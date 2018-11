Pronostici del 16 novembre sulla Uefa Nations League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata integralmente alla quinta giornata della Nations League

Venerdì 16 novembre si giocano altre partite valide per la quinta giornata della Uefa Nations League, la competizione cui partecipano cinquantacinque squadre, divise in quattro leghe in base al coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali e successivamente in quattro gironi per ogni lega. I vincitori dei gruppi delle leghe B, C e D verranno promossi a quella superiore, mentre le squadre che termineranno all’ultimo posto nei gironi delle leghe A, B e C retrocederanno in quella inferiore. I pronostici riguardano sei gare di questo torneo, che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Olanda-Francia under 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la quinta giornata del Girone 1 della Lega A. L’Olanda ha 3 punti mentre la Francia è in testa al gruppo a quota 7.

Galles-Danimarca over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 4 di Lega B. Il Galles è in testa al girone con 6 punti. I danesi sono secondi a quota 4.

Slovacchia-Ucraina under 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la quinta giornata del Girone 1 della Lega B. La Slovacchia è ancora ferma a quota zero mentre l’Ucraina ha 9 punti.

Cipro-Bulgaria under 2,5 (ore 20.45)



Gara valida per la quinta giornata del Girone 3 della Lega C della Nations League. Il Cipro ha 4 punti, la Bulgaria è seconda a quota 9.

Slovenia-Norvegia 2 (ore 20.45)

Match valido per la quinta giornata del Girone 3 della Lega C della Nations League. La Slovenia è all’ultimo posto con un punto, la Norvegia è in testa al gruppo a quota 9

Liechenstein-Norvegia 2 (ore 20.45)

Match valido per la quinta giornata del Girone 4 della Lega D della Nations League. Il Liechestein è ultimo con 3 punti, la Macedonia è in testa al gruppo a quota 9.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 novembre 2018

Olanda-Francia under 2,5 (1,75)

Galles-Danimarca over 2,5 (2,40)

Slovacchia-Ucraina under 2,5 (1,50)

Cipro-Bulgaria under 2,5 (1,55)

Slovenia-Norvegia 2 (2,30)

Liechenstein-Norvegia 2 (1,20)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 270 euro