Pescara-Ternana 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Ternana di Sabato 7 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PESCARA – Sabato 7 giugno 2025, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, andrà in scena Pescara-Ternana, finale di ritorno dei playoff di Serie C 2024-2025. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21.15.

Dopo la vittoria per 1-0 all’andata, i biancazzurri hanno due risultati su tre a disposizione per la promozione in Serie B. In caso di parità nel punteggio complessivo dopo i 180′, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la parità dovesse persistere, la promozione in Serie B sarà decisa tramite calci di rigore. Non è previsto alcun vantaggio legato alla miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare: entrambe le squadre partono alla pari.

Lo Stadio Adriatico sarà sold out, con oltre 20.000 tifosi pronti a sostenere la squadra. La vendita dei biglietti è stata rapidissima e molte richieste non hanno potuto essere soddisfatte

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-TERNANA 0-0 (INTERVALLO) [AGG. 1-0] PRIMO TEMPO 47' si chiude un primo tempo giocato a ritmi sostenuti, Plizzari decisivo in tre occasioni blinda al momento la sua porta. Gara apertissima con i biancazzurri che potranno cercare di sfruttare meglio le ripartenze nella ripresa. Piccola pausa e torniamo per gustarci il secondo tempo 46' cross di Moruzzi per Ferraris bravo a girarsi ma conclusione con il mancino larga 45' assegnati 2 minuti di recupero 45' cross di Casasola su Curcio in area anticipato da Plizzari uscito con i pugni 43' sponda di Curcio per Cicerelli che scatta in velocità ma con il destro strozza la conclusione a lato 42' ci prova da fuori questa volta Meazzi ma anche lui è impreciso 41' palla recuperata alta da Letizia che ci prova dai 30 metri ma non inquadra lo specchio della porta 40' richiamato Maestrelli, con il ginocchio sulla schiena di Cangiano 40' fermato in fuorigioco Cianci, Plizzari ai 25 metri lo aveva anticipato di piedi 39' conclusione strozzata sul primo palo di Bentivegna e palla sul fondo 37' angolo per il Delfino su ultimo tocco di Tito. Palla sul secondo palo ma la difesa ha ancora la meglio 35' cross dal fondo di Ferraris, in uscita Vannucchi fa sua la sfera 34' punizione sul vertice sinistro dell'area per il Pescara, respinta il tentativo di Dagasso dalla barriera 30' pericolo in area del Pescara con Cianci partito in posizione regolare e conclusione murata da Pellacani dopo averlo portato sull'esterno. C'è l'angolo. Incredibile sul corner due miracoli di Plizzari! Prima Curcio quindi Tito esaltano i riflessi del portiere! Sul corner colpo di testa di Capuano e altro intervento strepitoso con un guanto di Plizzari! Altro corner questa volta conclusione di Aloi murata dalla difesa ma umbri ancora in forte pressione 29' c'è il cambio con Pellacani per Lancini 27' gioco fermo, problemi per Lancini colpo al ginocchio destro per lui. Attenzione lo staff medico verifica le condizioni del giocatore, forse c'è il cambio. Il giocatore viene sorretto a bordo campo. In lacrime il giocatore, pronto Pellacani 26' altro rilancio per Cianci, di mestiere Letizia lo sposta e punizione per gli umbri a centrocampo 24' segnalata posizione di fuorigioco per la Ternana che attacca con quattro uomini in questa fase 22' lancio in profondità e intervento falloso di Lancini su Cianci, il giocatore se la cava con il giallo. Azione in profondità e VAR in corso. Resta