Mercoledì 6 dicembre in primo piano la Coppa Italia con l’ottavo di finale quello che si giocherà alle ore 21 tra la Fiorentina e Parma. In Europa si giocano alcune gare dei principali campionati. In particolare da ricordare il turno infrasettimanale di Premier League dove spiccano due incontri alle ore 21:15 da una parte Aston Villa-Manchester City e dall’altra Manchester United-Chelsea. Andremo a vedere in particolare questi tre incontri quindi daremo uno sguardo al resto del programma.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si sono aperti ieri sera con il successo di misura della Lazio contro il Genoa grazie alla rete nei primi minuti di Guedounzi. Il secondo ottavo di finale è quello tra Fiorentina e Parma. I Viola arrivano da un momento positivo con il successo sia in Conference League contro il Genk che in campionato contro la Salernitana sempre in casa. In questa nuova edizione spera di poter ripetere quando visto nella sorprendere scorsa dove si è arresa solo in finale contro l’Inter. Il tabellone la vede incrociare nella partita d’esordio una delle squadre che stanno facendo meglio in Serie B nonché l’attuale capolista. La squadra allenata da Pecchia da non sottovalutare e che gode di ottima salute. Non a caso ha eliminato il Lecce per 4 a 2 nello scorso turno. Italiano dovrebbe inserire alcuni giocatori che solitamente hanno meno spazio. I ducali arrivano questa sfida dal successo in campionato contro lo Spezia in trasferta portando avanti una stagione dal protagonista.

Passiamo alla Premier League dove la quindicesima giornata (turno infrasettimanale) propone ben sei incontri quelli che appaiono più interessanti come accennato in avvio sono Aston Villa–Manchester City e Manchester United–Chelsea. Nel primo incontro le due squadre sono separate di appena un punto. Quella di Guardiola viene da tre pareggi consecutivi, risultati che l’hanno fatto scivolare dal primo al terzo posto. Dall’altra parte l’Aston Villa ha vinto due incontri importanti come con il Fulham e il Tottenham e nell’ultima giornata ha pareggiato in casa del Bounrnemouth mentre in Conference League ha vinto 2-1 con il Legia in casa. Si preannuncia dunque una sfida molto interessante con la squadra ospita non perde nello scontro diretto 2013. Negli ultimi 13 incontri infatti sono 11 le vittorie del City e due pareggi.

Il secondo incontro vede le due squadre separate di cinque lunghezze con i Red Devils che avevano affilato tre successi consecutivi ma nell’ultimo turno si sono fermati perdendo in casa del Newcastle. I Blues dell’altra parte stanno altalenando risultati positivi a meno positivi, nell’ultimo turno hanno battuto il Brighton 3-2 in casa e viaggiano in una posizione di metà classifica.

Torniamo in Italia per ricordare che si disputano due recuperi di Serie C per il girone B ovvero da una parte Lucchese-Juventus Next Gen alle 16.15 e dall’altra alle ore 18 c’è Olbia-Rimini. Si gioca anche una partita di recupero di Serie D ovvero Vastogirardi-Atletico Ascoli e per la Coppa Italia di Serie D cioè Imolese-Campobasso. Entrambe queste partite sono in programma alle 14:30.

Tornando invece in Europa si giocano alcuni incontri serali per la Coppa delle Belgio con impegno anche del Gent, Genk e del Club Brugge. Recupero della decima giornata i Ligue 1 francese con Marsiglia – Lione mentre in Germania si gioca la coppa dove spicca la sfida tra Stoccarda e Borussia Dortmund. Giornata di Coppa anche Portogallo dove alle ore 19 giocano Estoril-Porto così come in coppa di Serbia con ben 6 incontri in programma a partire dalle ore 13:00. Si gioca la Coppa del Re in Spagna con un programma molto ricco dove saranno impegnati anche Real Sociedad e Siviglia. In Olanda per l’Eredivisie si completano due incontri ovvero da una parte Alkmaar-Nijmegen alle ore 19 e dall’altra Waalwiijk-Ajax con fischio d’inizio alle ore 20.

COPPA ITALIA

21.00

PREMIER LEAGUE

21.15

Aston Villa-Manchester City

Manchester United-Chelsea

LIGUE 1

21.00

SERIE C

16.15

SERIE D

14.30

COPPA ITALIA SERIE D

14.30

Imolese-Campobasso

Programma delle partite del 6 dicembre 2023

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Pyunik 11:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Hanoi FC (Vie) – Urawa (Jpn) 13:00

Wuhan Three Towns (Chn) – Pohang (Kor) 13:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Knokke – Leuven 20:00

Oostende – Genk 20:00

Anversa – Charleroi 20:30

St. Truiden – Gent 20:30

Club Brugge – Waregem 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA – SPAREGGIO

Energetik-BGU – Vitebsk 12:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Aurora – Vaca Diez 01:00

Guabira – Independiente Petrolero 01:00

Oriente Petrolero – Wilstermann 01:00

Royal Pari – Universitario de Vinto 20:00

BRASILE SERIE A

Goias – America MG 23:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Nordsjaelland – AB Copenhagen 18:00

FC Copenhagen – Silkeborg 20:15

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah – Pyramids Posticipata

ZED – Al Ahly Posticipata

Arab Contractors – El Daklyeh 18:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – FASE A GIRONI

Villarreal – M. Haifa 21:00

FRANCIA LIGUE 1

Marsiglia – Lione 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Annecy – Caen 19:00

GERMANIA DFB POKAL

Leverkusen – Paderborn 18:00

Saarbrucken – Francoforte 18:00

Hertha – Amburgo 20:45

Stoccarda – Dortmund 20:45

GRECIA COPPA DI GRECIA

AEL Larissa – Atromitos 14:30

OFI Crete – Kifisias 16:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Brentford 20:30

Crystal Palace – Bournemouth 20:30

Fulham – Nottingham 20:30

Sheffield Utd – Liverpool 20:30

Aston Villa – Manchester City 21:15

Manchester Utd – Chelsea 21:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Beer Sheva – Sakhnin 18:45

B. Jerusalem – Hapoel Jerusalem 19:00

ITALIA COPPA ITALIA

Fiorentina – Parma 21:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Juventus U19 – Lazio U19 12:00

Lecce U19 – Napoli U19 12:00

Torino U19 – Udinese U19 12:00

Empoli U19 – Milan U19 13:00

Inter U19 – Atalanta U19 13:00

Fiorentina U19 – Genoa U19 14:00

Sassuolo U19 – Cremonese U19 14:00

Roma U19 – Cesena U19 14:30

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Imolese – Campobasso 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Juventus U23 16:15

Olbia – Rimini 18:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Vastogirardi – Atletico Ascoli 14:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad – Mouloudia Oujda 18:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Alajuelense – Esteli 04:00

NORVEGIA ELITESERIEN – SPAREGGIO

Kristiansund – Vålerenga 19:00

OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar – Nijmegen 1-2 (Da finire)

Waalwijk – Ajax 2-3 (Da finire)

POLONIA COPPA DI POLONIA

Stal Mielec – Widzew Lodz 15:00

Rakow – Cracovia 18:00

Korona – Legia 21:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Estoril – FC Porto 19:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec – Teplice 17:00

Mlada Boleslav – Plzen 17:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Kilmarnock 20:45

Celtic – Hibernian 20:45

St. Johnstone – St. Mirren 20:45

Hearts – Rangers 21:00

SERBIA COPPA DI SERBIA

Radnicki 1923 – Smederevo 13:00

Vrsac – Napredak 13:00

Cukaricki – Javor 15:30

Vozdovac – Radnicki S. Mitrovica 15:30

Mladost GAT – Vojvodina 18:00

Stella Rossa – Radnicki Nis 18:00

SPAGNA COPA DEL REY

Alcorcon – Cartagena 12:00

Antequera – Huesca 12:00

Barbastro – Almeria 12:00

La Coruna – Tenerife 12:00

Yeclano – Vallecano 12:00

Andratx – Real Sociedad 16:00

Arenteiro – Burgos CF 16:00

Terrassa – Alaves 16:00

Unionistas – Gijon 16:00

Malaga – Eldense 17:00

Levante – Amorebieta 19:00

Lugo – Mirandes 19:00

Valle Egues – Maiorca 19:00

Villanovense – Betis 19:00

Atl. Astorga – Siviglia 21:00

Tudelano – Las Palmas 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Busan – Suwon FC 11:00

Gimpo FC – Gangwon 11:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Mamelodi 18:30

Sekhukhune – Chippa United 18:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen – Yverdon 18:30

Lugano – Basilea 20:30

Young Boys – Lausanne Ouchy 20:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Bandirmaspor – Soma Spor 11:00

Bodrumspor – Menemenspor 11:00

Erzurumspor – 24 Erzincanspor 11:00

Kasimpasa – Kirsehir SK 11:00

Adanaspor – Erokspor 12:00

Altay – Kirklarelispor 12:00

Boluspor – Amedspor 12:00

Eyupspor – Ankara Demirspor 12:00

Genclerbirligi – Bornova 12:00

Goztepe – Trabzon FK 12:00

Sakaryaspor – Ankaraspor 12:00

Umraniyespor – Cankaya FK 12:00

Konyaspor – Beyoglu Yeni Carsi 13:00

Hatayspor – Duzcespor 15:00

Kayserispor – Vanspor FK 17:00

Trabzonspor – Corum 19:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Mezokovesd – Ferencvaros 19:30