atlanta United 2



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Fall Series > Partite

01:00 Houston Dash - NC Courage



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020

Chicago Red Stars - Houston Dash