la decisione iniziale, punizione dai 25 metri ma che rischio! Batte Cicerelli e palla sulla barriera, grande muro di Letizia 21' cross dal fondo, colpo di testa ravvicinato di Donati, blocca senza problemi Plizzari 19' intevento in area di Maestrelli, finisce a terra Meazzi dopo una bella percussione. Nessun intervento di arbitro e VAR 17' altra ottima chiusura in area di Capuano su Bentivegna bravo a farsi luce 15' ci prova Moruzzi dai 25 metri, rasoterra ben controllato dal portiere 14' conclusione debole e centrale di Cangiano, blocca Vannucchi 13' bolide centrale da fuoriarea di Aloi con il destro, ci mette i pugni Plizzari. Nell'azione apprezzabile lo spunto di Cicerelli con cross intercettato da Lancini 11' primo giallo del match a Cianci, entrato in ritardo a centrocampo 10' tiro cross troppo lungo di Meazzi, palla che sfila sul fondo 7' primo angolo conquistato con Pierozzi, batte Meazzi, gioca bene in anticipo di testa la difesa 6' lancio per Moruzzi, fa buona guardia Capuano che fa scorrere la palla sul fondo 5' fallo in attacco di Dagasso andato in pressione alta 4' lancio di Tito per Cianci leggermente lungo, ci arriva prima Plizzari ma c'era posizione di offside 2' punizione conquistata dal Delfino, fallo su Meazzi. Tentato lo schema con Letizia che prova dalla distanza ma sfera smorzata da un compagno e pallone innocuo per Vannucchi 1' ci prova quasi dal limite dell'area Cicerelli che dopo un bello scatto calcia con il destro di alcuni metri a lato ma c'è stata una deviazione. Sul corner palla per il colpo di testa di Curcio alto 1' intervento irregolare su Curcio, pressing alto per i biancazzurri con Kraja Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara I giocatori delle due squadre si salutano, Calzavara l'arbitro del match Prima di partire viene eseguito l'inno nazionale con la voce di Piero Mazzocchetti Si riparte dal successo dei biancazzuri per 1-0 nel match d'andata grazie a una rete di Letizia Ci siamo! Pescara e Ternana finalmente in campo Squadre pronte all'ingresso in campo, ancora pochi minuti ci separano Pubblico da record all'Adriatico quasi esclusivamente di biancazzurro con circa 22mila spettatori presenti Squalificato Vallocchia in casa umbra con Donati a centrocampo Maestrelli nel trio difensivo; in avanti preferito Cianci a Ferrante dopo quando visto nel match d'andata. Due assenze in casa biancazzurra con gli squalificati Squizzato e Merola. Al loro posto Kraja così come a Terni con il suo ingresso anticipato nel primo tempo e Cangiano. Dunque Baldini non vuole snaturare il suo 4-3-3. Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Pescara-Ternana. Dalle ore 21:15 seguiremo il match di ritorno della finale playoff di Serie C. TABELLINO PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini (dal 29' pt Pellacani), Letizia, Moruzzi; Kraja, Meazzi, Dagasso; Bentivegna, Ferraris, Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Brosco, Pellacani, Staver, Crialese, De Marco, Lonardi, Valzania, Saccomanni, Tonin, Alberti, Arena. Allenatore: Silvio Baldini TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Donati, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. A disposizione: Vitali, Passador, Bellavigna, Loiacono, Fazzi, Valenti, Ciammaglichella, Corradini, Damiani, De Boer, Montenegro, Romeo, Vallocchia, Brignola, Donnarumma, Ferrante, Mattheus, Millico. Allenatore: Fabio Liverani Reti: Ammonizioni: Cianci, Lancini Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Pescara-Ternana

