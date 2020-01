I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì 22 gennaio sono dedicati ai quarti di finale di Coppa Italia, alla 24° giornata di Premier League e alla 20° giornata di Serie C

Mercoledì 22 gennaio spazio ai quarti di finale della Coppia Italia, che vedono in campo Juventus e Roma,alla ventiquattreima giornata della Premier League e al recupero della xebtesima giornata di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Juventus – Roma over 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In campionato la Juventus viene dalla vittiria casalinga contro il Parma, che le ha consentito di consolidare il primato in classifica, portandosi a +4 sull’Inter; in Coppa è arrivata qui dopo aver eliminato l’Udinese. La Roma è reduce dalla vittoria a Marassi contro il Genoa ed è quarta a quota 42; in Coppa Italia, agli ottavi, ha avuto la meglio sul Parma.

Leicester – West Ham over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il Leicester proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Burnley e in classifica è terzo con 45 punti; ventidue lunghezze in meno per il West Ham, sedicesimo e reduce dal pari interno contro l’Everton.

Tottenham – Norwich over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il Tottenham proviene dal pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta sul campo del Watford e in classifica è ottavo con 31 punti; quattordici lunghezze in meno per il Norwich, fanalino di coda del torneo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Bornemouth.

Manchester United – Burnley over 2,5 (ore 20.30)

Match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il Manchester United proviene dalla sconfitta per 2-0 ottenuta in trasferta sul campo della capolista Liverpool e in classifica è quinto con 34 punti; sette lunghezze in meno per il Burnley, quattordicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Leicester.

Carrarese – Pontedera 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il recupero della ventesima giornata del Girone A di Serie C, rinviata il 21 e 22 dicembre scorsi per il mancato accordo sulla defiscalizzazione. I padroni di casa provengono dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Siena; sono quinti in classifica con 35 punti. Cinque lunghezze in più per gli ospiti, secondi a -10 dalla capolista Monza e reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo dell’Olbia.

Reggina – Virtus Francavilla 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il recupero della ventesima giornata del Girone C di Serie C, rinviata il 21 e 22 dicembre scorsi per il mancato accordo sulla defiscalizzazione. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Bisceglie; sono in testa alla classifica con 52 punti , a +9 dalle inseguitrici Bari e Ternana. Ventiquattro lunghezze per gli ospiti, che nell’ultima partita disputata hanno pareggiato per 1-1 in casa della Casertana.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 gennaio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 214 euro