Portogallo – Ghana 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Portogallo – Ghana del 24 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale con tabellino. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la 1° giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar

AL RAYYAN- Giovedì 24 novembre 2022, all’Education City Stadium di Al Rayyan, in Qatar, andrà in scena Portogallo – Ghana, gara valida per la prima giornata del Girone H dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 17.

Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Uruguay – Corea del Sud. Nettamente favorito per il primo posto nel raggruppamento é il Portogallo. La Nazionale lusitana, dopo aver vinto gli Europei nel 2016 e la prima edizione di Nations League, é approdata alla competizione iridata grazie alla finale dei playoff vinta contro la Macedonia. Per Cristiano Ronaldo, fresco di risoluzione del contratto con il Manchester United, l’ultima chance per alzare la Coppa del Mondo al cielo. Il Portogallo attualmente occupa il nono posto nella classifica mondiale FIFA. Il Ghana torna a partecipare al Mondiale dopo otto anni di assenza. Occupa soltanto il sessantunesimo posto nella graduatoria mondiale FIFA. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 26 giugno 2014 quando, ai Mondiale di Brasile, il Portogallo si impose di misura.

Cronaca con commento e tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: PORTOGALLO - GHANA 2-1 SECONDO TEMPO 31' Doppio cambio Ghana: entrano Jordan Ayew e Bukari al posto di Kudus e André Ayew. 28' Pareggia il Ghana con Kudus. Cross basso di Kudus che passa in mezzo alle gambe di Danilo Pereira e poi arriva al tapin vincente di Andrè Ayew. 27' Collo esterno potentissimo di Kudus ma centrale e Diogo Costa interviene. 24' Ci prova dalla lunga distanza Partey e pallone alto. 22' Cambio nel Ghana: entra Lamptey ed esce Seidu. 20' La sblocca il Portogallo con Ronaldo che grazie ad un destro piuttosto potente batte Ati-Zigi. 17' Calcio di rigore per il Portogallo, steso Ronaldo in area da Salisu. 14' Ammonito Seidu dopo un battibecco con Joao Felix. 12' Cambio Portogallo: entra William Carvalho ed esce Otavio. 11' Problemi fisici per Otavio e sanitari in campo. 10' Occasione Ghana. Sinistro a incrociare di Kudus e pallone a lato di poco. 7' Attacca sulla fascia sinistra Kudus che conquista un corner. 4' Ammonito Andrè Ayew per un fallo su Otavio 2' Sempre Portogallo a fare la partita con il Ghana che continua a fare la sua gara prettamente difensiva. 1' Inizia la ripresa. Squadre nuovamente in campo. PRIMO TEMPO Duplice fischio dell'arbitro. All'intervallo Portogallo e Ghana ferme sullo 0-0. 46' Ammonito Kudus. 45' Due minuti di recupero. 44' Cross che diventa un tiro per Otavio e pallone che si perde sul fondo. 41' Uno-due tra Bernardo Silva e Ronaldo che poi viene murato da Amartey. 38' Ghana che qualche volta prova a farsi vedere in avanti e conquista il suo primo corner. 35' Ci prova da fuori Otavio ma la sua conclusione è debole. 32' Ghana che prova a ripartire e rendersi pericolosi con la velocità di Kudus. 30' Fatica a trovare spazi il Portogallo nella retroguardia ghanese. 27' Joao Felix riceve a centro area e cerca la porta ma calcia alto. 25' Altro lancio lungo per Bruno Fernandes che non riesce a controllare la sfera. 22' Si gioca costantemente nella metà campo ghanese. 19' Giro palla del Portogallo a farsi spazio nella retroguardia avversaria. 16' Lancio lungo a cercare Inaki Williams ma l'attaccante non riesce ad agganciare la sfera. 13' Cross dal fondo di Guerreiro per Ronaldo che di testa manca l'appuntamento con il pallone. 11' Qualche errore di troppo del Ghana in fase di impostazione del gioco. 9' Occasione Portogallo. Errore in uscita del Ghana, recupera Bruno Fernandes che libera davanti alla porta a Ronaldo ma viene poi chiuso quest'ultimo da Ati-Zigi. 7' Prova a sfondare Joao Felix che viene poi chiuso in area da Parey. 5' Tiro al volo verso la porta tentato dalla distanza da Otavio e pallone che finisce a lato. 3' Portogallo subito a fare la partita. 1' Inizia la partita. ​​​​ Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Prima gli inni delle due Nazionali e poi ci sarà il fischio d'inizio della partita. Benvenuti alla diretta testuale di Portogallo - Ghana, dalle ore 17 seguiremo il terzo match di giornata dei Mondiali 2022. Entrambe le due squadre sono nel gruppo H assieme a Corea del Sud e Uruguay che hanno pareggio 0-0 un'ora fa. TABELLINO PORTOGALLO: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Danilo Pereira, Guerreiro; Otavio (12' st William Carvalho), Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Joao Felix. A disposizione. Rui Patricio, Sa, Diogo Dalot, Pepe, Joao Palhinha, Andrè Silva, Leao, Vitinha, Joao Mario, Ricardo Horta, Matheus Nunes, Antonio Silva, Goncalo Ramos. CT: Fernando Santos GHANA: Ati-Zigi; Djiku, Amartey, Salisu; Seidu (22' st Lamptey), Partey, Abdul Samed, Baba; Andrè Ayew, Kudus; Inaki Williams. A disposizione. Ibrahim, Nurudeen, Odoi, Owusu, Issahaku, Kyereh, Jordan Ayew, Bukari, Afriyie, Mensah, Aidoo, Sulemana, Sowah, Semenyo. CT: Otto Addo Reti: 20' st rig. Ronaldo, 28' st Andrè Ajew, 32' st Joao Felix Ammonizioni: 46' pt Kudus, 4' st Andrè Ayew, 14' st Seidu Recupero: due minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali di Portogallo – Ghana

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Raphael Guerreiro, Ruben Dias; Ruben Neves, Otavio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. A disposizione: Rui Patricio, Jose Sa, Dalot, Pepe, Palhinha, André Silva, William, Rafael Leao, Vitinha, Joao Mario, Horta, Nunes, Antonio Silva, Goncalo Ramos. Ct. Santos

GHANA (5-4-1): Ati Zigi; Seidu, Djiku, Amartey, Salisu, Baba; Kudus, Partey, Samed, A. Ayew; Williams. A disposizione: Ibrahim, Nurudeen, Lamtey, Odoi, Owusu, Isssahaku, Kyereh, Ayew, Bukari, Mensah, Aidoo, Sulemana, Sowah, Semenyo. Ct. Addo

La presentazione del match

QUI PORTOGALLO – Santos dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Diogo Costa in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Ruben Dias-Pepe e sulle fasce da Cancelo e Nuno Mendes. A centrocampo Ruben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes. Tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Leao

QUI GHANA – Addo dovrebbe rispondere con un modulo 4-2-3-1 con Ati Zigi tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Salisu e Amartey e sulle fasce da Odoi e Baba. In mediana Partey e Samed. Unica punta Williams supportata dai trequartisti Hudus e i due Ayew.

Le probabili formazioni di Portogallo – Ghana

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Due tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.