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Letizia, Moruzzi; Kraja, Meazzi, Dagasso; Bentivegna, Ferraris, Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Brosco, Pellacani, Staver, Crialese, De Marco, Lonardi, Valzania, Saccomanni, Tonin, Alberti, Arena. Allenatore: Silvio Baldini

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Donati, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. A disposizione: Vitali, Passador, Bellavigna, Loiacono, Fazzi, Valenti, Ciammaglichella, Corradini, Damiani, De Boer, Montenegro, Romeo, Vallocchia, Brignola, Donnarumma, Ferrante, Mattheus, Millico. Allenatore: Fabio Liverani

Convocati

Pescara

Portieri: Plizzari, Saio, Profeta

Difensori: Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi, Brosco, Pellacani, Staver, Crialese

Centrocampisti: Meazzi, Kraja, Dagasso, De Marco, Lonardi, Valzania, Saccomanni

Attaccanti: Bentivegna, Ferraris, Cangiano, Tonin, Alberti, Arena

Ternana

Portieri: Vannucchi, Vitali, Passador

Difensori: Bellavigna, Capuano, Casasola, Donati, Loiacono, Fazzi, Maestrelli, Martella, Tito, Valenti

Centrocampisti: Aloi, Ciammaglichella, Corradini, Damiani, De Boer, Montenegro, Romeo, Vallocchia

Attaccanti: Brignola, Cicerelli, Curcio, Donnarumma, Cianci, Ferrante, Mattheus, Millico

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Calzavara, con Andrea Zezza di Ostia Lido, in qualità di primo assistente, e Ayoub El Filali di Alessandria, nel ruolo di secondo assistente. Quarto uoomo sarà. Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 mentre Maria Marotta di Sapri svolgerà il compito di AVAR.

Presentazione del match

Il Pescara, allenato da Silvio Baldini, si è classificato quarto nel Girone B con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. La difesa biancazzurra ha mostrato qualche vulnerabilità, incassando 35 reti, ma il reparto offensivo ha dimostrato di poter essere incisivo con 55 gol segnati. La Ternana, guidata da Fabio Liverani, ha chiuso il campionato al secondo posto, sempre nel Girone B, accumulando un totale di 74 punti grazie a 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Un aspetto da sottolineare è la solidità difensiva del team rossoverde, che ha subito soltanto 23 gol, a fronte di un attacco prolifico che ha realizzato 64 reti.

Nelle due sfide disputate nel corso della regular season, il Pescara ha avuto la meglio nei precedenti, vincendo 2-1 a Terni nella prima giornata (reti di Bentivegna e Dagasso, inutile il pareggio momentaneo di Carboni) e pareggiando 0-0 al ritorno all’Adriatico.

Il cammino playoff delle due squadre ha avuto caratteristiche diverse. ll Pescara é arrivato in semifinale dopo aver superato la Vis Pesaro con un risultato complessivo di 6-2. Gli abruzzesi avevano già superato la Pianese ed eliminato il Catania (0-1 al “Massimino” e 2-2 all'”Adriatico”). In semifinale hanno avuto la meglio sull’Audace Cerignola, che era arrivata seconda del Girone A, collezionando un sorprendente 4-1 in trasferta e un 1-1 al ritorno.

La Ternana ha beneficiato della sua posizione di secondo classificato, accedendo direttamente ai quarti di finale. Dopo aver subito una sconfitta per 1-0 contro la Giana Erminio, ha ribaltato la situazione al Liberati con una netta vittoria per 2-0. In semifinale, la Ternana ha dimostrato grande solidità contro il Vicenza, chiudendo la gara di andata sullo 0-0 e vincendo 3-1 al ritorno.

COME ARRIVA IL PESCARA – Buone notizie per il tecnico Silvio Baldini: il capitano Riccardo Brosco ha recuperato dall’infortunio e sarà disponibile per la finale. Filippo Pellacani è ancora in dubbio, ma oggi sosterrà un provino decisivo. Merola e Squizzato, fermati dal giudice sportivo Baldini dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3, con Plizzari tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Lancini e Pellacani e sulle fasce da Pierozzi e Moruzzi. A centrocampo Kraja, Squizzato e Dagasso. Tridente offensivo composto da Meazzi, Ferraris e Cangiano.

COME ARRIVA LA TERNANA – La Ternana sarà priva di Vallocchia, mentre cerca di recuperare Corradini e de Boer. Liverani dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Vannucchi in porta e con una difesa a tre formata da Donati, Capuano e Martella. In mezzo Aloi e Damiani mentre Casasola e Tito dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Cianci, supportata da Curcio e Cicerelli.

Probabili formazioni di Pescara-Ternana

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Moruzzi; Kraja, Squizzato, Dagasso; Meazzi, Ferraris, Bentivegna Allenatore: Silvio Baldini

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Damiani, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. Allenatore: Fabio Liverani

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: