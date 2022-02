I suggerimenti del giorno 10 febbraio 2022 sono dedicati ai quarti di finale della Coppa Italia, alle Coppe di Francia e di Spagna e alla Premier League

Il 10 febbraio si disputano Atalanta – Fiorentina e Juventus – Sassuolo per i quarti della Coppa Italia ma si gioca anche per la Coppa di Francia, per la Coppa di Spagna e per la ventiquattresima giornata di Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Atalanta – Fiorentina 1 (ore 18)

Match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. In campionato gli orobici vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cagliari e sono scesi al quinto posto in classifica, sorpassati dalla Juventus, con 45 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte; quarantacinque gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando nove reti e subendone quattro. I biancocelesti sono, invece, reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro la Lazio e sono ottavi a quota 36 punti, con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quarantanove reti segnate e trentanove subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con dodici gol fatti e dieci subiti. In Coppa Italia l’Atalanta ha eliminato il Venezia col risultato di 2-0 mentre la Fiorentina, dopo aver eliminato Cosenza e Beneventi, ha avuto la meglio sul Napoli vincendo 2-5 ai supplementari.

Juventus – Sassuolo 1 (ore 21)

Match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. In campionato i bianconeri vengono dal successo per 2-0 contro l’Hellas Verona e sono saliti al quarto posto in classifica, in zona Champions, che occupano con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte; trentasei gol fatti e ventuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone tre. I neroverdi sono, invece, reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro la Sampdoria e sono dodicesimi a quota 29 punti, con un cammino di sette partite vinte, otto pareggiate e nove perse; trentaquattro reti segnate e quarantadue subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con nove gol fatti e dieci subiti. In Coppa Italia la Juventus ha eliminato la Sampdoria col risultato di 4-1 mentre il Sassuolo ha avuto la meglio sul Napoli vincendo di misura.

Liverpool – Leicester 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Crystal Palace e in classifica sono secondi con 48 punti, ampiamente distaccati dalla capolista Liverpool. A quota 26 gli ospiti, decimi e reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Brighton.

Wolverhampton – Arsenal 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Brentford e in classifica sono ottavi con 34 punti. A quota 36 gli ospiti, sesti e reduci dal pareggio casalingo contro il Burnley.

Nantes – Bastia 1 (ore 21)

Gara valida per i quarti di finale della Coppa di Francia. Il Nantes é decimo con 32 punti mentre il Bastia é diciassettesimo a quota 25 nel torneo cadetto francese.

Athletic Bilbao – Valencia 1 (ore 21.30)

Semifinale della Coppa di Spagna 2021/2022 o Copa del Ray. In campionato i padroni di casa vengono dal successo casalingo per 2-1 contro l’Espanyol e sono ottavi in classifica, con 34 punti e con un cammino di otto partite vinte, dieci pareggiate e cinque perse; ventitré reti segnate e diciotto incassate. Il bilancio dell’Athletic Bilbao nelle ultime cinque partite giocate é di quattro vittorie e una sconfitte con sette gol fatti e cinque subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Real Sociedad e sono decimi, a pari merito con il Celta Vigo, con 30 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e sette sconfitte, con ventisette gol fatti e trentadue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta siglando sei reti e subendone cinque.

