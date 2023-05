I consigli del giorno 21 maggio 2023 sono dedicati alla trentaseiesima giornata del campionato di Serie A e alla trentasettesima giornata di Premier League

Domenica 21 maggio si giocano la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A e la trentasettesima giornata di Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Lecce – Spezia 1 (ore 12.30)

Lunch match della trentaseiesima giornata di Serie A. I salentini, dopo il 2-2 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, sono sedicesimi con 32 punti, con un percorso di sette partite vinte, undici pareggiate e diciassette perse, trenta reti realizzate e quarantatré incassate. Due le lunghezze che li separano dallo Spezia e dal Verona, terzultime: ciò significa che gli uomini di Baroni hanno in tasca la chiave per incrementare il distacco dalle sue dirette concorrenti. Gli Aquilotti, dopo tre k.o. di fila, 0-contro Monza (0-2), Atalanta (3-2) e Cremonese (2-0), hanno battuto il Milan grazie alle reti di Wisnieski ed Esposito. I loro 30 punti sono frutto di sei vittorie, dodici pareggi e diciassette sconfitte, trenta reti realizzate e cinquantasette incassate.

Torino – Fiorentina 1 (ore 15)

Gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. I granata, dopo il successo esterno di misura contro il Verona, sono noni a quota 49, frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, trentasette gol fatti e trentanove subiti. I viola, finalisti sia di Coppa Italia sia di Conference League, dopo il successo casalingo per 2-1 contro l’Udinese, sono decimi a quota 46, con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantasette reti realizzate e quaranta subite.

Napoli – Inter 1 (ore 18)

Gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. I partenopei, già laureati Campioni d’Italia, vogliono farsi “perdonare” il 2-0 rimediato a Monza nell’ultimo turno. Il loro percorso, fatto di 86 punti, racconta di ventisei partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, settanta reti realizzate e venticinque incassate. Se la squadra di Spalletti parteciperà di diritto alla prossima edizione di Champions League, quella di Inzaghi un posto nella massima competizione europea deve ancora ottenerlo, anche se ha a disposizione il bonus della finale della corrente edizione il prossimo giugno a Istanbul contro il Manchester City. L’Inter, contro il Sassuolo, ha ottenuto il suo quinto successo di fila: 4-2 il risultato finale, deciso da una doppietta di Lukaku, un gol di Lautaro e un’autorete di Tressoldi. Gli uomini di Simone Inzaghi sono terzi, a -3 dalla Juventus e a +1 dalla Lazio, a quota 66 punti, con un percorso di ventuno partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantasei reti realizzate e trentanove incassate.

Udinese – Lazio 2 (2.00)

Posticipo serale della trentasettesima giornata di Serie A. La squadra di Sottil riceve alla Dacia Arena la Lazio di Maurizio Sarri dopo aver perso, la scorsa settimana, per due a zero in casa della Fiorentina subendo le reti di Castrovilli e Bonaventura. I bianconeri stazionano nel gruppone di metà classifica in dodicesima posizione e nelle ultime cinque gare hanno trovato due vittorie, un pareggio e due sconfitta. Per la Lazio, invece, è un momento molto difficile, infatti nelle ultime cinque gare sono arrivate tre sconfitte, una vittoria e il pareggio, della scorsa settimana, agguantato in extremis contro il Lecce. Per la squadra di Sarri in caso di vittoria sul campo dell’Udinese e non vittoria del Milan contro la Sampdoria sarebbe certa la partecipazione alla prossima Champions League.

Brighton – Southampton 1 (ore 15)

Match valido per la trentasettesima giornata di Premier League. Il Brighton viene dalla sconfitta esterna per 4-1 contro il Newcastle ed é settimo con 58 punti. A quota 24 il Southampton, ultimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Fulham.

Manchester City – Chelsea 1 (ore 17)

Match valido per la trentasettesima giornata di Premier League. Il Manchester City, fresco finalista di Champions League, viene dalla vittoria esterna per 0-3 contro l’Everton ed é primo, a +4 dall’Arsenal, con 85 punti. A quota 43 il Chelsea, dodicesimo e reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Nottingham.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 maggio 2023