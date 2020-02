I suggerimenti sono dedicati integralmente al ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League: in campo anche Roma e Inter

Giovedì 27 febbraio si gioca il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League, I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Siviglia – CFR Cluj 1 (ore 21)

Il CFR Cluj é in testa al campionato rumeno mentre in Coppa, nella fase a gironi, si é piazzato secondi nel Gruppo D, dietro al Celtic. Il Siviglia é quarto ne La Liga spagnola e ha vinto il gruppo A. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-1.

Manchester United – Club Brugge (ore 21)

Il Club Brugge è in testa al massimo campionato belga mentre in Coppa ed è stato eliminato dalla Champions League. Il Manchester United, dopo la vittoria casalinga contro il Watford, é quarto con 41 punti in Premier League e in Coppa, nella fase a gironi, hanno vinto il Gruppo L. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-1.

Salzburg Francoforte 1 (ore 21)

Il Francoforte è undicesimo con 28 punti in Bundesliga mentre nella fase a gironi dell’Europa League é arrivato secondo nel Gruppo F dietro all’Arsenal. Il Salzburg è secondo nel massimo campionato austriaco ed è stato eliminato dalla Champions League. All’andata i tedeschi hamnno vinto 4-1.

Inter – Ludogorets 1 (ore 21)

Il Ludogorets è in testa al campionato bulgaro mentre nella fase a gironi dell’Europa League si é classificato secondo nel gruppo H, dietro all’Espanol. L’Inter nell’ultimo turno disputato, non ha giocato per emergenza Coronavirus; ora in classifica è terza con 54 punti a -6 dalla capolista Juventus. É stata eliminata dalla Champions League. All’andata i nerazzurri hanno vinto per 0-2. La partita si giocherà a porte chiuse.

Gent – Roma 2 (ore 18,55)

La Roma, in campionato, viene dalla vittoria per 4-0 contro il Lecce e in classifica è quinta con 42 punti. Nella fase a gironi dell’Europa League si è piazzata seconda nel gruppo J, dietro al Basaksehir. Il Gent è secondo nel masimo campionato belga, dietro al Club Brugge, e ha vinto il Gruppo I. All’andata i giallorosi hanno vinto 1-0.

Arsenal – Olympiacos over 2,5 (ore 21)

L’Olympiacos é primo nel massimo campionato greco e nella fase a gironi dell’Europa League ha vinto il Gruppo F. L’Arsenal, dopo la vittoria casalinga contro l’Everton, è nono con 37 punti in Premier League ed é stato eliminato dalla Champions League. All’andata gli inglesi hanno vinto per 0-1.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 27 febbraio 2020

Siviglia – CFR Cluj 1 (1,27)

Manchester United – Club Brugge 1 (1,45)

Salzburg – Francoforte 1 (1,85)

Inter – Ludogorets 1 (1,25)

Gent – Roma 2 (2,20)

Arsenal – Olympiacos over 2,5 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 164 euro