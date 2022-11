I suggerimenti del giorno venerdì 25 novembre 2022 sono dedicati ai Mondiali del Qatar e alla dodicesima giornata della Super League cinese

I Mondiali del Qatar entrano nel vivo e venerdì 25 novembre sono in programma quattro gare. Si gioca anche nella Super League cinese. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Galles – Iran 1 (ore 11)

Match valido per la seconda giornata del girone B dei Mondiali del Qatar. Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Uruguay – Corea del Sud. Il Galles per la seconda volta nella sua storia partecipa alla fase finale di un mondiale dopo che, nel 1958, raggiunse i quarti di finale; occupa il diciannovesimo posto mel ranking FIFA. Nella prima giornata ha pareggiato per 1-1 contro gli USA grazie a un rigore trasformato nei minuti finali da Gareth Bale. Esordio disastroso, invece, per l’Iran, che é reduce dal pesantissimo 6-2 contro l’Inghilterra. La Nazionale di Charles Queiroz é arrivato secondo nel girone A di qualificazione asiatica dietro alla Corea del Sud. Si è qualificata per cinque volte alla fase finale del campionato del mondo (1978, 1998, 2006, 2014 e 2018), chiudendo in tutti i casi con un’eliminazione al primo turno: l’obiettivo é, pertanto, quello di raggiungere anche un risultato storico. Occupa il ventunesimo posto della classifica mondiale FIFA.

Qatar – Senegal 2 (ore 14)

Match valido per il Girone A della fase a gironi dei Mondiali del Qatar. Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Olanda e Ecuador. Il Qatar partecipa per la prima volta alla fase finale di un campionato del mondo in quanto Paese ospitante. Occupa attualmente la cinquantaduesima posizione della graduatoria mondiale della FIFA: Nella prima giornata ha perso per 0-2 contro l’Ecuador con doppietta di Valencia. Sconfitta con lo steso punteggio contro l’Olanda per il Senegal. I campioni d’Africa in carica partecipano alla competizione iridata per la seconda volta consecutiva. Nel 2018, in Russia, i Leoni erano usciti nella fase a gironi in un raggruppamento che li vedeva con Colombia, Giappone e Colombia.

Olanda – Ecuador 1 (ore 17)

Gara valida per la seconda giornata del girone A dei Mondiali del Qatar. Di fronte due Nazionali appaiate in teta alla classifica con 3 punti: nel primo turno, infatti, gli Arancioni hanno battuto 2-0 il Senegal, mentre l’Ecuador ha avuto la meglio con lo stesso punteggio sui padroni di casa del Qatar. L’Olanda che torna nella rassegna iridata dopo non essersi qualificata per la scorsa edizione; si è piazzata per tre volte al secondo posto raggiungendo la finalissima (1974, 1978 e 2010); attualmente occupa l’ottava posizione nella classifica mondiale FIFA: L’Ecuador é arrivato quarto nel girone di qualificazione della CONMEBOL e nella sua storia si è qualificato a quattro edizioni del campionato del mondo (2002, 2006, 2014, 2022) , raggiungendo gli ottavi di finale nel 2006; occupa il quarantaseiesimo posto della classifica mondiale FIFA.

Inghilterra – USA 1 (ore 20)

Gara valida per la seconda giornata del Girone B dei Mondiali del Qatar. L’Inghilterra di Gareth Southgate, Vice Campione d’Europa, si é qualificata vincendo il Gruppo I europeo davanti alla Polonia ed é decisa ad inseguire il titolo iridato che le sfugge da cinquantasei anni; si affaccia, però, al Mondiale dopo essere arrivata all’ultimo posto nel Nations League, con tre pareggi e altrettante sconfitte, e non vince da nove mesi quando, in amichevole, rifilò un 3-0alla Costa d’Avorio. Come detto, si è aggiudicata un titolo mondiale nell’edizione 1966, giocata in casa, e nella rassegna ha raggiunto in due occasioni il quarto posto, nel 1990 e nel 2018. Occupa attualmente la quinta posizione della graduatoria mondiale della FIFA. Nella prima giornata ha vinto 6-2 conto l’Iran. gli statunitensi che ritrovano la rassegna iridata dopo non essersi qualificata per l’edizione di Russia 2018. La nazionale a stelle e strisce si è qualificata come terza nel raggruppamento CONCACAF alle spalle di Canada e Messico. Nella partita di esodio hanno pareggiato 1-1 contro il Galles.

Chengdu Rongcheng – Guangzhou City 1 (ore 12)

Match valido per la ventisettesima giornata della Super League cinese. I padroni ci casa sono settimi con 46 punti, gli ospiti sedicesimi a quota 14.

Shanghai Shenhua – Beijing Guoan 2 (ore 12)

Match valido per la ventisettesima giornata della Super League cinese. I padroni ci casa sono ottavi con 42 punti, gli ospiti quinti a quota 46.

